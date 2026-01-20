Mano de obra 2026: cuánto cobran albañiles, oficiales y ayudantes

La escala salarial de los trabajadores de la construcción registró un aumento acumulativo sobre los básicos de diciembre
- 3 minutos de lectura'
Enero trae novedades para los empleados de la construcción, ya que durante este mes, la escala salarial de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) se vio modificada a partir del incremento del 2% que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025. Febrero también contará con aumentos, en este caso del 1,8% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de enero de 2026.
Estos incrementos se dan dentro del nuevo acuerdo paritario de la UOCRA con las cámaras empresarias de la actividad y es aplicable a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75. A su vez, se establece el pago de una suma mensual, no remunerativa, pagada en estos dos mismos meses.
Los sueldos básicos por hora para este mes quedaron fijados en los siguientes montos de acuerdo a la zona:
Zona A (ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones)
- Oficial Especializado: $5373
- Oficial: $4596
- Medio Oficial: $4248
- Ayudante: $3910
- Sereno (Mensual): $710.248
Asimismo, las sumas no remunerativas mensuales, liquidadas quincenalmente, para enero 2026 se determinaron de la siguiente forma:
- Oficial Especializado: $121.800
- Oficial: $112.200
- Medio Oficial: $102.800
- Ayudante: $96.800
- Sereno: $96.800
Zona B (La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut)
- Oficial Especializado: $5964
- Oficial: $5105
- Medio Oficial: $4708
- Ayudante: $4359
- Sereno (Mensual): $791.247
Las sumas no remunerativas para enero 2026 de la Zona B:
- Oficial Especializado: $135.200
- Oficial: $124.600
- Medio Oficial: $114.100
- Ayudante: $107.500
- Sereno: $107.500
Zona C (Santa Cruz)
- Oficial Especializado: $8249
- Oficial: $7734
- Medio Oficial: $7463
- Ayudante: $7246
- Sereno (Mensual): $1.187.380
Las sumas no remunerativas para enero 2026 de la Zona C:
- Oficial Especializado: $187.700
- Oficial: $172.300
- Medio Oficial: $157.800
- Ayudante: $148.600
- Sereno: $148.600
Zona C Austral (Tierra del Fuego)
- Oficial Especializado: $10.746
- Oficial: $9193
- Medio Oficial: $8495
- Ayudante: $7819
- Sereno (Mensual): $1.420.495
Las sumas no remunerativas para enero 2026 de la Zona C Austral:
- Oficial Especializado: $243.600
- Oficial: $224.400
- Medio Oficial: $205.600
- Ayudante: $193.600
- Sereno: $193.600
Según el escrito de la UOCRA, firmado el 12 de enero pasado, este acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 28 de febrero de este año y en el marco de esta negociación colectiva se prevé el mantenimiento de una comisión especial para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socio económico.
A la vez, se asume el compromiso de reunirse nuevamente el 19 de febrero de 2026 para definir los ajustes correspondientes a marzo de 2026. Sin embargo, se aclara que “las partes podrán solicitar reunirse con anterioridad a esa fecha si lo consideran necesario en función de las condiciones económicas”.
- 1
Elefante Blanco: en qué se convertirá el edificio que estuvo tomado durante 50 años en Belgrano
- 2
Cortes de luz en CABA: cómo cuidar tu casa y prevenir daños en los electrodomésticos
- 3
Cerca de Pinamar: hay un proyecto con playa privada en el que todos los departamentos tienen vista al mar
- 4
El electrodoméstico que se recomienda desenchufar cuando salís de tu casa