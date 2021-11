Empezó su negocio con la seña de un cliente y hoy exporta muebles a Miami: “Nunca trabajé en relación de dependencia”

Santiago Geneau arrancó de cero en 2016 con un negocio de muebles de jardín. Tenía 26 años, una inversión inicial de $25.000, la plataforma de Facebook como su tienda y un primer apostador, que dejo el 50% de seña para un juego de living de exterior. Seis años después, la marca Pampa proyecta cerrar el año con una facturación de $400 millones sólo por las ventas de Argentina.

“Emprendo desde siempre. Nunca trabajé en relación de dependencia salvo en la etapa de negocio familiar en un astillero que fabrica cruceros”, cuenta Geneau, hoy con 31 años, a LA NACION.

Bajo la filosofía de que “hacer negocios es un estilo de vida”, arrancó su primer emprendimiento cuando tenía 15 años, dando clases de windsurf cuando salía del colegio Marín de San Fernando. Después siguió con una concesión de náutica en la Reserva Codales. Al terminar la secundaria vivió 10 meses en Estados Unidos y a su vuelta se anotó en la carrera de Ingeniera Industrial en la UTN.

Mientras tanto, probaba con diferentes proyectos. Desde la venta de luces LED para barcos, pasando por el astillero de su familia Quest Yachts. Hasta que un día su padre volvió de un viaje por Europa y le comentó sobre un estilo de muebles que no se fabricaba en el país: se trataba de un diseño para exteriores hecho con aluminio anodizado y tapizados náuticos. “Él fue quien me propuso la idea, me encantó y la ejecuté acá”.

Le quedaba sólo un año de carrera cuando se dispararon las ventas de su emprendimiento. No lo dudó. Dejó los apuntes y libros y se dedicó full time a su empresa. “Me da mucha pena no haber terminado, me quedaban las materias más fáciles de la carrera, pero al momento tuve que tomar a decisión”, confiesa.

En septiembre de 2016 vendió su primer juego de living. Hoy tiene locales en el centro comercial de Nordelta, en el Shopping Norcenter y en Pilar. También esperan abrir un nuevo espacio a principios de 2022 en zona Sur. Es parte de la estrategia de “seguir creciendo en distintas provincias de la mano de los distribuidores locales”.

En 2019 llegó un momento muy esperado por el CEO de Pampa: el desembarco en Miami. “Quería idealmente apostar a la venta en Estados Unidos en distintas ciudades. Pero Miami es más fácil por tema de contactos, idioma, cercanía; por eso empezamos en esa ciudad”.

Y aunque en 2020 lo sorprendió la pandemia, asegura que lejos de perjudicarlo lo benefició. Este año arrancaron con una inversión de $5 millones y proyectan cerrar con $400 millones.

Entre los beneficios de estos materiales está que son libres de mantenimiento, inoxidables y repelentes al agua, lo que hace que sean ideales para la intemperie

Las claves del éxito

¿Qué diferencia a Pampa en el mercado? Geneau indica que el trabajo que se realiza a las estructuras, de aluminio anodizado, es exclusivo de la marca. Los beneficios respecto a otros materiales son varios: libres de mantenimiento, inoxidables y repelentes al agua, lo que hace que sean ideales para la intemperie.

Si bien empezó a conocerse oficialmente como PAMPA este año, el proyecto ya suma seis años desde la venta del primer juego de living exterior. Hoy ofrece más de 1000 productos distribuidos en ocho colecciones: livings, mesas de comedor, reposeras, mesas bajas, sillas, camastros, puffs, barras y banquetas. “El proceso que tienen nuestros muebles es único en el mundo”, explica el CEO y fundador.

La casa matriz está junto a las oficinas en San Isidro. Allí es donde se fabrican y distribuyen los muebles a sus tres locales, además de enviar pedidos al resto del país. También tiene sedes en Uruguay y Miami y proyecta expandirse a otras ciudades de Estados Unidos y a Europa.

Otro punto fundamental para el éxito del negocio es la red de profesionales que trabajan con Pampa: están conectados con más de 250 profesionales distribuidos en todo el país.

Cuándo lo consultan acerca de cuál es la clave de invertir en la Argentina, Geneau responde: “La clave está en crecer siempre”. “Queremos llevar nuestros muebles al mundo y que nuestro sello argentino permanezca en cada diseño”, apunta.

El desembarco en Miami y nuevas proyecciones

“El arranque en Estados Unidos no fue tan distinto del que tuve acá. La diferencia es que allá generalmente la venta se da de la mano del diseñador de interiores o del arquitecto, que son los encargados de comprar directo y uno no llega a conocer al cliente”, afirma. Para Geneau fue fundamental esta “alianza estratégica” que los ayudó a crecer y a hacerse conocidos.

Pampa Emprendedores

“Hoy en Estados Unidos estamos con venta mayorista a una cadena muy importante de muebles y con revendedores, pero la idea es llegar a la venta minorista, como acá en la Argentina. Tengo un showroom y la idea es replicar los locales de acá en Los Ángeles y Nueva York”.

En Miami la venta es a un target de clase media alta. “Un segmento donde un juego de living puede valer U$S 10.000″, detalla. En este sentido, apuntan en llegar a U$S1 millón en la venta internacional.

¿Cuáles son sus próximos desafíos? Santiago apunta a desembarcar en nuevos mercados el año próximo. El objetivo es expandirse a Los Ángeles y a Nueva York y arriesga: “La proyección es para finales del año que viene”. Sin embargo, Geneau que vive en Nordelta con su mujer y sus dos hijos, sostiene que no piensa en emigrar. Crecer internacionalmente a Estados Unidos, después a Europa; pero la base en el país, donde se fabrican los muebles. “Todo el proceso de construcción se da en la Argentina, solo algunas cuestiones de ensamblado se hace en Miami”, detalla.

Por eso, hoy tiene el foco puesto al 100 % en expandirse hacia afuera. “Lo más difícil termina siendo lo que más me divierte. Quiero seguir por el camino de desembarcar en Europa, participar de la Feria de Milán”. Para el objetivo de posicionarse como marca de lujo en el mercado internacional ya se encuentra en a búsqueda de diseñadores de renombre para fabricar colecciones. ¿La meta? “Generar buenos diseños para estar a la altura de las tendencias del mundo y poder exportar lo máximo que podamos”.

“Hay que moverse mucho y salir constantemente de la zona de confort para acompañar y no quedarse. Generar buenos equipos y delegar para seguir con lo nuevo. Eso es lo más desafiante”, dijo Geneau.