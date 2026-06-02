“Detrás de la mayoría de los incendios hay una decisión humana”: los factores que pueden definir la seguridad de un edificio

Hay un tema que atraviesa al mercado inmobiliario, aunque muchas veces permanece invisible. Algunos lo dan por sentado; otros apenas le prestan atención: la protección contra incendios. Su relevancia, sin embargo, crece de manera sostenida.

“El Nuevo Código Urbanístico —la Ley 6.100— fue un punto de inflexión. Antes había cierta discrecionalidad; hoy no: todo proyecto que tramite permiso de obra ante el GCBA debe cumplir requisitos muy concretos de protección de incendios” subrayó Jorgelina Rossi, gerente general de Prevind —empresa dedicada a la protección de incendios—, durante el Summit de Real Estate organizado por LA NACION.

“El que no cumple no habilita. Y eso tiene consecuencias civiles y penales", señaló Jorgelina Rossi Fabián Malavolta

Aunque la reforma normativa se aprobó en 2018, su implementación efectiva se demoró por la pandemia. Hoy las exigencias son mayores y los controles más estrictos. “El que no cumple no habilita. Y eso tiene consecuencias civiles y penales. Para nosotros como industria, fue un ordenamiento necesario”, afirmó Rossi en diálogo con Manuela Viñales, periodista de LA NACION.

Si se analiza la evolución de la protección de incendios en la Argentina en los últimos 20 años, Rossi afirmó que fue significativa. “Antes había un código muy básico, y se invertía en la instalación, pero no en la mantención; de esta manera, los sistemas se volvían obsoletos”, remarcó la especialista.

Los sistemas de seguridad de incendios no solo son necesarios en los edificios terminados, explicó: se deben comenzar a implementar desde la construcción.

“Cuando la protección contra incendios se incorpora tarde, en la etapa de obra ya avanzada, se generan incompatibilidades técnicas, sobrecostos y retrasos”, indicó Rossi.

Los errores más comunes

Instalar a tiempo la protección de incendios no es suficiente. La gerente general de Prevind explicó también que el error más frecuente que cometen los consorcios en materia de seguridad es descuidar el mantenimiento.

“Se instala todo correctamente, se habilita el edificio, y después nadie revisa si los rociadores funcionan, si las válvulas están operativas, si las mangueras están en condiciones”, señaló. Por eso recomendó realizar controles periódicos —mensuales o trimestrales, según las características del inmueble— para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas.

Rossi explicó además que muchos siniestros tienen su origen en problemas que podrían haberse evitado. “Un cable en mal estado que nadie revisó, una instalación eléctrica sobrecargada o una válvula que dejó de funcionar porque nunca se realizó el mantenimiento son algunas de las causas más frecuentes”, detalló.

Respecto de los avances que trajo la tecnología, comentó que “hoy existe conectividad en tiempo real con los servicios de emergencia, lo que reduce significativamente los tiempos de respuesta y, en consecuencia, el impacto humano y material de los siniestros”. E identificó como revolucionaria para el sector la incorporación de chips de comunicación celular (GSM) y tecnología IoT (Internet of Things) en los paneles de alarma y detectores.