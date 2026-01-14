Se vendió el penthouse en el que Susana Giménez vivió con Huberto Roviralta: : cómo es y cuánto se pagó

El penthouse de lujo que alguna vez fue el hogar de Susana Giménez en Belgrano encontró nuevo dueño. La propiedad que la diva compartió con Huberto Roviralta durante la década del noventa estuvo pocos meses en el mercado hasta que a fines de 2025 logró venderse.

La operación se cerró alrededor de US$1.000.000 y, a ese monto, se suma la inversión que realizará el nuevo propietario: unos US$400.000 destinados a la refacción integral de la unidad. Una vez finalizadas las obras, el valor de mercado estimado rondaría los u$s1.700.000, según referencias del sector.

“Las propiedades con historia pueden generar un plus en la demanda, especialmente en el mercado de lujo, porque funcionan como un elemento de distinción. Sin embargo, ese valor no es automático ni independiente del producto”, afirma Leonardo Ramos Couriel, quien estuvo a cargo de la comercialización del inmueble.

El departamento está en una emblemática torre ubicada sobre la calle 3 de Febrero al 1900, en plena zona de Barrancas de Belgrano, un barrio que defiende los valores de las propiedades más altos de la ciudad (US$3203/m2, de acuerdo a Zonaprop).

Se trata de un dúplex de 400 m2 con vistas al río y a la ciudad, está en los pisos 28 y 29, tiene seis ambientes y cuatro baños.

Esta es la terraza del penthouse donde vivió Susana Giménez Ramos Couriel

El living apaisado, uno de los lugares preferidos de la diva Ramos Couriel

Cómo será la refacción

La renovación está a cargo del estudio Abuchdid Arquitectura y fue pensada con una mirada de largo plazo. El objetivo es actualizar instalaciones, mejorar la funcionalidad y modernizar la estética, sin perder el carácter del edificio ni desaprovechar sus atributos.

En la remodelación, los pisos de mármol se conservarán Ramos Couriel

El cubo de cristal de la recepción se eliminará por el gran lugar que ocupa Ramos Couriel

“La planta baja concentra toda la parte pública: la recepción, la gran terraza, dos dormitorios en suite, una cocina amplia y lavadero, además de doble circulación”, detalla Abuchdid. En el nivel superior, en cambio, el esquema es más íntimo: un living privado que articula la master suite que además del dormitorio, tiene vestidor y un baño de grandes dimensiones, además de un área de servicio, todo con salida a otra terraza.

La remodelación incluirá la renovación completa de baños, cocina y lavadero, el reemplazo de todas las instalaciones eléctricas y sanitarias, pintura general y cambio de superficies. Los pisos de mármol de la recepción, uno de los sellos del departamento, se conservarán y serán puestos en valor mediante pulido y tratamiento especializado.

La cocina es uno de los sectores que se renovará de la propiedad Ramos Couriel

El último piso de la propiedad será el que más se transformará en la renovación Ramos Couriel

Entre los cambios más visibles, se eliminará la emblemática caja de cristal del living. “Al quitarla ganamos superficie en el área pública y mejoramos la circulación y la continuidad visual”, explica el arquitecto quien agrega que el área que mayor renovación tendrá será el último piso: se eliminará una de las dos dependencias de servicio para liberar espacio y se sumará una batería de servicios (kitchenette y apoyo) dconectada directamente a la terraza, pensada como el nuevo corazón social del penthouse.

Las vistas de la terraza son uno de los atributos principales del departamento Ramos Couriel

La gran terraza que posee el departamento en su último piso Ramos Couriel

“El paso del tiempo vuelve obsoletas las instalaciones, cambian las modas, la iluminación y las expectativas. Hoy se espera que los dormitorios sean en suite y que el departamento funcione de otra manera”, resume Abuchdid. Y agrega un desafío clave: “Lo más complejo en un penthouse de un edificio tan alto es el recambio de las aberturas. Hay que modernizarlas”.

Para finalizar, agrega que la intervención también incorporará domótica para convertir la unidad en un departamento inteligente, con mayor eficiencia energética y tecnológica. Esa parte estará a cargo de la empresa Somos Smart.