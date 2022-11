La tienda del futuro: el primer local en el que es posible probarse y comprar ropa digital, y a la medida de cada cuerpo

escuchar

La plataforma de moda de realidad aumentada Zero10 colaboró con la consultora creativa Crosby Studios para la implementación de la primera tienda física que podía vender únicamente prendas digitales creadas por marcas de moda y diseñadores independientes. Fue la primera experiencia donde ingresando a un local físico se podía experimentar la realidad aumentada generando en los visitantes una especie de entrada al metaverso pero sin mediar pantalla, es decir en el mundo real.

El exterior del negocio que se montó en pleno Soho de Nueva York Crosby Studios

El local, elaborado en formato de pop-up store, funcionó durante una semana en el barrio neoyorquino de SoHo en el marco del Fashion Week de Nueva York en septiembre de este año. Durante la experiencia, se permitía a los visitantes probarse digitalmente una selección de atuendos en probadores que emulaban la misma estética del metaverso.

Esta experiencia no tiene nada que ver con el avance que tienen desde hace meses las grandes marcas en el mundo del metaverso, como por ejemplo Gucci. La casa italiana inauguró la ciudad de Gucci Town, en Roblox, donde ofrece un conjunto de actuaciones y de experiencias inmersivas que se actualizan de manera periódica. Si querés saber de qué se trata podés vivirlo en el siguiente video:

Gucci Garden fue una de las pioneras en el metaverso

Cómo funcionó la tienda Zero10

“Lo que se buscó con la experiencia es cerrar la brecha entre el mundo real y el virtual. En lugar de reemplazar directamente los espacios físicos por las marcas, se ofrecieron soluciones #phygital, que integran compras combinadas para brindar a los clientes acceso a una elección más amplia”, afirma Danisa Bevcic, asesora de imagen y la creadora de Presencia Nova

El interior de la tienda simula al metaverso Crosby Studios

La fachada del local estaba diseñada con columnas pintadas con cuadros grises y blancos para sugerir la integración de lo físico y lo virtual. El espacio en sí estaba decorado con colores verde neón vibrantes y grises fríos en patrones pixelados para imitar la estética de videojuegos retro. “El color no es casual, ese tono está muy linkeado a la sustentabilidad, la naturaleza, el bienestar y también a la opulencia el dólar”, explica Bevcic. Otro dato que resaltó la especialista es que la tienda no tenía objetos del mundo real: sin caja, lámparas, alfombras, muebles decorativos, estantes para ropa, ni perchas. “Este es un modelo que también pregona la inclusión porque en este mundo digital no hay problemas de talles, la ropa le calza a todo el mundo”, agrega.

Las paredes de los probadores se confundían con el techo y el piso Crosby Studios

Los visitantes ingresaban al espacio en una antecámara completamente blanca que conducía a un pasillo cubierto con un patrón de píxeles fluorescentes y cuadros típicos de los diseños de Crosby Studios.

Se podía ver un patrón de píxeles fluorescentes Crosby Studios

Una vez adentro, los visitantes podían ingresar a probadores donde debían descargarse una aplicación previamente para poder probarse la ropa. Esto les permitía, luego de escanear los QR repartidos por la habitación, apuntar el teléfono hacia sí mismos en el espejo y ver cómo se vería la ropa en ellos o en otra persona. “Lo más curioso es que la ropa tenía movimiento”, agrega Bevcic, quien participó con una experiencia en vivo en el evento sobre negocios del futuro organizado por LA NACION este mes.

Uno de los modelos que los visitantes se podían probar Crosby Studios

La ventana emergente de moda le permitiía a las personas verse con ropa virtual Crosby Studios

La colección virtual estaba integrada por cinco piezas brillantes y futuristas que cambiaban de tamaño según el tipo de cuerpo del usuario. Tres de las piezas eran gratuitas y podían guardarse en los armarios digitales de la aplicación. Actualmente, la colección está disponible exclusivamente a través de la plataforma de Zero10.

Apostar por la moda digital

El avance da la moda digital está en linea con los códigos del nuevo mundo cada vez más sustentable. Hay que tener en cuenta que la moda es la segunda industria más contaminante del mundo después del petróleo, según los datos de la Organización de las Naciones Unidas.

El auge de la moda digital

En números, la industria textil produce más del 8% de los gases de efecto invernadero y el 20 % de las aguas residuales al año, además que el 85% de los textiles terminan en vertederos o se incineran a pesar de encontrarse en buenas condiciones. Otro dato, se calcula que más de 300 hectáreas del desierto de Atacama, Chile, están cubiertas de desechos textiles.

Por otra parte, según el Parlamento Europeo, se necesitan aproximadamente 2700 litros de agua para fabricar una remera, “suficiente agua potable para una persona durante dos años y medio”.

Afortunadamente, las nuevas tendencias como la digitalización ayudarán a construir un mundo cada vez más sustentable.

Gracias a ella, los usuarios pueden comprar ropa no tangible y “usarla” a través de realidad aumentada. Estas prendas, además, comenzaron a atravesar la barrera de los videojuegos y se están viendo en desfiles o vestuarios del metaverso.

En junio pasado, la empresa de Mark Zuckerberg lanzó Meta Avatars Store, su primera tienda oficial de ropa virtual para avatares. Las primeras en sumarse fueron firmas de lujo como Balenciaga, Prada y Thom Browne. Ahora también se integra la marca de moda DRESSX, que diseña exclusivamente prendas digitales y es la tienda más grande del mundo en su tipo.

Las personas compran prendas en el metaverso para vestir a sus avatares archivo

La primera colección DRESSX x Meta salió a la venta en julio y se espera que lancen más looks periódicamente. Además de vestir a los avatares de Facebook, Instagram y Messenger, algunas prendas de la colección también estarán disponibles en la tienda online de la marca.

Todo indica que la industria de la moda apuesta por lo digital, y parece que esta nueva realidad vino para quedarse.