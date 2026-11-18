El 21 de septiembre de 2026, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) acordaron nuevos incrementos escalonados y acumulativos sobre los salarios básicos de los trabajadores de la construcción, correspondientes a septiembre, octubre y noviembre.

El acuerdo, homologado mediante la Disposición 1248/2026 del 29 de septiembre, constituye el tercer tramo de la paritaria anual 2026-2027 y establece los siguientes aumentos:

Septiembre: un incremento del 1,9%, calculado sobre los salarios básicos vigentes al 31 de agosto.

un incremento del 1,9%, calculado sobre los salarios básicos vigentes al 31 de agosto. Octubre: una suba del 1,8%, aplicada sobre los salarios básicos de septiembre.

una suba del 1,8%, aplicada sobre los salarios básicos de septiembre. Noviembre: un aumento del 1,7%, vigente desde el primer día del mes y calculado sobre los salarios básicos de octubre.

De esta manera, los tres incrementos acumulan una suba de aproximadamente el 5,5% respecto de agosto de 2026.

Las actualizaciones alcanzan a todas las categorías comprendidas en los Convenios Colectivos de Trabajo N.º 76/75 y 577/10. El acuerdo tiene vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026 y contempla una instancia de revisión para definir los ajustes salariales correspondientes a diciembre y los meses siguientes.

Los tres incrementos acumulan una suba de aproximadamente el 5,5% respecto de agosto de 2026

Sueldos básicos por hora y por zonas en noviembre

Los sueldos básicos por hora a partir de noviembre quedaron fijados de la siguiente manera:

Zona A

Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones:

Oficial especializado: $7828

$7828 Oficial: $6697

$6697 Medio oficial: $6188

$6188 Ayudante: $5696

$5696 Sereno (mensual): $1.034.783

Zona B

La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut:

Oficial especializado: $8689

$8689 Oficial: $7437

$7437 Medio oficial: $6860

$6860 Ayudante: $6351

$6351 Sereno (mensual): $1.152.793

Zona C

Santa Cruz:

Oficial especializado: $12.018

$12.018 Oficial: $11.267

$11.267 Medio oficial: $10.873

$10.873 Ayudante: $10.557

$10.557 Sereno (mensual): $1.729.932

Zona C Austral

Tierra del Fuego:

Oficial especializado: $15.657

$15.657 Oficial: $13.393

$13.393 Medio oficial: $12.377

$12.377 Ayudante: $11.392

$11.392 Sereno (mensual): $2.069.565

Este acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 30 de noviembre

Los valores correspondientes a las zonas B, C y C Austral incluyen los adicionales por zona desfavorable establecidos en el convenio colectivo.

Según el acta paritaria firmada el 21 de septiembre de 2026, este acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 30 de noviembre. En el marco de la negociación colectiva, las partes acordaron mantener una comisión especial para el seguimiento de las variables económicas y de la actividad de la construcción, y se comprometieron a reunirse el 20 de octubre para analizar los ajustes que comenzarán a regir a partir de diciembre.