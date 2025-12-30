Cuánto cuesta construir un lavadero completo

Se trata de un espacio de la casa en el que hoy la tendencia es integrar funcionalidades. Según explica la arquitecta Valeria Damiani, jefa de Personalización de la Desarrolladora Spazios, al momento de pensar en una obra de este tipo hay que considerar varios aspectos. Si se trata de una obra totalmente nueva, es decir, una casa a la que tiene que agregarse el ambiente lavadero se puede tomar como ejemplo uno de una medida aproximada de 2,50 metros de largo x 1,80 metros de ancho, con un desarrollo lineal y con una mesada de 60 cm en todo lo largo, espacio para los artefactos y mobiliario de guardado. “En total, serían unos 4,5 m² y en este caso el valor de la construcción oscila entre US$450/m² y US$500/m². Es decir, se debe contar con aproximadamente US$2300 para terminarlo”, explica. Y aclara que esto incluye mano de obra y materiales para desarrollar la mampostería, techo, cubierta, revestimientos, instalaciones de desagüe, agua fría, agua caliente y toda la instalación eléctrica, más mobiliario, bacha, griferías, ventanas, llaves de paso, etc.

En cuanto al tiempo, asegura que una obra de este tipo tarda unos 10 o 15 días para el armado del ambiente, teniendo en cuenta la mampostería, bases, cubiertas, aberturas, instalaciones, revoques, revestimientos de pisos y paredes. Una vez que ya se tiene eso, se toman medidas para los muebles y luego la mesada. “En total, se calcula mes o mes y medio de obra, dependiendo de los proveedores”, dice.

Renovar un lavadero completo puede demandar un mes y medio de obra New Africa - Shutterstock

Sobre los materiales de tendencia, Damiani sostiene que para revestimientos de pisos y paredes, el porcelanato es el preferido hoy en día porque es resistente al agua y este puede ser mate o texturado. “El texturado es mejor para piso porque por tratarse de un ambiente en el que se manipula agua y con este material se evitarían accidentes. Para la mesada, el cuarzo es resistente y da opciones de distintos colores. Para los muebles se usa melamina con tratamiento hidrófugo contra la humedad. También se puede optar por piso de aluminio en el módulo de la bacha. Asimismo, se pueden llegar a colocar sistemas de secado (tenders) integrándolos a los muebles”, explica.

Un lavadero al que se accede por una puerta corrediza de vidrio que conecta con la cocina Shutterstock

Amplios y luminosos

Por otra parte, advierte que en este tipo de ambientes la tendencia es integrar funcionalidades. Por ejemplo, en la zona de lavado, se suelen agregar secarropas y un área de planchado. En cuanto a los muebles, tienden a ser modulares, con puertas, para que no se vean los productos de limpieza o los artefactos eléctricos, sobre todo si el lavadero va a estar integrado a la cocina, por ejemplo. Los estantes abiertos se utilizan para tener cosas más a mano. Además, el lavadero es un buen lugar para ubicar el sistema de calefacción central o termo/calefón.

Además, aclara que el lavadero puede tener un patio cubierto o un baño de servicio. “O por ejemplo, en una casa de dos plantas, donde suelen estar los dormitorios en la planta alta, se puede pensar un lavadero allí, con una pequeña terraza de colgado para que el jardín o el área social quede libre y no interfiera en el uso”, propone. En lo que respecta a los colores, sostiene que las paletas neutras generan luminosidad y amplitud. “Sin embargo, los lavaderos, hoy en día, pasaron a ser un sector más de diseño de las viviendas, y se busca que sean estéticos también, con colores vibrantes y que acompañen el diseño general de la casa”, dice.

Un lavadero integrado que no se "esconde" y potencia el diseño y los colores de la cocina SAMSUNG - SAMSUNG

En cuanto a las instalaciones del lavadero asegura que es importante colocar una línea eléctrica únicamente para los artefactos como lava/secarropas, independizándolos del resto de la casa, y toma corrientes en cantidad sobre la mesada y a 30 cm aprox del nivel de piso, para poder conectar los distintos electrodomésticos que se utilizan, como planchas, planchas a vapor, tender eléctrico, bases de aspiradoras robot, etc.

“Otro punto no menor es la sustentabilidad. Es importante cuidar que la grifería sea eficiente o que el lavarropas y/o secarropas sea de bajo consumo y que le coloquemos un rompe espuma”, finaliza.