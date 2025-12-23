Mendoza combina paisajes de montaña, viñedos y una vida al aire libre que se disfruta durante todo el año. Con veranos calurosos y días largos, la pileta privada se convirtió en un diferencial clave en las casas de alquiler temporario, especialmente entre quienes viajan en familia, en pareja o con amigos y buscan mayor comodidad, espacio y privacidad durante la estadía.

La posibilidad de descansar al aire libre, refrescarse sin salir de la casa, cocinar y compartir los espacios exteriores suma atractivo frente a otras alternativas de alojamiento. Sin embargo, los precios varían según la zona, el tamaño de la propiedad, los servicios incluidos —como parque, quincho o seguridad— y la época del año.

Casas con pileta: los precios del alquiler temporario en Mendoza

Para saber cuánto cuesta alquilar una casa con pileta en Mendoza, una referencia clara surge del mercado de alquiler temporario en zonas residenciales consolidadas, donde la combinación de entorno verde, privacidad y cercanía a la ciudad empuja la demanda y define los valores.

La pileta privada se convirtió en un diferencial clave a la hora de elegir alojamiento, sobre todo durante los meses de calor Juan Francisco Sánchez

En Chacras de Coria, una de las áreas más cotizadas del Gran Mendoza por su microclima y su ubicación estratégica cerca de los caminos del vino, hoy se encuentran casas con parque y piscina desde alrededor de US$100 por día. En ese rango aparece, por ejemplo, una casa quinta totalmente amoblada para hasta cinco personas, ubicada en Vistalba, sobre un lote de 1600 m² y 100 m² cubiertos. La propiedad cuenta con tres dormitorios, baño, toilette, cocina, living comedor, internet, TV y dos cocheras, además de un amplio parque arbolado con pileta, quincho, parrilla y galerías.

Dentro de la misma zona de Vistalba, el panorama se amplía con propuestas de mayor superficie y equipamiento, donde los valores se ubican en torno a los $160.000 por día. Un ejemplo es una casa amoblada de 2300 m² de terreno y 130 m² cubiertos, destinada a uso exclusivo familiar. Tiene dos dormitorios, cocina-comedor diario, un baño con salida directa al exterior, galería techada y quincho con parrilla y horno. La piscina, de 10 metros por 5 metros, se integra a un parque amplio, en un entorno dominado por grandes lotes y desarrollos residenciales.

Los precios varían según ubicación, capacidad y servicios Sebastián Pani

El abanico de precios se amplía aún más si se corre el foco hacia otras zonas del Gran Mendoza. En Russell, un área residencial de perfil familiar y buena conectividad, las casas con pileta bien equipadas se ubican en un escalón superior. Allí, una vivienda desarrollada sobre un lote de 440 m², con 140 m² cubiertos, tres dormitorios y dos baños, se alquila desde $175.000 por noche para hasta cinco huéspedes y alcanza los $250.000 por noche para grupos de hasta ocho personas. La propiedad incluye jardín, pileta, parrilla, cocina equipada, aire acondicionado, Wi-Fi, vajilla, lavarropas y ropa blanca básica. En fechas de alta demanda, como el 24 y 25 de diciembre, la tarifa se fija en $250.000 por noche.

En el segmento más alto, se ubica Chacras de Coria con casas de gran escala pensadas para grupos numerosos. Un ejemplo es una propiedad ubicada sobre la calle Los Aromos, desarrollada sobre un terreno de 1000 m² y 250 m² cubiertos, con capacidad para hasta 14 huéspedes. Cuenta con cuatro dormitorios, tres baños, living, comedor, cocina, jardín, patio, dormitorios en suite, lavadero, toilette y tres cocheras. En este caso, el valor del alquiler temporario asciende a US$350 por noche, con estadía mínima de dos noches.

En áreas como San Rafael y Valle Grande, el acceso al río y el paisaje natural redefinen el atractivo del alquiler temporario Marcelo Aguilar Lopez

Asimismo, el mapa de precios también se extiende hacia el sur provincial. En San Rafael, una zona elegida por quienes buscan naturaleza, río y mayor privacidad, aparecen propuestas dentro de countries que combinan seguridad y entorno natural, con valores alineados al segmento medio–alto.

Un ejemplo es una casa ubicada en el Country Club Solar del Valle, en Valle Grande, a unos 20 kilómetros del centro de San Rafael. Se trata de una vivienda moderna y confortable, pensada para hasta seis personas, desarrollada sobre un terreno de 800 m², con tres dormitorios , uno en suite, y dos baños completos. En el interior, cuenta con living comedor amplio, cocina totalmente equipada, aire acondicionado, calefacción, Wi-Fi y cochera cubierta para dos autos.

El exterior es uno de sus principales diferenciales: parque privado, pileta exclusiva de 4 metros por 8 metros, bosque de eucaliptos y acceso privado al río Atuel dentro del country. El predio suma además seguridad las 24 horas, áreas de juegos y espacios recreativos frente al río, reforzando su perfil familiar y de descanso. En este caso, el valor publicado para diciembre de 2025 es de $180.000 por noche, con precios que pueden variar según la temporada y la disponibilidad.