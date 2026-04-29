Antonela Roccuzzo compartió el backstage de su estadía en Nueva York y mostró cómo conquistó la ciudad

Desde que se instaló en Miami, la popularidad de Antonela Roccuzzo creció a pasos agigantados y eso no solo quedó en evidencia con los casi 40 millones de seguidores que acumula actualmente en Instagram, sino también con las decisiones de importantes marcas internacionales, tanto de joyas como de cosméticos e indumentaria deportiva, de elegirla como embajadora. Durante el último tiempo, Nueva York, una de las ciudades más fashionistas del mundo, se volvió uno de sus destinos más frecuentados. Su más reciente viaje fue hace dos semanas y fue tan memorable que, si bien días antes publicó algunas imágenes, ahora compartió un video del detrás de escena de su estadía que evidenció cómo se preparó para conquistar la Gran Manzana y disfrutar de una velada llena de celebridades de Hollywood.

La rosarina viajó a Nueva York para la presentación de la colección Blue Book 2026: Hidden Garden, inspirada en la flora y la fauna, de Tiffany & Co., joyería de la que es embajadora. En el video que publicó el martes 28 de abril —y que ya supera el millón de reproducciones— se pudo apreciar el momento en el que su avión descendía y desde la ventana podía apreciar las icónicas vistas. Luego se dirigió junto a su equipo a su hospedaje para prepararse para el primer evento. ¿Su look? Un top negro de manga larga y cuello bote con un pantalón sastrero de tiro alto que combinó con zapatos y cartera del mismo color y accesorios en oro blanco.

Anto Roccuzzo mostró toda la intimidad de su estadía en Nueva York (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

La primera actividad fue una visita por “The Landmark”, la casa central de la joyería, ubicada en 727 de la 5.ª Avenida, para descubrir la nueva colección. Además de recorrer el icónico edificio que abrió sus puertas en 1940 y recibir una charla sobre las nuevas piezas, conversó animadamente con el resto de las invitadas, incluida Kelly Piquet, pareja del campeón de la Fórmula 1 Max Verstappen, con quien suele coincidir en eventos de la marca y con quien se la vio muy cercana en la Semana de la Moda de París de 2023.

Roccuzzo visitó “The Landmark”, la casa central de la joyería y lució elegante con un look total black de top manga larga y pantalón tiro alto (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Roccuzzo hizo una segunda parada en el hotel para cambiarse antes de asistir a un almuerzo. Fiel a su estilo, volvió a optar por un look total black: un minidress al cuerpo de manga corta abullonada que combinó con medias traslúcidas, zapatos de taco en punta y cartera a tono. Las joyas volvieron a ser protagonistas y se recogió el cabello en una colita baja para que se lucieran los aros de oro blanco.

La ifluencer volvió a optar por un look total black: vetsido corto, medias y zapatos en punta

Como para no perder la costumbre, una vez que tuvo tiempo libre, volvió al hotel para pasar un rato en el gimnasio y hacer su rutina de entrenamiento. Luego aprovechó para caminar un poco por la Quinta Avenida, canchera y cómoda, pero a la moda: top negro, jeans y campera de cuero marrón.

La rosarina encontró un tiempo entre los eventos para pasar por el gimnasio (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Finalmente, llegó la hora de alistarse para el gran evento del viaje: una gala en el Park Avenue Armory, ubicado en el lujoso Upper East Side. Lució un vestido al cuerpo de manga larga de Silvia Tcherassi en color azul con la espalda abierta y un efecto drapeado a la altura de la cadera que acentuaba su silueta y finalizaba con una falda de seda. La pieza a destacar fue el deslumbrante collar de platino de la nueva colección de joyas que complementó con brazaletes y aretes.

Así se preparó para la gala en el Park Avenue Armory (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

El look de gala de Roccuzzo (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Antonela posó para las cámaras como toda una profesional y luego ingresó al salón donde se llevó a cabo el evento. Allí también estuvieron desde las actrices Amanda Seyfried, Diane Kruger, Naomi Watts, Greta Lee, Tayna Taylor y Gabrielle Union, hasta la cantante Rosé, la modelo Rosie Huntington-Whiteley, los actores Connor Storrie y Diego Boneta y la influencer Kelly Piquet y la modelo argentina Valentina Ferrer, esposa de J Balvin.

Además de disfrutar de una comida gourmet y conocer las nuevas piezas de la firma, los invitados presenciaron un concierto en vivo de Mariah Carey. Sin duda, una velada única y muy glamorosa.