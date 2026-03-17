Mínimo y realista: cuánto cuesta construir una casa “barata” de 70 m² en 2026

La incertidumbre en el sector de la construcción sigue en agenda y el que el panorama para los desarrolladores inmobiliarios es cada vez más complejo. Por lo que, entender cuánto cuesta construir una casa hoy es clave en medio de un costo de construcción que, tanto en pesos como en dólares, continúa su tendencia alcista.

El valor del metro cuadrado de construcción se consolida como una de las variables que impactan directamente en la dinámica de los precios inmobiliarios y en las decisiones tanto de desarrolladores como de particulares que evalúan construir.

En pesos, la suba fue del 1% en febrero respecto al mes anterior, de acuerdo al Índice de Costo de la Construcción de la ciudad de Buenos Aires, y el costo del m² llegó a $1.391.033 (+ IVA), mientras que el dólar blue se movía alrededor de $1435 en ese mes. Con ese tipo de cambio, el valor de construcción pasó a ubicarse en torno a US$969 por m² (+ IVA).

En la práctica, esto implica que construir se encareció cerca de un 6% en dólares en apenas un mes, pese a que el aumento en pesos fue mucho menor. La explicación está en el movimiento del tipo de cambio: cuando el dólar baja o se mantiene estable mientras los costos en pesos suben, el valor de construir medido en dólares tiende a incrementarse.

Construir en dólares se encareció cerca de un 6% en apenas un mes Shutterstock

Hay que tener en cuenta que el costo que releva la ciudad de Buenos Aires no incluye el valor del terreno ni una serie de ítems relevantes. Impuestos, honorarios profesionales, comercialización y la rentabilidad del desarrollador no están incluidos, lo que deja ese número bastante lejos del costo real de un proyecto.

Por lo que desarrolladores inmobiliarios referentes del sector consultados por LA NACION aseguran que el valor del metro cuadrado final más económico arranca en los US$1500 + IVA (más de $2 millones). Mientras que para una vivienda de mayor categoría, con terminaciones y materiales premium, el valor puede llegar a los US$4000 + IVA (casi $6 millones).

Cuánto cuesta una casa de 70 m²

De esta manera, construir una casa económica de 70 m² ronda los US$67.830 ($97.372.310), tomando en cuenta el valor que releva el ICC. En cambio, si se le suman los gastos incluidos por los desarrolladores, el valor será de US$105.000.

Si se comparan estos valores con los precios de venta de casas usadas en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, el metro cuadrado promedio se ubicó en US$1778 -para una propiedad de tres habitaciones y 170 m²- de acuerdo con los últimos datos de Zonaprop de febrero.

En ese sentido, una propiedad de tres dormitorios presenta un precio medio de publicación cercano a los US$302.177, mientras que una vivienda de cuatro dormitorios alcanza los US$482.194. Cabe aclarar que se trata de valores promedio que surgen de considerar los precios mínimos y máximos ofertados en CABA.

¿En qué se reflejan los mayores aumentos? La suba que señala el ICC se explica por los incrementos de materiales (0,4%), en mano de obra (1,7%) y gastos generales (2%).