En fotos: todos los looks de las estrellas de Hollywood en la exclusiva fiesta de Vanity Fair

Como todos los años, después de la ceremonia de entrega de los premios Oscar, algunas de las máximas estrellas de Hollywood se dieron cita en la tradicional y exclusiva fiesta organizada por la revista Vanity Fair. Allí, Anya Taylor-Joy acaparó todas las miradas y los flashes. La actriz lució un mono corto negro, con breteles finos, que formó parte de la colección otoño-invierno diseñada por John Galiano para Dior en 1994.

Evan Agostini - Invision