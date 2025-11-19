Cuánto cuesta construir una casa “barata” de 100 metros cuadrados en noviembre 2025

Luego de un año en que los costos de construcción aumentaran más del doble en dólares en la Argentina, muchos se preguntan cuánto cuesta construir una casa hoy en día. Efectivamente, desde 2023 los costos de construcción en dólares han ido aumentando, impulsados por la inflación local, los ajustes salariales del sector y la suba del precio de los materiales.

En octubre, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) que elabora el INDEC alcanzó una suba del 1,66%.

En ese contexto, LA NACION consultó a desarrolladores inmobiliarios referentes del sector y aseguraron que el metro cuadrado muy económico arranca en los US$1300 + IVA (US$1381).

Para el caso de la construcción de una casa estándar, el valor arranca en los US$1600 + IVA (US$1768) promedio, y asciende a US$2000 + IVA (US$2210) para una casa de mayor categoría.

Casa en construcción sculpies

De esta forma, construir una casa de 100 m² en octubre de 2025, con los valores más bajos, rondaría los US$138.100. Ahora bien, ascendería a US$176.800 para el caso del metro cuadrado de una casa estándar, y subiría a US$221.000 para una casa con materiales de mejor calidad.

Si se lo compara con el valor de venta del metro cuadrado de una casa usada en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, este se ubicó en US$1826 en octubre. De esta manera, una propiedad con tres dormitorios tiene un precio medio de venta publicado en US$300.000, mientras que una con cuatro dormitorios se ubica en US$490.266, según Zonaprop. Vale aclarar que estos últimos son números promedios, que toman los valores mínimos y máximos ofertados en CABA y generan una media.

¿En qué se reflejan los mayores aumentos?

La suba que señala el INDEC para este mes se explica por incrementos del 2,1% en materiales, 1,3% en mano de obra y 1,6% en gastos generales. En el caso de la mano de obra, la variación responde al aumento salarial del 1,1% para trabajadores en relación de dependencia y del 2,1% para los subcontratados, en el marco del acuerdo firmado por la UOCRA el 29 de septiembre de 2025.

Ahora bien, si se analiza la variación de costo en CABA, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IECyBA), el Índice del Costo de la Construcción de la Ciudad (ICCBA),que mide las variaciones mensuales que experimenta el costo de la construcción privada de edificios destinados a viviendas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con respecto al año base: 2012,alcanzó en septiembre de 2025 una suba del 2,9% mensual, con un acumulado de 14,9% en el año y un aumento interanual del 24,5%.