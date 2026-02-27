El edificio más alto del mundo: cómo va la contrucción de los 130 pisos con 59 ascensores

La modernidad impulsa transformaciones y aporta mejoras en el ámbito arquitectónico, contribuyendo al embellecimiento de ciudades en todo el mundo. En ese contexto urbano, actualmente destacan los avances en la construcción de lo que pasará a ser el edificio más alto del mundo en Arabia Saudita.

Se trata del megaproyecto que dará vida a la Torre Jeddah con un total de 130 pisos y más de 1000 metros de altura, lo que espera batir todos los récords posibles. Esta infraestructura no solo será una de las más vanguardistas, sino que también marcará un hito en el país ante los importantes eventos que se avecinan.

Arabia Saudita sorprendió al mundo con su ambicioso proyecto de construcción de la Torre Jeddah, ubicada al oeste del país, que busca posicionarse como una de las más altas a nivel mundial. Y es que, esta nueva edificación, que inició en 2009, pero se paralizó en 2018 tras los escándalos de corrupción que remecieron a la cúpula del Estado saudí, aceleró su cimentación, superando la construcción de más de 80 pisos.

La Torre Jeddah en Dubai contará con aproximadamente 59 ascensores y 12 escaleras mecánicas Archivo

Además, contará con aproximadamente 59 ascensores y 12 escaleras mecánicas, lo que permitirá albergar una variedad de espacios, como oficinas, un mirador y hasta un lujoso hotel.

Eso no es todo, pues, la empresa de ingeniería Thornton Tomasetti y el estudio de arquitectura Adrian Smith + Gordon Hill, encargadas del megaproyecto, estiman que el edificio más alto del mundo se inaugure a mediados del 2028.

Asimismo, desde el gobierno saudí buscan diversificar su economía con las construcciones de modernos edificios y no depender necesariamente del petróleo. De hecho, por ejemplo, tras la llegada de la Copa Mundial de Fútbol de 2034, las autoridades locales buscan proyectar una imagen más abierta y moderna, de acuerdo con Newsweek.

Retrasos en la construcción

La construcción de la Jeddah Tower comenzó en 2013 con grandes expectativas. Sin embargo, en 2018, cuando la obra había alcanzado el piso 63, los trabajos se detuvieron abruptamente debido a problemas financieros y administrativos. Uno de los principales factores que llevaron a la paralización fue la detención de figuras clave relacionadas con el proyecto durante una investigación anticorrupción en 2017, lo que dejó al desarrollo sin financiamiento y liderazgo claros.

A estos problemas se sumó la pandemia de COVID-19, que agravó los retrasos y generó incertidumbre sobre la continuidad del proyecto. Durante varios años, la torre quedó en un estado de semiabandono, con una estructura a medio construir y sin avances significativos. No fue hasta 2023 cuando se anunció la reanudación de la obra, con nuevos inversores y una estrategia renovada para garantizar su finalización.

Los visitantes podrán tener una vista panorámica de Jeddah y del Mar Rojo Archivo

Diseño y características destacadas

La Jeddah Tower se caracteriza por su innovador diseño en forma de “tres pétalos”, que le otorga una estructura estable y eficiente. Su fachada está recubierta con materiales de alta tecnología que ayudan a reducir la absorción de calor, un factor fundamental en el clima árido de Arabia Saudita. Además, contará con un sistema de ascensores de alta velocidad, diseñados para transportar pasajeros a las alturas récord de la torre en cuestión de minutos.

Otro de los aspectos más impresionantes de la torre es su plataforma de observación, que estará ubicada a una altura nunca antes vista. Desde ahí, los visitantes podrán tener una vista panorámica de Jeddah y del Mar Rojo.