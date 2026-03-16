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En fotos: todos los looks de las estrellas de Hollywood en la exclusiva fiesta de Vanity Fair

Después de la ceremonia de entrega de los Oscar, ganadores, nominados e invitados muy especiales lucieron sus mejores galas en la tradicional y exclusiva celebración

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Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman y Kate Hudson se lucieron en la fiesta post Oscar organizada por Vanity Fair
Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman y Kate Hudson se lucieron en la fiesta post Oscar organizada por Vanity Fair
Como todos los años, después de la ceremonia de entrega de los premios Oscar, algunas de las máximas estrellas de Hollywood se dieron cita en la tradicional y exclusiva fiesta organizada por la revista Vanity Fair. Allí, Anya Taylor-Joy acaparó todas las miradas y los flashes. La actriz lució un mono corto negro, con breteles finos, que formó parte de la colección otoño-invierno diseñada por John Galiano para Dior en 1994.
Como todos los años, después de la ceremonia de entrega de los premios Oscar, algunas de las máximas estrellas de Hollywood se dieron cita en la tradicional y exclusiva fiesta organizada por la revista Vanity Fair. Allí, Anya Taylor-Joy acaparó todas las miradas y los flashes. La actriz lució un mono corto negro, con breteles finos, que formó parte de la colección otoño-invierno diseñada por John Galiano para Dior en 1994. Evan Agostini - Invision
Nicole Kidman, enfundada en un vestido bordado de mangas largas, en tono oro opaco
Nicole Kidman, enfundada en un vestido bordado de mangas largas, en tono oro opacoJEAN BAPTISTE LACROIX - AFP
La ganadora del Oscar a la mejor actriz por su interpretación en Hamnet, Jessie Buckley, también optó por un diseño de Chanel: un vestido negro, de corte suelto, con escote pronunciado y brillos
La ganadora del Oscar a la mejor actriz por su interpretación en Hamnet, Jessie Buckley, también optó por un diseño de Chanel: un vestido negro, de corte suelto, con escote pronunciado y brillosEvan Agostini - Invision
La modelo y actriz Bella Hadid, a su vez, lució un diseño de Prada compuesto por un corsé y una falda recta, con tajo lateral, en tono marfil
La modelo y actriz Bella Hadid, a su vez, lució un diseño de Prada compuesto por un corsé y una falda recta, con tajo lateral, en tono marfilEvan Agostini - Invision
Dove Cameron evocó a las grandes divas de la era dorada con un vestido fluido en tono granate
Dove Cameron evocó a las grandes divas de la era dorada con un vestido fluido en tono granateEvan Agostini - Invision
Los protagonistas de Más que rivales parecen haberse puesto de acuerdo: los dos eligieron las transparencias. Connor Storrie, optó por un diseño de Saint Laurent, y su compañero Hudson Williams, por una vaporosa propuesta de Balenciaga
Los protagonistas de Más que rivales parecen haberse puesto de acuerdo: los dos eligieron las transparencias. Connor Storrie, optó por un diseño de Saint Laurent, y su compañero Hudson Williams, por una vaporosa propuesta de BalenciagaEvan Agostini - Invision
Timothée Chalamet apostó al blanco tiza, con un traje de dos piezas de Chrome Hearts, que combinó con zapatillas. Su novia, la modelo y empresaria Kylie Jenner, a su vez, optó por un vestido creado por Alexander McQueen con detalle de plumas y corte en la cintura
Timothée Chalamet apostó al blanco tiza, con un traje de dos piezas de Chrome Hearts, que combinó con zapatillas. Su novia, la modelo y empresaria Kylie Jenner, a su vez, optó por un vestido creado por Alexander McQueen con detalle de plumas y corte en la cinturaEvan Agostini - Invision
Engamadas, las talentosas Elle y Dakota Fenning también apostaron por un clásico: el color negro. La mayor de las hermanas eligió un vestido de Zuhair Murad, con detalles de pedrería en el escote. La menor, un vestido strapless, con gran moño en la falda, de Givenchy
Engamadas, las talentosas Elle y Dakota Fenning también apostaron por un clásico: el color negro. La mayor de las hermanas eligió un vestido de Zuhair Murad, con detalles de pedrería en el escote. La menor, un vestido strapless, con gran moño en la falda, de GivenchyNEILSON BARNARD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Mikey Madison fue otra de las estrellas que apostó por un diseño de dos piezas
Mikey Madison fue otra de las estrellas que apostó por un diseño de dos piezasNEILSON BARNARD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
La actriz británica Felicity Jones posó con un vestido rojo, con top recto y falda con volados
La actriz británica Felicity Jones posó con un vestido rojo, con top recto y falda con voladosJEAN BAPTISTE LACROIX - AFP
Zoe Saldana, con un vestido corto, con transparencias, diseñado por Saint Laurent
Zoe Saldana, con un vestido corto, con transparencias, diseñado por Saint Laurent Evan Agostini - Invision
Demi Moore también eligió un vestido de Balenciaga: un vestido negro, clásico, que combinó con una vaporosa boa de plumas
Demi Moore también eligió un vestido de Balenciaga: un vestido negro, clásico, que combinó con una vaporosa boa de plumasEvan Agostini - Invision
Kate Hudson lució, a pura sonrisa, un vestido negro de pedrería, con abertura entre el escote y la cintura de Gucci
Kate Hudson lució, a pura sonrisa, un vestido negro de pedrería, con abertura entre el escote y la cintura de GucciEvan Agostini - Invision
Sofía Vergara optó por un sensual diseño de Lorraine Schwartz
Sofía Vergara optó por un sensual diseño de Lorraine SchwartzJEAN BAPTISTE LACROIX - AFP
Kaia Gerber con un vestido, en tono rojo, diseñado por Sarah Burton para Givenchy, con escote palabra de honor, drapeado a la altura de la cadera y abertura lateral en la falda
Kaia Gerber con un vestido, en tono rojo, diseñado por Sarah Burton para Givenchy, con escote palabra de honor, drapeado a la altura de la cadera y abertura lateral en la faldaJEAN BAPTISTE LACROIX - AFP
Robert Pattinson, vestido por Dior, y Suki Waterhouse, con una particular propuesta de la diseñadora Tamara Ralph
Robert Pattinson, vestido por Dior, y Suki Waterhouse, con una particular propuesta de la diseñadora Tamara RalphEvan Agostini - Invision
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Con su característica sonrisa, Meg Ryan posó para la prensa, con un vestido satinado en tono olivaEvan Agostini - Invision
Michael B. Jordan, ganador del Oscar por su participación en el film Pecadores, eligió un traje, con saco cruzado, en tono chocolate de Tom Ford
Michael B. Jordan, ganador del Oscar por su participación en el film Pecadores, eligió un traje, con saco cruzado, en tono chocolate de Tom Ford JEAN BAPTISTE LACROIX - AFP
Chase Infiniti con un vestido bordado de Louis Vuitton
Chase Infiniti con un vestido bordado de Louis VuittonJEAN BAPTISTE LACROIX - AFP
Dua Lipa brilló con un escultórico diseño de Schiaparelli compuesto por un corsé negro de terciopelo y falda decorada con flecos dorado
Dua Lipa brilló con un escultórico diseño de Schiaparelli compuesto por un corsé negro de terciopelo y falda decorada con flecos doradoJEAN BAPTISTE LACROIX - AFP
Priyanka Chopra con un vestido metalizado con detalle de piel ecológica en la falda, diseñado por Stella McCartney
Priyanka Chopra con un vestido metalizado con detalle de piel ecológica en la falda, diseñado por Stella McCartneyJEAN BAPTISTE LACROIX - AFP
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Paul Mescal, vestido por Celine, y su novia, la cantante Gracie Abrams, con un vestido inspirado en los años veinteJEAN BAPTISTE LACROIX - AFP
Olivia Rodrigo es otra de las estrellas que confió en Saint Laurent. En su caso, llevó un vestido corto, compuesto por top recto y falda de plumas en tono rosa palo
Olivia Rodrigo es otra de las estrellas que confió en Saint Laurent. En su caso, llevó un vestido corto, compuesto por top recto y falda de plumas en tono rosa paloJEAN BAPTISTE LACROIX - AFP
Naomi Watts con un vestido negro brillante, con detalles de pedrería, de Balenciaga
Naomi Watts con un vestido negro brillante, con detalles de pedrería, de BalenciagaJEAN BAPTISTE LACROIX - AFP
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Jessica Alba, con un vestido al cuerpo, con pronunciado escote corazón y detalles de plumas en la falda, de Tamara RalphJEAN BAPTISTE LACROIX - AFP
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Mia Goth con un particular diseño de Dior: de frente, el vestido tiene estructura circularNEILSON BARNARD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Pero desde atrás, se luce una falda con capas, similar al tutú de las bailarinasNEILSON BARNARD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Paul Anthony Kelly apostó por el color, y se atrevió a un esmoquin de color golden brown de Brunello CucinelliNEILSON BARNARD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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La eterna Jane Fonda se lució con un vestido ceñido al cuerpo en tono berenjenaJEAN BAPTISTE LACROIX - AFP
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Como era de esperarse, Sarah Pidgeon eligió un vestido de Calvin Klein. La actriz interpreta a Carolyn Bessette, la esposa de John F. Kennedy Jr, en la serie Love Story; su personaje fue una de las grandes colaboradoras de Klein en los 90 JEAN BAPTISTE LACROIX - AFP
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Maude Apatow fue una de las estrellas que más llamó la atención con un clásico diseño drapeado de ValentinoNEILSON BARNARD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Kim Kardashian volvió a llamar la atención con un vestido dorado ultra ceñido que acentuaba sus famosas curvas, diseñado por GucciJEAN BAPTISTE LACROIX - AFP
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