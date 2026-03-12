Ni casas ni departamentos: el fenómeno inmobiliario que crece entre los jóvenes y es un boom en Estados Unidos

Vivir rodeado de naturaleza es un valor que priorizan cada vez más personas. La pandemia aceleró esta tendencia y generó una migración de familias desde la ciudad hacia zonas con mayor contacto con la naturaleza. Y aunque el tráfico, la centralización de los servicios y la oferta gastronómica disuadieron a algunos para regresar a los edificios, hay quienes se niegan a resignar el confort que encontraron fuera de la Ciudad.

En este contexto, gana terreno una tipología que seduce especialmente a los jóvenes: las townhouses, también conocidas como casas adosadas.

Si bien este formato comenzó a popularizarse hace décadas en Europa y Estados Unidos, “se consolidó con fuerza en los últimos 10 años en la Argentina”, señala Iuri Izrastoff, socio de la inmobiliaria homónima.

“La tendencia en el país replica una global, donde los usuarios finales pueden acceder a la independencia de una casa sin tener que comprar un terreno y construir” agrega Gonzalo Sanchez Zinny, gerente de proyectos de Ayres Desarrollos.

El aumento en la demanda responde, en parte, al creciente interés por viviendas con jardín, pero sobre todo a “la mejor relación entre calidad de vida, superficie y precio que ofrecen las townhouses”, explica Yanina Zurita, Project Leader de Toribio Achával, inmobiliaria que comercializa desarrollos de esta tipología en zona norte, como Pueblo Buenavista, donde las unidades parten desde los US$550.000.

Pueblo Buena Vista, donde las unidades parten desde los US$550.000. Toribio Achaval

La tendencia también se vincula con cambios en la forma de habitar. “El trabajo remoto, la necesidad de contar con un playroom o espacio de oficina y la mayor valoración de jardines y terrazas impulsan este tipo de producto”, agrega Alan Flexer, gerente de la sucursal San Isidro en la inmobiliaria Narvaez, que tiene dos emprendimientos de este tipo, Sunny en Tigre y Organa en Martínez, con valores que van desde los US$134.000 hasta los US$470.000, según la tipología.

Organa en Martínez, con unidades de cinco ambientes desde los US$395.000 Narváez

¿Qué son exactamente las townhouses?

Las townhouses son un producto híbrido: no son departamentos, ni casas tradicionales, aunque comparten rasgos de ambas tipologías. Los expertos del sector coinciden en que combinan la privacidad de una vivienda individual con la eficiencia de un conjunto urbano.

Las townhouses Sunny, en Tigre, tienen valores desde US$134.000 Narváez

En comparación con un departamento, comparten “la gestión de mantenimiento centralizada, la seguridad y una estructura de expensas más previsible”, explica Juan Meana, gerente comercial de Urdapilleta Propiedades. Pero a la vez, tienen mayor independencia: no cuentan con pasillos ni ascensores comunes y tienen jardín privado, agrega Dina Crusizio, directora en la división residencial de la inmobiliaria L.J. Ramos, firma que comercializa distintos desarrollos en zona norte, entre ellos Tacuará en el kilómetro 38,5 de la Panamericana y Town Houses Cardano con valores desde los US$125.000.

El complejo de townhouses Tacuará tiene una única tipología: 140 m2, divididos en cuatro ambientes

Frente a una casa tradicional, en donde la privacidad también es un diferencial, las townhouses presentan ventajas adicionales. “Son el downsizing cualitativo ideal“, afirma Crusizio, y lo justifica con la premisa de que es más económico por metro cuadrado que una casa, elimina los espacios ociosos de las grandes mansiones y reduce drásticamente las expensas al prorratear servicios de seguridad y amenities.

Faluas, en Tigre, es un complejo de townhouses con amarras y salida al río Luján Achaval Cornejo

A diferencia de un departamento tradicional, no tienen unidades arriba o abajo y suelen incluir cochera propia, lo que refuerza la privacidad y evita costos adicionales, explica Felicitas Peralta, responsable del sector emprendimientos de Achával Cornejo, inmobiliaria que comercializa proyectos como Ayres Benavidez, con unidades desde los US$190.000, y Faluas, con salida al río Luján.

Ayres Benavidez, con unidades desde US$ 190.000 Achaval Cornejo

La rentabilidad es otro factor que diferencia estas viviendas de las tradicionales. “Por la escasez, suele ubicarse por encima del promedio entre departamentos y casas“, comenta Flexer, quien atribuye ese comportamiento a que todavía es una tipología con oferta limitada y demanda creciente. Como ejemplo, detalla que quienes invirtieron en pozo en una unidad de Organa y salieron tres años después, la rentabilidad se ubicó entre el 25% y el 28%.

En cuanto a su estructura,“suelen ser unidades de entre 120 m² y 160 m² cubiertos, distribuidos en dos plantas, y con un jardín de aproximadamente 70 m²″, detalla Maximiliano D’Aria, director de D’Aria Propiedades, quien las considera una alternativa estratégica ante la creciente escasez de tierras para desarrollos extensivos.

Por su parte, Carlos Burgwardt, gerente de producto en Toribio Achával, explica que suelen estar pegadas a otras casas por uno o ambos lados, formando hileras que optimizan el uso del suelo.

¿A quiénes apuntan?

La combinación entre casa y departamento resulta atractiva para quienes buscan más espacio y contacto con la naturaleza, pero con precios más bajos y servicios compartidos. D´Aria lo describe como “la oportunidad de una vivienda a estrenar en un barrio cerrado, evitando el proceso de obra a cargo del comprador”.

Se dirige, principalmente, a compradores que “priorizan vivir en un entorno planificado y seguro, donde la vivienda no se piensa de manera aislada, sino como parte de un conjunto con identidad y servicios”, agrega Zurita.

La demanda proviene principalmente de familias jóvenes con hijos pequeños que buscan su primera casa y necesitan cercanía a accesos, colegios y centros de salud, según Izrastoff. Por el contrario, no es un producto que busque la gente mayor ya que la mayoría de las unidades se desarrollan en dos plantas.

Zona norte: la protagonista

Aunque las townhouses son un fenómeno global y existen emprendimientos con esta tipología a lo largo de la Argentina, los especialistas observan una concentración de estos proyectos en el norte del Gran Buenos Aires. Pilar, San Isidro, Buenavista, Tigre y Benavidez aparecen como los polos más activos.

Los especialistas observan una concentración de las townhouses en el norte del Gran Buenos Aires

Para los desarrolladores, este tipo de proyecto resulta atractivo porque su construcción es más ágil que la de un edificio tradicional, lo que reduce tiempos y costos. Según Peralta, esa dinámica favorece que cada vez haya más desarrollos exclusivos de townhouses o combinados con lotes y condominios.

“En un terreno donde antes vivía una familia, ahora podemos lograr que vivan 20, se aprovecha al máximo el espacio de los lotes. Son obras cortas y llave en mano”, agrega José Iribarren, director comercial de Eidico, desarrolladora de townhouses como Oliden Joven, en Pilar, donde las unidades en pozo parten desde los US$230.000.

Entonces, en un mercado donde los desarrolladores buscan obras más ágiles y costos más eficientes, y los compradores priorizan bajo costo de mantenimiento, comodidades y mayor contacto con la naturaleza, las townhouses emergen como una respuesta intermedia. Ni casa ni departamento: una nueva forma en la que generaciones jóvenes buscan vivir.