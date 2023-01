El nuevo Cañitas: pasó de ser el ícono gastronómico de los 90 a convertirse en un polo trendy con cafecitos y tiendas de deco

escuchar

Cafecitos pero no restaurantes. El auge de este tipo de locales dentro del mundo gastronómico lleva adelante la recuperación comercial de Las Cañitas. Es que el auge de los pequeños cafecitos se destaca en un relevamiento que abarca 53 manzanas, 21 calles y tres avenidas de la zona y que evidencia que cada vez hay menos locales vacíos en esa área de la ciudad de Buenos Aires.

El nivel de desocupación de locales en Las Cañitas no superó el 6 por ciento en 2022, según el informe que todos los años realiza en el mes de enero Maure Propiedades. Ese dato implica que hubo un 20 por ciento menos de locales vacíos que en 2021 ( año en el que ese porcentaje rondaba el 7,8 por ciento). Pero si se compara es con años anteriores, en los últimos seis años el promedio del barrio es que había un 9 por ciento menos. En tanto, si se compara el número de espacios sin actividad con el año de la pandemia, la caída supera el 38 por ciento.

Los límites de esta zona -que formalmente se encuentra en el barrio de Palermo- están delimitados por las avenidas Luis María Campos, Dorrego y Libertador y la calle Matienzo, que rodea el Campo Hípico Militar.

Además de la movida sobre la calle Báez y alrededores, uno de los escenarios más importantes es la zona denominada La Imprenta, llamada así por un complejo inmenso que supo contener una pista de patinaje sobre hielo en plena década del noventa, entre otras propuestas de entretenimientos.

Päns cuenta con dos sucursales, una ubicada en Roosevelt al 1800 y la otra en Soldado de la Independencia 85 Gentileza Päns Bakers

“La pandemia, que estimuló el home office, le dio mucho protagonismo a los negocios de cercanía. Los barrios resurgieron como polos turísticos y gastronómicos, dejando al centro muy vulnerable en cuanto a la actividad comercial. Tal es así que hoy se llenaron las redes sociales de influencers que te cuentan en distintas redes sociales como Tik Tok o Instagram sus experiencias en distintos cafecitos de la ciudad”, señala a LA NACION Soledad Balayan, titular de Maure Propiedades y la responsable del relevamiento.

En este sentido, la especialista destaca que los cafecitos “le ganaron la pulseada” a los restaurantes. “Son negocios que tienen horario corrido y pueden facturar durante todo el día y van acompañando la tendencia del consumo de café de especialidad, mas allá de que la zona siempre fue un barrio donde la gente se sienta a tomar cafecito desde hace años como en por ejemplo el café de La Imprenta donde hoy hay un edificio”, añade la broker, 2 quien agrega que durante 2022 se incorporaron tres locales nuevos al barrio.

Los rubros estrella

A pesar de la caída de los restaurantes y bares desde 2019, el incremento en la cantidad de cafecitos y lugares de comida para llevar permite mantener el rubro gastronómico como el más importante. Y, más allá de los cafecitos como protagonistas de Las Cañitas, hay otros rubros que sorprendieron.

De acuerdo al informe, el rubro decoración fue la gran sorpresa del año: sumó cuatro negocios nuevos distribuidos en diferentes cuadras: Soldado de la Independencia, Avenida Luis María Campos y Federico Lacroze. “Desde la pandemia se generó un impulso por mejorar el lugar donde uno vive y el aumento de las ventas de cosas para la casa explican este fenómeno”, apunta Balayan.

El sector de indumentaria también sorprendió. Si bien en los últimos años venía perdiendo terreno, durante el último año sumó dos nuevos espacios en Las Cañitas.

La icónica esquina de Las Cañitas se recicló y se llenó de luz para alojar el nuevo emprendimiento de Narda Lepes. DENISE GIOVANELI

Como contracara, hubo rubros que cayeron: por caso las zapaterías tienen un tercio de locales de los que tenía cuando arrancó el relevamiento en el 2009. Además, tras el boom de las cervecerías artesanales que se produjo en el 2018, hoy la cantidad de negocios se redujo a la mitad.

La caída en la cantidad de almacenes saludables (categoría que a la que originalmente se las llamaba “Dietéticas”) es quizás una de las tendencias más interesantes, ya que algunas cerraron y abrieron otras nuevas. Sin embargo, en el neto el rubro fue uno de los grandes perdedores.

La evolución de los rubros comerciales en la zona de Las Cañitas (Maure Propiedades)

La nueva calle Báez

La icónica calle Báez de Las Cañitas fue el epicentro del polo gastronómico que fue furor durante la década del 90, con los restaurantes y cervecerías. Sin embargo y si bien en los últimos años experimentó una alta vacancia, este año redujo la cantidad de locales vacíos respecto del 2021. “Lo que paso en ese corredor es que con el aparecieron nuevos polos en Palermo por ejemplo y le fueron sacando demanda. Por eso durante muchos años hubo rotación de negocios y alta vacancia. Pero ahora hay una mayor variedad de rubros”, explica Balayán.

Algunos de los locales comerciales de Las Cañitas.

El informe releva también el movimiento de la avenida Luis María Campos. En este caso se mantuvo estable con la misma cantidad de vacíos que en 2022, mientras que la calle Migueletes fue la más afectada y la que más locales vacíos sumó respecto del año pasado.

Si bien hay locales vacíos, no todos tienen cartel en venta o alquiler. El 82% de estos inmuebles mantiene el bajo perfil . Un dato curioso es que en las publicaciones de avisos en los portales inmobiliarios y para el caso particular de Cañitas, hay unos 45 locales en venta publicados y unos 20 en alquiler. Lo llamativo de esto es que muchos de los que están en venta tienen actividad comercial (por lo tanto no serían considerados “vacíos”), con lo cual se venden ya con renta y probablemente con un contrato de alquiler vigente.

Por otra parte, el informe marca una tendencia “interesante” que es la de dividir locales grandes en dos unidades funcionales más pequeñas para responder mejor a la demanda, ya que cuanto más grande el local más difícil resulta su ocupación.

Un barrio que estrena su primera plaza

Además de seguir sumando propuestas de diferentes rubros, Las Cañitas tendrá este año su primera plaza: un parque público de más de 6700 m² que es el resultado de un acuerdo entre el Gobierno porteño y la desarrolladora ABV.

Así será la primera plaza que inaugurarán en Las Cañitas

La plaza está emplazada en una manzana del predio donde hasta 2018 funcionó la sastrería militar, entre las calles Huergo, Clay, Báez y la avenida Dorrego. En tanto, el proyecto surge de un convenio urbanístico sancionado por la Legislatura porteña el 10 de diciembre de 2020 que modifica la zonificación de esas dos manzanas.

Los convenios urbanísticos son una herramienta de gestión urbana que formalizan un acuerdo y definen compromisos entre actores del sector privado y el Estado para realizar, dentro de un determinado plazo, intervenciones en la ciudad que generen beneficios mutuos. Se trata de un instrumento que se implementa en toda la Argentina y en distintas partes del mundo.

A partir de dicho convenio, además de la plaza se construyen las primeras dos torres de la zona. El emprendimiento Decó Polo, desarrollados por ABV Arquitectos y comercializados por Ocampo Propiedades. Serán dos edificios de 30 pisos junto a la nueva plaza y con vista al campo de polo y al Hipódromo de Palermo.