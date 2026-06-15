El truco japonés que transforma cualquier casa pequeña en un espacio que parece más grande

Hay una filosofía que los japoneses aplican al diseño hace siglos y que hoy se volvió tendencia en el mundo de la decoración: el concepto del Ma, que valora el espacio vacío como parte esencial del ambiente. No como ausencia, sino como presencia. El concepto resulta funcional para aquellos departamentos pequeños que, a veces, están saturados de objetos y en los que el ruido visual puede llevar al exceso, cansancio e incomodidad de quienes lo habitan.

“En lugar de llenar cada rincón, se deja respirar al ambiente. También se usan muebles bajos, divisiones flexibles y una circulación visual más limpia para crear la sensación de que un espacio se vea más grande de lo que es”, señala Flor Fasci, diseñadora de interiores del Estudio Flor Fasci. Si bien la idea del Ma puede sonar abstracta, tiene resultados muy concretos en cómo se vive un espacio.

Fasci advierte que “la sensación de amplitud no depende tanto de los metros cuadrados sino de cuántos objetos visibles hay, la continuidad visual entre ambientes, la entrada de luz, el uso de muebles proporcionados y los espacios de guardado ocultos”. Una lista simple, pero que cambia por completo la forma de pensar una casa.

La sensación de amplitud no depende tanto de los metros cuadrados sino de cuántos objetos visibles hay, dice una experta en interiorismo Arq. Agustín Lío

La propuesta del diseño japonés parte de dos conceptos clave: el Ma, que busca revalorizar el vacío; y el Okuyuki, que refiere a la percepción de profundidad, la sensación de que un lugar continúa. Ambos definen una serie de decisiones concretas que transforman visualmente cualquier ambiente sin necesidad de tirarlo abajo ni ampliar paredes.

Los trucos que hay que tener en cuenta

El primer recurso es el mobiliario bajo. Esta elección se aleja de los muebles altos que saturan los ambientes y cortan la visión; en cambio, los muebles cercanos al piso liberan la línea de vista y permiten que la luz recorra el espacio sin obstáculos.

El mueble bajo “70s”, de Mobler es ideal para no saturar un ambiente

A eso se suma la llamada “revelación gradual”, que en diseño japonés evita mostrar toda la casa de un solo vistazo. Para esto se recurre a biombos o puertas corredizas que hacen que el espacio se descubra de a poco, lo que genera una sensación de mayor recorrido y profundidad.

Un biombo con transparencia que juega con lo que se ve y no se ve entre el living y el dormitorio integrados

En cuanto a la paleta de colores, los tonos neutros y las paredes blancas o muy claras reflejan la luz y crean una ilusión inmediata de amplitud. Las ventanas se mantienen despejadas, priorizando la luz natural por sobre las cortinas pesadas, para que los ambientes puedan conectarse visualmente con el exterior.

Los colores neutros y las cortinas de telas livianas q permiten el ingreso de luz natural ayudan a agrandar ambientes Daniel Karp

La multifuncionalidad también es un punto central de esta forma de diseño de interiores japonesa. En ese sentido, se busca que, por ejemplo, un mismo ambiente pueda funcionar como living durante el día o habitación en las noches, a partir del uso de un futón o una mesa plegable. El suelo despejado, con superficies continuas al estilo tatami (con esterillas), unifica los espacios y les da respiro.

Por otro lado, es necesario eliminar el ruido visual, que a veces cuesta tanto y se refiere a todo lo que está de más. Este es, quizás, el paso más importante: guardar por categorías o aplicar el método de los cinco segundos para decidir qué hacer con cada objeto apenas se lo usa son algunas de las herramientas propuestas.

Pero más allá de los metros cuadrados, Fasci señala algo que suele pasarse por alto: “Los espacios que generan más bienestar no son necesariamente los más grandes ni los más luminosos. Son los que logran equilibrio entre luz natural, rincones de refugio y calma, orden visual, conexión con la naturaleza y materiales cálidos”. Una mirada que desplaza el foco del espacio físico al espacio habitado, y que invita a repensar no solo cómo decoramos, sino cómo vivimos.

Tips para lograr el truco japonés y generar sensación de amplitud:

Restringir la cantidad de objetos visibles.

Promover la continuidad visual entre ambientes.

Priorizar la entrada de luz.

Elegir muebles proporcionados al espacio.

Disponer espacios de guardado ocultos.

Los espacios que suelen generar más bienestar no son necesariamente los más grandes ni los más luminosos. Son los que logran equilibrio entre: