Mano de obra abril 2026: cuánto cobran albañiles, oficiales y ayudantes por jornada

La escala salarial de los trabajadores de la construcción registró un aumento acumulativo
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El último día de marzo trajo novedades para los empleados de la construcción, ya que durante este mes, la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) acordaron incrementos salariales escalonados y acumulativos, sobre los salarios básicos, y el pago de sumas no remunerativas, correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo.
- Un aumento en marzo de 2026 del 2%, que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 28 de febrero de 2026
- Un aumento a partir del mes de abril de 2026 del 1,9%, que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 31 de marzo de 2026
- Un aumento a partir del mes de mayo de 2026 del 1,8%, que se aplicará sobre los salarios básicos vigentes al 30 de abril de 2026
Estos incrementos se dan dentro del acuerdo paritario de la UOCRA con las cámaras empresarias de la actividad y es aplicable a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75. A su vez, se establece el pago de una suma mensual, no remunerativa, para marzo, abril y mayo.
Sueldos básicos por hora y por zonas
Abril
Tras el aumento aplicado en marzo, el esquema continúa en abril y mayo con nuevos incrementos. Los sueldos básicos por hora, con vigencia a partir del 1 abril quedaron fijados en los siguientes montos de acuerdo a la zona:
Zona A
Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones
- Oficial Especializado: $6011
- Oficial: $5142
- Medio Oficial: $4752
- Ayudante: $4374
- Sereno (mensual): $794.575
Asimismo, las sumas no remunerativas mensuales, liquidadas quincenalmente, para abril 2026, se determinaron de la siguiente forma:
- Oficial Especializado: $99.800
- Oficial: $91.000
- Medio Oficial: $83.500
- Ayudante: $78.400
- Sereno: $78.400
Zona B
La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut
- Oficial Especializado: $6672
- Oficial: $5711
- Medio Oficial: $5267
- Ayudante: $4877
- Sereno (mensual): $885.191
Las sumas no remunerativas para abril 2026 de la Zona B:
- Oficial Especializado: $110.800
- Oficial: $101.100
- Medio Oficial: $92.700
- Ayudante: $87.100
- Sereno: $87.100
Zona C
Santa Cruz
- Oficial Especializado: $9228
- Oficial: $8652
- Medio Oficial: $8349
- Ayudante: $8107
- Sereno (mensual): $1.328.356
Las sumas no remunerativas para abril 2026 de la Zona C:
- Oficial Especializado: $153.200
- Oficial: $140.000
- Medio Oficial: $128.200
- Ayudante: $120.400
- Sereno: $120.400
Zona C Austral
Tierra del Fuego
- Oficial Especializado: $12.022
- Oficial: $10.284
- Medio Oficial: $9504
- Ayudante: $8747
- Sereno (mensual): $1.589.149
Las sumas no remunerativas para abril 2026 de la Zona C Austral:
- Oficial Especializado: $199.600
- Oficial: $182.000
- Medio Oficial: $167.000
- Ayudante: $156.800
- Sereno: $156.800
Mayo
Los sueldos básicos por hora a partir del mes de mayo quedaron fijados de la siguiente manera:
Zona A
Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones
- Oficial Especializado: $6119
- Oficial: $5235
- Medio Oficial: $4837
- Ayudante: $4452
- Sereno (ensual): $808.877
Asimismo, las sumas no remunerativas mensuales, liquidadas quincenalmente se determinaron de la siguiente forma:
- Oficial Especializado: $125.400
- Oficial: $114.400
- Medio Oficial: $104.900
- Ayudante: $98.500
- Sereno: $98.500
Zona B
La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut
- Oficial Especializado: $6792
- Oficial: $5813
- Medio Oficial: $5362
- Ayudante: $4965
- Sereno (mensual): $901.124
Las sumas no remunerativas de la Zona B:
- Oficial Especializado: $139.200
- Oficial: $127.000
- Medio Oficial: $116.400
- Ayudante: $109.400
- Sereno: $109.400
Zona C
Santa Cruz
- Oficial Especializado: $9394
- Oficial: $8808
- Medio Oficial: $8499
- Ayudante: $8252
- Sereno (mensual): $1.352.267
Las sumas no remunerativas para mayo 2026 de la Zona C:
- Oficial Especializado: $192.500
- Oficial: $175.600
- Medio Oficial: $161.000
- Ayudante: $151.200
- Sereno: $151.200
Zona C Austral
Tierra del Fuego
- Oficial Especializado: $12.238
- Oficial: $10.469
- Medio Oficial: $9675
- Ayudante: $8905
- Sereno (mensual): $1.617.754
Las sumas no remunerativas para mayo 2026 de la Zona C Austral:
- Oficial Especializado: $250.700
- Oficial: $228.700
- Medio Oficial: $209.800
- Ayudante: $197.000
- Sereno: $197.000
Las sumas extraordinarias no remunerativas de abril y mayo se pagarán por mitades: el 50% se abonará con el pago de la primera quincena del mes, y la segunda mitad con el pago de la segunda quincena.
Según el acta paritaria, firmada el 31 de marzo pasado, este acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 31 de mayo de este año y en el marco de esta negociación colectiva se prevé el mantenimiento de una comisión especial, el 20 de abril, para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socio económico, y para definir los ajustes a partir del mes de junio de 2026.
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