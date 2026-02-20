Invertir en propiedades: 5 bancos que ofrecen créditos hipotecarios para segunda vivienda

Desde que se relanzó el crédito hipotecario UVA en abril de 2024, la posibilidad de adquirir una casa propia tomó protagonismo y empezó a ser un tema de conversación recurrente entre los argentinos.

En el mercado donde el ladrillo tiende a ser considerado uno de los refugios de valor más estables y duraderos, la vuelta de los préstamos para la compra de vivienda a largo plazo abrió el abanico para quienes también están pensando en comprar para invertir.

Por lo que, en este contexto, muchos se preguntan si se puede comprar una vivienda no permanente con un crédito hipotecario. La respuesta es sí, pero no todos los bancos tienen esta posibilidad.

Estos son los bancos que hoy ofrecen líneas para segunda vivienda

Banco Nación

La entidad nacional mantiene una línea que admite destino segunda vivienda o propiedades de valor superior a 210.000 UVAs. La tasa para ese segmento es 12% fija más UVA.

Financia hasta el 75% del valor de compra o tasación (el menor de ambos) y el monto máximo prestable es el equivalente en pesos a 260.000 UVAs, con un tope de asistencia que puede llegar hasta 157.000 o 260.000 UVAs según el caso.

El plazo va de 5 a 30 años. Pueden solicitarlo empleados en relación de dependencia, jubilados, autónomos y monotributistas. La edad límite para cancelar es 85 años y permite hasta dos titulares y dos codeudores familiares directos.

Es posible comprar una propiedad como segunda vivienda con crédito hipotecario UVA Daniel Basualdo

BBVA

La entidad financiera ofrece línea para vivienda no permanente, es decir, segunda propiedad. Financia hasta el 80% del valor y no establece un tope nominal de monto: depende de los ingresos del solicitante.

Es crédito en UVA a tasa fija en pesos, con plazo de 5 a 30 años. La tasa es del 15% para clientes que acreditan haberes y del 17% para quienes no y exige ingreso mínimo equivalente a cuatro salarios mínimos para el titular. Por su parte, la edad mínima para iniciar la solicitud es de 18 años y de 75 años la máxima al finalizar el préstamo. El seguro de incendio es obligatorio y se integra en la cuota.

Banco Hipotecario

histórico jugador del mercado inmobiliario, financia hasta $250.000.000, cubriendo hasta el 80% del valor de la vivienda, tanto para primera como segunda. El plazo máximo es de 180 meses (15 años), mientras que la tasa nominal es de 13,90% para clientes con plan sueldo y la relación cuota-ingreso no puede superar el 20%.

ICBC

La línea del banco da hasta $180.000.000 para compra de vivienda de uso no permanente (y hasta $360.000.000 para vivienda principal). En el caso de segunda vivienda, financia hasta el 50% del valor y la tasa es del 12%, y baja al 11% para quienes acreditan sueldo en el banco. El plazo máximo es de 20 años. Exige ingresos mínimos de $1.100.000 y que la cuota no supere el 25% del ingreso.

Banco Supervielle

La entidad financia hasta el 65% tanto para vivienda permanente como no permanente. No fija límite nominal de monto, pero sí condiciones estrictas: plazo máximo 15 años (180 cuotas), tasa UVA + 15% y requisito de ingresos mínimos de $5.000.000 para el titular.

Solo para clientes en relación de dependencia y todos los titulares deben contar con paquete de cuentas en el banco. Se pueden sumar ingresos con cónyuge, concubino o padres. La edad para la solicitud es desde los 18 a los 65 años, con cancelación hasta los 75.