Mano de obra 2026: cuánto cobran albañiles, oficiales y ayudantes

Enero trae novedades para los empleados de la construcción, ya que durante este mes, la escala salarial de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) se vio modificada a partir del incremento del 2% que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025. Febrero también contará con aumentos, en este caso del 1,8% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de enero de 2026.

Estos incrementos se dan dentro del nuevo acuerdo paritario de la UOCRA con las cámaras empresarias de la actividad y es aplicable a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75. A su vez, se establece el pago de una suma mensual, no remunerativa, pagada en estos dos mismos meses.

La escala salarial de la UOCRA se vio modificada a partir del incremento del 2% acumulativo sobre los básicos de diciembre Irene Miller - Shutterstock

Los sueldos básicos por hora para este mes quedaron fijados en los siguientes montos de acuerdo a la zona:

Zona A (ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones)

Oficial Especializado: $5373

Oficial: $4596

Medio Oficial: $4248

Ayudante: $3910

Sereno (Mensual): $710.248

Asimismo, las sumas no remunerativas mensuales, liquidadas quincenalmente, para enero 2026 se determinaron de la siguiente forma:

Oficial Especializado: $121.800

Oficial: $112.200

Medio Oficial: $102.800

Ayudante: $96.800

Sereno: $96.800

Zona B (La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut)

Oficial Especializado: $5964

Oficial: $5105

Medio Oficial: $4708

Ayudante: $4359

Sereno (Mensual): $791.247

Las sumas no remunerativas para enero 2026 de la Zona B:

Oficial Especializado: $135.200

Oficial: $124.600

Medio Oficial: $114.100

Ayudante: $107.500

Sereno: $107.500

Zona C (Santa Cruz)

Oficial Especializado: $8249

Oficial: $7734

Medio Oficial: $7463

Ayudante: $7246

Sereno (Mensual): $1.187.380

Las sumas no remunerativas para enero 2026 de la Zona C:

Oficial Especializado: $187.700

Oficial: $172.300

Medio Oficial: $157.800

Ayudante: $148.600

Sereno: $148.600

Zona C Austral (Tierra del Fuego)

Oficial Especializado: $10.746

Oficial: $9193

Medio Oficial: $8495

Ayudante: $7819

Sereno (Mensual): $1.420.495

Las sumas no remunerativas para enero 2026 de la Zona C Austral:

Oficial Especializado: $243.600

Oficial: $224.400

Medio Oficial: $205.600

Ayudante: $193.600

Sereno: $193.600

El nuevo acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 28 de febrero Shutterstock

Según el escrito de la UOCRA, firmado el 12 de enero pasado, este acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 28 de febrero de este año y en el marco de esta negociación colectiva se prevé el mantenimiento de una comisión especial para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socio económico.

Febrero también contará con aumentos, en este caso del 1,8% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de enero de 2026 Freepik

A la vez, se asume el compromiso de reunirse nuevamente el 19 de febrero de 2026 para definir los ajustes correspondientes a marzo de 2026. Sin embargo, se aclara que “las partes podrán solicitar reunirse con anterioridad a esa fecha si lo consideran necesario en función de las condiciones económicas”.