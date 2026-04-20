El fabuloso escenario del nuevo videoclip de Olivia Rodrigo: cómo es el Palacio de Versalles por dentro

El pasado 17 de abril se estrenó el primer videoclip en la historia filmado dentro de uno de los escenarios más emblemáticos del siglo XVIII: el Palacio de Versalles. La protagonista en este caso fue la cantante estadounidense Olivia Rodrigo, quien filmó su nuevo tema “Drop Dead”, parte de su tercer álbum You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, que se publicará el 12 de junio.

De acuerdo al medio The Cut, un vocero de la propiedad dijo que la idea es atraer a audiencias más jóvenes para que visiten y redescubran este símbolo francés como lugar de belleza y amor.

Es la primera vez que se autoriza a filmar un videoclip en el lugar. Solo pocos proyectos cinematográficos muy selectos, como Sofía Coppola con María Antonieta en 2006, pudieron utilizar sus espacios para filmar producciones dentro.

El video de la joven artista, dirigido por la fotógrafa Petra Collins, recorre la opulencia y elegancia de Versalles siguiendo a Olivia Rodrigo con sus auriculares y bailes extravagantes por el lugar.

Olivia Rodrigo filmó su último videoclip en el Palacio de Versalles

GIF Olivia Versalles

La historia del majestuoso palacio

Versalles fue el centro del poder y la encarnación material de la monarquía absoluta que reinó en Francia hasta la Revolución de 1788-1799. El palacio fue testigo de matrimonios estratégicos y visitas de Estado.

De acuerdo a su web oficial, el Palacio de Versalles, sede de la monarquía en Francia antes de la Revolución de 1789 y que en 2023 cumplió cuatro siglos, fue creado en 1623 como un modesto pabellón de caza de Luis XIII, pero años más tarde fue transformado y ampliado por su hijo, Luis XIV, cuando instaló allí la corte y el gobierno en 1682.

El Palacio fue creado en 1623 como un modesto pabellón de caza de Luis XIII PALACIO DE VERSALLES - PALACIO DE VERSALLES

Una fotografía tomada el 6 de marzo de 2017 muestra una vista de la galerie des Glaces (Salón de los Espejos) pintada por el artista francés Charles Le Brun (1619-1690) MARTIN BUREAU - AFP

El rey, que vislumbró un gran potencial para el palacio y los bosques que lo rodeaban, asumió él mismo el papel de arquitecto y construyó una obra maestra con la que quedaría asociado para siempre, gastando casi £100 millones. La residencia pasó gradualmente de ser un pabellón de caza a una residencia de ocio donde se celebraban grandes fiestas y entretenimientos en los jardines. A partir de 1682, se convirtió en la residencia principal de la corte y el gobierno francés.

Luego de la muerte de Luis XIV, en septiembre de 1715, Versalles entró en un largo periodo de abandono. No fue hasta el 15 de junio de 1722 que Luis XV regresó a Versalles. Su principal preocupación era completar la obra de su bisabuelo, pero también se propuso crear espacios más íntimos y privados. Su timidez lo llevó a aumentar el número de pequeñas habitaciones en las que se sentía más a gusto. Fue en esta propiedad donde Robert-François Damiens intentó asesinarlo en 1757, donde Mozart actuó como niño prodigio, y donde en 1774 falleció a causa de la viruela.

El icónico Salón de los Espejos CHARLES PLATIAU - X00217

El dormitorio real en el palacio de Versalles Shutterstock - Shutterstock

La figura de María Antonieta

Luego de la muerte de su padre, Luis XVI -que había nacido en Versalles, al igual que su abuelo- se convirtió en rey antes de cumplir los 20 años. Y fue el protagonista de uno de los acontecimientos más importantes que tuvieron lugar en el Palacio: la celebración de su matrimonio con la archiduquesa de Austria, María Antonieta, en 1770.

Al día de hoy, María Antonieta sigue siendo uno de los personajes más emblemáticos de la historia de Versalles; llegó a la corte francesa con tan solo 15 años. Luis XVI estaba perdidamente enamorado de su esposa y le permitió desempeñar un papel en la corte que nunca se les había concedido a las dos reinas anteriores (María Teresa de España y María Leszczyńska).

Escena del film "María Antonieta" de Sofía Coppola Escena de María Antonieta - IMDB

La reina disfrutaba del entretenimiento y tenía gran influencia en la elección de los espectáculos que se representaban en la corte. Habiendo crecido con la rutina ceremonial menos elaborada de los palacios reales de Austria, le resultó difícil adaptarse a la compleja etiqueta de Versalles e intentó buscar una vida más privada.

Aunque la opinión pública sobre ella fue inicialmente muy favorable, la Reina se convirtió gradualmente en blanco de críticas ya que se la acusaba de gastar de manera exagerada el dinero real. Todos los intentos por recuperar la opinión pública fracasaron, y cuando estalló la Revolución, María Antonieta era una figura verdaderamente odiada. Fue ejecutada el 16 de octubre de 1793 en lo que hoy es la Plaza de la Concordia.

El dormitorio de María Antonieta en el Palacio de Versalles Francois Guillot - AFP

El palacio luego de la Revolución Francesa

El palacio fue parte de la monarquía hasta 1789, cuando la Revolución Francesa obligó a Luis XVI a abandonar Versalles y trasladarse a París. Recién en el siglo XIX, se convirtió en el Museo de Historia de Francia por orden del rey Luis Felipe, quien ascendió al trono en 1830. Desde entonces, las salas de la propiedad albergan colecciones de pinturas y esculturas que marcaron la historia del país europeo.

El complejo de Versalles se extiende sobre más de 800 hectáreas

Compuesto por el palacio, los jardines, el parque, la finca de Trianon y otros edificios, el complejo de Versalles se extiende sobre más de 800 hectáreas. Actualmente, la propiedad tiene 63.154 m², es considerada la octava casa más grande del mundo y cuenta con 2300 habitaciones. Desde 1979 está catalogada como Patrimonio de la Humanidad y es uno de los mayores logros del arte francés del siglo XVII.

Hoy en día, Versalles sigue estando siempre abierto al público y el acceso a los jardines y al parque es gratuito, excepto durante unos días determinados.