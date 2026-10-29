El negocio detrás de Vaca Muerta: invertir en camas operativas que proyectan rentabilidades del 15% anual

La búsqueda de una mayor rentabilidad inmobiliaria lleva a mirar más allá de las plazas conocidas. En Añelo, la actividad de Vaca Muerta sostiene un negocio de alojamiento para empresas que necesitan hospedar a sus trabajadores. BIT Añelo propone participar desde el valor de una cama, sin comprar un departamento completo ni tener experiencia en la administración de alquileres.

El proyecto, desarrollado por NLK Capital y comercializado por Techfinance, conecta inversores independientes con una necesidad de la industria energética. Su modelo único de compra, a partir de una cama operativa, baja la barrera de entrada y apunta a generar rentas superadoras. La propuesta combina una proyección de renta del 15% anual en dólares, distribuciones trimestrales y una operación a cargo de profesionales.

Por qué invertir por cama

Las empresas que trabajan en la cuenca contratan alojamiento para equipos que rotan según los turnos y las tareas. Necesitan plazas disponibles, equipadas y con servicios. Esa forma de contratar define también la lógica de la inversión.

BIT Añelo permite ingresar por cama en lugar de adquirir una unidad completa. Esto reduce el capital necesario para participar y permite elegir cuántas plazas incorporar según el monto que se quiera destinar al proyecto. El valor de entrada también marca una diferencia: un departamento en Añelo se ofrece hoy en torno a USD 240.000, mientras que una unidad de BIT Añelo, con cuatro camas a un precio por volumen de USD 35.000 cada una, suma USD 140.000: alrededor de un 40% por debajo del valor de mercado.

El inversor delega la gestión cotidiana: la contratación con empresas, la atención de los huéspedes, la limpieza y el mantenimiento quedan en manos del operador. Para quien invierte por primera vez en Vaca Muerta, permite acceder a un negocio inmobiliario sin tener que aprender a administrarlo por su cuenta.

Qué hay detrás del rendimiento

La renta proviene del servicio de alojamiento corporativo. Por eso, además del inmueble, importan la capacidad de conseguir contratos, sostener la ocupación y controlar los costos.

BIT Añelo contempla seis edificios de cuatro pisos, con 384 plazas en total. Las unidades incluyen cocina integrada, living comedor, dos dormitorios, dos baños y climatización. La propuesta se completa con limpieza, lavandería, conectividad y seguridad: prestaciones que las empresas evalúan al elegir dónde alojar a su personal.

La inversión se instrumenta a través de un fideicomiso de administración, una estructura jurídica seria pensada para cuidar el capital mientras busca rendimientos eficientes. El esquema económico establece una renta preferida: los resultados se destinan primero a cubrir el objetivo del inversor; la participación del operador en el excedente se activa una vez superado ese umbral. El 15% anual en dólares es un objetivo de rendimiento sujeto al desempeño del negocio, con distribuciones trimestrales previstas.

Quién se ocupa de hacerlo funcionar

La operación estará a cargo de VMS —Vaca Muerta Services—, que informa diez años de trayectoria en la cuenca, más de 54.000 trabajadores hospedados y más de 850 camas bajo gestión.

Su participación comienza en el diseño del proyecto. La distribución de los ambientes, el equipamiento y las necesidades de mantenimiento se definen con conocimiento de cómo usan los alojamientos las empresas y sus equipos.

El grupo integra la tierra, el desarrollo, la construcción y la operación, y permanece vinculado al negocio. Para el inversor, esto aporta transparencia legal y permite conocer quién está detrás de cada etapa y quién será responsable de gestionar el activo.

BIT Añelo ofrece una vía para potenciar el capital en el alojamiento corporativo de Vaca Muerta. La propuesta busca hacer evolucionar la forma de invertir sin perder el norte de la seguridad jurídica. El primer paso es conocer los números del proyecto: cuánto capital requiere el ingreso, cuándo está previsto comenzar a cobrar y qué ocupación y gastos contempla la proyección.

Los interesados pueden solicitar la presentación a Techfinance y coordinar una reunión haciendo click aquí para evaluar las condiciones de participación.

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