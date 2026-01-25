El verano se hace notar en todo el país, con temperaturas que superan los 30 grados, las personas buscan alternativas para refugiarse del calor extremo. Para quienes pueden disfrutar del aire libre durante esta época del año, las piletas se convierten en un bien preciado.

Además de las piscinas privadas, en la Argentina existen numerosos clubes y balnearios que ofrecen este beneficio para combatir las altas temperaturas. Sin embargo, hay un debate que causa cada vez más disputas entre las provincias: ¿Dónde está la pileta más grande del país?

Una de las principales competidoras se encuentra en una localidad de poco menos de 10.000 habitantes. Se trata de Teodelina, una pequeña ciudad ubicada en el extremo sur de la provincia de Santa Fe, conocida por su plaza central, y su laguna, pero sobre todo por albergar una de las piletas más grandes del país.

El Balneario El Edén en Teodelina, Santa Fe, reabrió su pileta y parque acuático en enero tras una remodelación Instagram

El espejo de agua en cuestión mide 50 metros de ancho por 158 metros de largo, una extensión equivalente a tres piletas olímpicas alineadas. En su interior, contiene 13 millones de litros de agua salada, extraída de la laguna El Chañar, un volumen capaz de llenar 325 piscinas de jardín.

Aunque El Éden, el predio en donde está ubicada, abrió sus puertas en 1958, a lo largo de sus 68 años recibió únicamente arreglos menores. La remodelación llevada a cabo durante el 2025 fue la primera de magnitud, que no solo modernizó las instalaciones, sino que también amplió las zonas recreativas.

La pileta contiene 13 millones de litros de agua salada Instagram

El predio posee un camping, parrillas, duchas, escenario, canchas deportivas, parque acuático infantil y foodtrucks, lo que lo convierte en una propuesta ideal para toda la familia.

Durante la temporada de verano, la pequeña ciudad recibe a diario una cantidad de visitantes equivalente a toda su población. Familias y grupos de amigos llegan desde distintos puntos del país para disfrutar de las actividades acuáticas.

El ingreso al balneario es gratuito para los menores de 12 años y arancelado para los adultos.

Los precios son:

De lunes a viernes: $5000

Fines de semana: $10.000

Estacionamiento: $15.000

También hay opciones de abono para la temporada:

Familiar (hasta 4 integrantes): $150.000

Individual: $50.000

Menores de 12 años: Gratis

A 12 horas en auto se encuentra una gran competidora. Específicamente en el Balneario Carlos Xamena Salta, a 15 minutos de la Basílica de la ciudad, hay un complejo vacacional que promete ser “el más emblemático de Latinoamérica”. Con 260 metros de largo y 72 de ancho, su superficie es tres veces mayor que la pileta de Santa Fe. El número que de verdad sorprende son los 38 millones de litros de agua necesarios para llenar su superficie de 26.000 m2, un tamaño equiparable a un lago pequeño.

El Balneario Carlos Xamena se encuentra en Salta, a 15 minutos del centro de la ciudad

Creada en 1954, la pileta solía tener zonas con 7 metros de profundidad utilizadas para los trampolines de salto. Sin embrago, actualmente eliminaron los trampolines y bajaron la profundidad a 4 metros.

La pileta es de 260 metros de largo y 72 de ancho y contiene 38 millones de litros de agua

El año pasado, declararon desde el balneario, que durante los 100 días de la temporada utilizaron 13.000 kg de cloro granulado. A su vez, contrataron 40 guardavidas para vigilar a las más de 1340 personas que pueden ingresar en el agua al mismo tiempo.

¿Y de Sudamérica?

Aunque la pileta de Salta mantuvo el récord de la más grande de Sudamérica durante mucho tiempo, en el 2007 perdió el título ante Chile. El país lindero construyó una laguna artificial de 1013 metros de largo, lo que equivale a 20 piscinas olímpicas alineadas, mérito que la posicionó también como la más grande del mundo.

La laguna artificial de Chile mide 1013 metros de largo Instagram

Ubicada en el resort San Alfonso Del Mar, en Algarrobo, a una hora y media de Santiago, el espejo de agua, desarrollado por Crystal Lagoons, goza de 35 metros de profundidad y utiliza 250 millones de litros de agua que son extraídos del mar y filtrados mediante un proceso químico. La temperatura del agua ronda los 26 grados, ya que está climatizada.

El espejo de agua contiene 250 millones de litros de agua que son extraídos del mar y filtrados mediante un proceso químico Instagram

A diferencia de las mencionadas anteriormente no es un espacio público, sino que para acceder es necesario estar hospedado en el hotel. Los huéspedes pueden realizar clase de buceo, windsurf, kayak o andar en velero. Para mantenerla en funcionamiento se necesitan US$3,2 millones al año.

A nivel mundial, en pleno desierto de Sinaí, y al este de Egipto, se encuentra una laguna artificial que obtuvo en el 2015 un Record Guiness. Con 740 metros de largo y 180 de ancho, necesita 300 millones de litros de agua para completarse, y tarda 22 días. El agua es extraída de acuíferos salinos.

La laguna artificial de Egipto mide 740 metros de largo y 180 de ancho y necesita 300 millones de litros de agua

Al igual que la atracción chilena, fue desarrollada por la misma compañía y es una atracción privada. Está ubicada dentro de un complejo denominado Citystars Sharm El Sheikh, con 30.000 unidades residenciales, hoteles, campo de golf, centro comercial, canchas deportivas, museos y una marina.