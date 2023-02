Las Cañitas: edificios boutique, las primeras torres y proyectos de lujo florecen en una zona porteña que apuesta a la reconversión

escuchar

La reconversión de Las Cañitas, de polo gastronómico en la década del 90 hacia el boom de los cafecitos hoy, es acompañada por una serie de proyectos inmobiliarios de diferentes estilos que apuntan a públicos diversos. Los límites de esta zona -que formalmente se encuentra en el barrio de Palermo- están marcados por las avenidas Luis María Campos, Dorrego y del Libertador, y la calle Matienzo, que rodea el Campo Hípico Militar. La arboleda, el bulevar, las tiendas boutique en las esquinas hacen de esta zona un paisaje urbano casi único en la Ciudad de Buenos Aires.

Y, en la migración de ser una zona de movida con pubs y bares a un oasis de tranquilidad en al ciudad, con negocios más tendientes a la deco y los desayunos, volvió a resurgir como un foco de inversión entre desarrolladores. Y desembarca una serie de proyectos que incluyen las primeras torres, la primera plaza del barrio y edificios con amenities de distintos estilo.

Es la zona donde el valor del metro cuadrado está entre los más caros de la ciudad de Buenos Aires -con precios que van desde los US$2317/m² hasta los US$5078/m², según el portal ZonaProp-. El precio promedio de venta en el barrio es de US$229.848, un 33% superior a la media de CABA, luego de Puerto Madero y Barrio Parque, y algunas zonas específicas de Recoleta.

El bulevar Chenaut, calle emblema de Las Cañitas Ricardo Pristupluk - La Nacion

En constante transformación

“El los últimos años el perfil del barrio ha mutado nuevamente. El dinámico circuito gastronómico emigró hacia Palermo Soho y Hollywood -otras de las denominaciones porteñas- y Las Cañitas se consolida como un barrio residencial de alta gama”, cuenta Darío Erlich, socio de CEK Group, la desarrolladora que actualmente construye tres edificios bajo la marca Black en la zona, con una inversión que ronda los US$26 millones.

Con un valor del metro cuadrado promedio de US$3200 (con máximos que superan los US$5000), el valor del ticket de los departamentos arranca en US$95.000 para los monoambientes y estudios; dos ambientes desde US$150.000, tres ambientes desde US$275.000 y cuatro ambientes desde US$350.000. “La zona tuvo un crecimiento exponencial y sistemático en los últimos años y los buscadores de inmuebles ya la reconocen como un barrio per se, incluyéndolo en sus filtros de búsqueda, como Palermo Soho o Hollywood”, añade Alan Mohadeb, otro de los socios de CEK Group.

La desarrolladora CEK apuesta a la zona desde hace años y construye tres edificios bajo la marca Black Ricardo Pristupluk - La Nacion

Por otro lado, a partir de un convenio urbanístico, se construyen las primeras dos torres de la zona. Deco Polo, desarrollado por ABV Arquitectos y comercializado por Ocampo Propiedades, se trata de dos edificios de 30 pisos junto a la nueva plaza y con vista al campo de polo y al Hipódromo de Palermo.

Las Cañitas cuenta con gran infraestructura y equipamiento urbano, movida gastronómica, áreas verdes (como bosques de Palermo, Campo de Polo, Rosedal, Hipódromo) próximas a Libertador y con excelente accesibilidad (cercana a las avenidas Luis María Campos y Cabildo), medios de transporte, el shopping Solar de la Abadía, prestigiosos colegios y cercanía a universidades. “Esta es una zona que siempre tiene alta demanda, preferida en general por un público joven, parejas o inversores de renta. Muchos de los proyectos que allí se emplazan son ideales para renta temporaria y representan un verdadero cheque al portador tanto para inversores como para consumidores finales”, señala la arquitecta Maria Gabriela Besuzzo, gerente de Obras y emprendimientos de Interwin, inmobiliaria que comercializa tres desarrollos entre esta zona y La Imprenta.

Esta variedad entre las primeras torres y proyectos de lujo incluye, por ejemplo, un edificio boutique de 11 pisos ubicado entre las calles Maure y Migueletes, a una cuadra de Avenida del Libertador. Cuenta con semipisos con amenities que se venden desde US$312.106; quedan sólo cuatro unidades y se encuentra en etapa próxima de entrega. La comercialización está a cargo de Interwin.

La avenida Luis María Campos, uno de los límites de la zona Ricardo Pristupluk - La Nacion

Además, la inmobiliaria comercializa otro edificio en el corazón de Las Cañitas en Huergo y la equina de Arévalo, a 300 metros del Campo de Polo y Avenida del Libertador. Con ocho pisos, tendrá unidades de uno y dos ambientes (36 m² y 47 m²) más un dúplex de tres ambientes con terraza propia. Desde USS299.275.

Y, sobre el bulevar Chenaut, la calle ícono del barrio justo en la intersección con el Campo de Polo, comienza a construirse otro proyecto de 12 pisos y un local en planta baja, para gastronomía o estilo boutique. El valor del monoambiente ronda los US$ 710.175.

Además de la movida sobre la calle Báez y alrededores, uno de los escenarios más importantes es la zona denominada La Imprenta, llamada así por un complejo inmenso que supo contener una pista de patinaje sobre hielo en plena década del 90, entre otras propuestas de entretenimientos.

Los árboles y el bulevar, la postal que identifica al barrio Ricardo Pristupluk - La Nacion

Del otro lado de Luis María Campos tiene su derrame hacia la zona de embajadas donde diferentes proyectos de lujo apuestan a aprovechar la tranquilidad del enclave conocido en el mundo inmobiliario como el Barrio Parque Belgrano complementando con los servicios y el crecimiento comercial de Las Cañitas.

Sobre esa avenida a metros de Lacroze se construye Velvet Casa Campos, con una inversión cercana a los US$30 millones. Las unidades arrancan en los US$410.000. Con muy pocas unidades disponibles, el proceso de entregas se estima en los próximos dos meses.

Los proyectos de edificios de estilo boutique cobran fuerza en la zona Ricardo Pristupluk - La Nacion

Y, a media cuadra, sobre Lacroze también está en construcción un edificio de la marca Quartier, de Argencons. “Es una zona muy consolidada y tradicional. Hay muchos edificios, de muchos años, con familias de más de dos generaciones en el barrio. Entonces vimos una demanda insatisfecha en una zona consolidada. Los edificios que hay en general no tienen amenities y tienen expensas altas con poca contraprestación. Por eso avanzamos en un proyecto con amenities y expensas más eficientes por la contraprestación que da”, explica Carlos Spina, director y socio de Argencons, la desarrolladora creadora de la marca. El proyecto que construye Criba y se entregará a principio del 2024 -cuenta con todas las unidades de cuatro dormitorios vendidas, y pocas disponibles de tres dormitorios- registra un valor de venta que promedia, en pozo, los US$2900 y es apto blanqueo.

Sobre Lacroze también está en construcción un edificio de la marca Quartier, de Argencons Ricardo Pristupluk - La Nacion

Un barrio que estrena su primera plaza

Además de seguir sumando propuestas de diferentes rubros, Las Cañitas tendrá este año su primera plaza: un parque público de más de 6700 m² que es el resultado de un acuerdo entre el Gobierno porteño y la desarrolladora ABV.

Renders de la primera plaza que inaugurarán en Las Cañitas. Foto: gentileza Gobierno de la Ciudad

La plaza está emplazada en una manzana del predio donde hasta 2018 funcionó la sastrería militar, entre las calles Huergo, Clay, Báez y la avenida Dorrego. En tanto, el proyecto surge de un convenio urbanístico sancionado por la Legislatura porteña el 10 de diciembre de 2020 que modifica la zonificación de esas dos manzanas.

Los convenios urbanísticos son una herramienta de gestión urbana que formalizan un acuerdo y definen compromisos entre actores del sector privado y el Estado para realizar, dentro de un determinado plazo, intervenciones en la ciudad que generen beneficios mutuos. Se trata de un instrumento que se implementa en toda la Argentina y en distintas partes del mundo.

La nueva calle Báez

La icónica calle Báez de Las Cañitas fue el epicentro del polo gastronómico que fue furor durante la década del 90, con los restaurantes y bares. Sin embargo, y si bien en los últimos años experimentó una alta vacancia, este año redujo la cantidad de locales vacíos respecto del 2021. “Lo que pasó en ese corredor es que con él aparecieron nuevos polos en Palermo, por ejemplo, y le fueron sacando demanda. Por eso durante muchos años hubo rotación de negocios y alta vacancia. Pero ahora hay una mayor variedad de rubros”, explica Soledad Balayan.

El informe que todos los años realiza en el mes de enero Maure Propiedades releva también el movimiento de la avenida Luis María Campos. En este caso se mantuvo estable con la misma cantidad de vacíos que en 2022, mientras que la calle Migueletes fue la más afectada y la que más locales vacíos sumó respecto del año pasado.

La reconversión de las Cañitas, de polo gastronómico en la década del 90 hacia el boom de los cafecitos Ricardo Pristupluk - La Nacion

Si bien hay locales vacíos, no todos tienen cartel en venta o alquiler. El 82% de estos inmuebles mantiene el bajo perfil . Un dato curioso es que en las publicaciones de avisos en los portales inmobiliarios y para el caso particular de Las Cañitas, hay unos 45 locales en venta publicados y unos 20 en alquiler. Lo llamativo de esto es que muchos de los que están en venta tienen actividad comercial (por lo tanto no serían considerados “vacíos”), con lo cual se venden ya con renta y probablemente con un contrato de alquiler vigente.

Por otra parte, el informe marca una tendencia “interesante” que es la de dividir locales grandes en dos unidades funcionales más pequeñas para responder mejor a la demanda, ya que cuanto más grande el local, más difícil resulta su ocupación.

Un informe de Maure Inmobiliaria evidencia que cada vez hay menos locales vacíos en esa área de la ciudad de Buenos Aires Ricardo Pristupluk - La Nacion