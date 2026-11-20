“Algunos se adaptan al cambio, otros lo impulsan”. Con esa premisa, Newmark presentó durante los últimos meses del año, Constructores, un ciclo de entrevistas que invitó a conocer las historias, el propósito y la visión de personas que, desde diferentes disciplinas, trabajan para transformar su entorno.

La propuesta reunió a tres grandes protagonistas con recorridos muy distintos, pero atravesados por una inquietud: cómo generar nuevas oportunidades, desafiar lo establecido y construir futuro. La tecnología, el desarrollo de la industria y la ciencia fueron algunos de los ejes que marcaron las conversaciones.

Tres miradas, un mismo objetivo

El primer encuentro tuvo como protagonista a Pablo Ostapovich, referente de Hormetal y Grupo Govan, quien compartió su experiencia en el desarrollo de empresas vinculadas a la construcción y su visión sobre una industria en permanente evolución. Recorrió los desafíos de emprender, crecer y proyectar a largo plazo en un sector donde la innovación y la capacidad de adaptación resultan fundamentales.

La segunda entrevista fue con Fernando Polack, médico e investigador, fundador de la Fundación INFANT, y un gran referente científico argentino con reconocimiento internacional. La conversación permitió conocer su trayectoria en el campo de la investigación, su participación en estudios clave —entre ellos, los vinculados al desarrollo de la vacuna contra el COVID-19— y el nacimiento de Alamesa, un proyecto que propone nuevas oportunidades de desarrollo e inclusión para personas neurodivergentes.

El tercer y último encuentro tuvo como protagonista a Mateo Salvatto, emprendedor tecnológico y creador de Asteroid Technologies, la compañía detrás de Háblalo, la aplicación que facilita la comunicación de personas con dificultades para expresarse verbalmente. Durante la entrevista, Salvatto compartió su recorrido en el mundo de la innovación y su mirada sobre el potencial de la tecnología para resolver problemas sociales concretos.

Con historias y experiencias diferentes, los tres encuentros dejaron en claro una idea poderosa: que construir no implica solamente desarrollar proyectos y empresas sino también identificar desafíos, imaginar otras posibilidades y atreverse a llevarlas adelante. Así, el ciclo de Newmark propuso ampliar la mirada sobre el concepto de construir y acercarse a quienes, desde distintos ámbitos, no esperan que el futuro suceda: trabajan para hacerlo posible.

Encontrás más información en Newmark.

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