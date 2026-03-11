El padre les dejó como herencia un barrio cerrado nudista y ahora no saben qué hacer

Un ahogamiento en el lago. Una pitón suelta. Un líder segregacionista. Pocas colonias nudistas, y francamente pocas propiedades de cualquier tipo, han tenido tanto drama como el Parque Naturista de Florida, lo que podría explicar por qué ha resultado tan difícil de vender.

Esta comunidad privada, escondida en una zona pantanosa y boscosa de robles y palmitos a una hora al noroeste de Tampa, Florida, ha tenido bastantes problemas desde que un carpintero del norte del estado de Nueva York llamado Thomas Ward Gulvin la fundó en 1959.

En su apogeo, tenía 99 hectáreas y atraía a cientos de visitantes y miembros que buscaban un estilo de vida donde todo era posible. Aquí, podían vivir al margen de una cultura marginal, jugando al voleibol y tomando el sol desnudos sin reglas restrictivas, comunes en otros lugares, como los límites para hombres solteros o el intercambio de parejas.

Se exigía una devoción por la vida desnuda: cualquiera que comprara un lote debía ser nudista. También debían ser blancos, una norma escrita en el reglamento que, durante décadas, prohibió a las personas negras poseer propiedades o ser miembros. La segregación no es el único legado oscuro del parque.

Mientras que las comunidades nudistas cercanas como Lake Como Family Nudist Resort y Caliente Club and Resorts crecieron en importancia, ayudando a asegurar el lugar del condado de Pasco como la capital nudista de Estados Unidos, el Parque Naturista de Florida atrajo escándalos y, periódicamente, a las autoridades.

Ahora, décadas después de la muerte de su fundador, los seis hijos sobrevivientes del Sr. Gulvin están tratando de vender lo que aún poseen: un mosaico de 58 acres con tres lagos, una casa club y una playa llamada Sunshine Beach Club; 82 lotes residenciales; y un parque de casas rodantes con 12 alquileres, por $2.5 millones.

“Está listo para que alguien lo ponga en marcha”, dijo Art Gulvin, de 68 años, uno de los hijos mayores del Sr. Gulvin, quien tiene tiempo para concentrarse en la venta ahora que está jubilado. “No tenemos la experiencia para gestionar una colonia nudista”.

El Sr. Gulvin, padre, no le facilitó la tarea. Subdividió la propiedad, vendiendo lotes individuales, para que cualquier comprador tuviera que lidiar con nudistas mayores que no tenían planes de mudarse.

Hoy en día, pocos compradores saben cómo gestionar una colonia nudista, y aún menos tienen interés en hacerlo.

“Los verdaderos promotores inmobiliarios suelen desarrollar una sola cosa: subdivisiones o casas o apartamentos”, dijo Dayton Johnson, agente inmobiliario del Parque Naturista de Florida. “Ninguno de esos usos encaja en esta propiedad”, que está zonificada para el nudismo.

Décadas después de la muerte de su fundador, los seis hijos están tratando de vender lo que aún poseen ZACK WITTMAN - NYTNS

El sitio tiene una ventaja: su ubicación. El condado de Pasco es uno de los de mayor crecimiento del estado, un destino para quienes viajan diariamente desde Tampa y jubilados. Los precios de las viviendas en el condado de Pasco han subido un 52 % desde antes de la pandemia, más que el promedio nacional. El parque naturista de Florida ahora colinda con nuevas urbanizaciones, como Palm Wind, donde los precios de las viviendas parten de US$293,999.

“Creo que se necesitaría alguien con una billetera bastante gruesa”, dijo Art Gulvin.

Comienzos improbables

El nudismo debutó en Estados Unidos en un gimnasio de Manhattan en 1931, cuando inmigrantes alemanes fundaron un club de entrenamiento nudista, parte de un movimiento europeo de bienestar que vinculaba la desnudez con la salud. En la posguerra estadounidense, el nudismo se convirtió en una actividad familiar en campamentos rurales. Pero estos retiros aislados perdieron su atractivo durante la revolución sexual de la década de 1960, cuando muchos rechazaron los destinos discretos en favor de espacios más públicos como las playas nudistas.

“Muchos de los campamentos más antiguos, los que están fuera de circulación, están desapareciendo muy rápidamente”, dijo Brian Hoffman, autor de Desnudo: una historia cultural del nudismo estadounidense.

Aunque el Parque Naturista de Florida abrió sus puertas durante el apogeo del nudismo, su fundador —un segregacionista declarado con antecedentes penales— fue una figura problemática al iniciar una comunidad que sobreviviría durante casi 70 años.

El Sr. Gulvin, a quien todos llamaban Ward, nació en 1904 en el condado de Ontario, Nueva York. A los 26 años, era empleado postal de Rochester, Nueva York, y estaba casado con dos mujeres al mismo tiempo. Cumplió condena por bigamia.

Una revisión de informes periodísticos y registros públicos revela los repetidos problemas del Sr. Gulvin con la ley. Tuvo problemas en sus relaciones, discutió por dinero y fue rechazado por la comunidad nudista.

En 1941, una asociación nacional nudista le revocó su membresía y fue expulsado de un campamento nudista de Nueva Jersey por impago de cuotas. En 1944, formó su propia orden religiosa, la Sociedad Religiosa Naturista, se autoproclamó Obispo Supremo y fundó un campamento nudista en Mizpah, Nueva Jersey. El campamento fracasó.

Continuó infringiendo la ley: dos cargos por exhibicionismo, en 1945 y 1949, resultaron en prisión. En el incidente de 1949, una vecina testificó ante el tribunal que la insultó cuando lo confrontó por “desfilar desnudo”.

En 1956, la policía lo localizó en un campamento nudista en Battle Creek, Michigan. Buscado en Florida por un incidente con una niña de 14 años, se había teñido el pelo y se alojaba allí bajo un nombre falso con su quinta esposa, Dorothy, 29 años menor que él, y sus hijos. Un informe periodístico indicó que la policía lo buscaba por un cargo de “violación de la moral”, pero no se pudo determinar la naturaleza exacta del incidente y no está claro qué sucedió tras el arresto.

En 1959, mientras vivía en Clearwater, Florida, el Sr. Gulvin vio un anuncio en el periódico de un terreno en venta en un rincón remoto del estado. Lo compró y se mudó a una casa rodante de un solo ancho con su familia.

Robusto y corpulento, con unas cejas pobladas, el Sr. Gulvin caminaba despacio y hablaba aún más despacio, mientras que la Sra. Gulvin, originaria de Alabama, hablaba a un ritmo acelerado con un acento sureño. A pesar de su inestable relación, rápidamente pusieron en marcha la visión del Sr. Gulvin.

“Era su sueño. Algo que quería hacer y lo hizo”, dijo Art Gulvin, quien no respondió a preguntas sobre el pasado de su padre. “Mi madre básicamente hacía lo que él quería”. Su padre subdividió los terrenos y en menos de un año los estaba vendiendo.

“Nadie lo acusó nunca de no ser lo suficientemente inteligente como para ganar dinero”, dijo Art Gulvin.

El apogeo

En la década de 1960, culturistas, modelos y actores eran clientes habituales del Sunshine Beach Club del Parque Naturista de Florida.

En las décadas de 1950 y 1960, el nudismo tenía adeptos en la comunidad del culturismo. Dick Falcon, culturista y fotógrafo residente en Tampa cuando se inauguró el parque del Sr. Gulvin, vio inmediatamente su potencial.

El Sr. Falcon y sus amigos compraron terrenos frente al lago, plantaron flores, rellenaron la pradera pantanosa con arena y construyeron la casa club. Adornado con sombrillas y mesas de picnic, nació el Sunshine Beach Club.

El Sr. Gulvin fijó el precio de la membresía: US$5 para parejas, US$25 para solteros. Efectivo.

Entre los visitantes habituales se encontraba Doris Barrilleaux, una fisicoculturista que vivía en Riverview, Florida. “Le encantaba el campamento nudista”, dijo su hija, Darlene Barrilleaux, de 73 años. “Si mi madre hubiera podido andar desnuda las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo habría hecho”.

A principios de los años 60, modelos, culturistas y actores frecuentaban el club. En las fotos publicadas por el Sr. Falcon, se ve a nudistas en forma jugando al tiro con arco, lanzando herraduras, levantando pesas y asando perritos calientes. En 1963, se filmó en la playa una película, Naked Complex. Con música de ensueño, narraba la historia de un hombre con problemas que se estrella en una isla de mujeres nudistas. El Sr. Falcon fue productor asociado.

En su apogeo, el parque atrajo a 2000 miembros, según Art Gulvin. El Sr. Gulvin, padre, predicó las virtudes del nudismo, primero desde un autobús averiado y luego desde una iglesia que, en 1965, se quemó parcialmente en un incendio. El parque “se convirtió en un lugar de peregrinación”, añadió.

Dorothy y Ward Gulvin solían tener desacuerdos; ella demandó a su esposo dos veces, alegando que los niños no tenían ropa adecuada y que ella no creía en el nudismo, pero la pareja siempre se reconciliaba. “Se aman una semana y pelean a la siguiente”, le dijo un agente del sheriff a un periodista en un perfil del parque de 1969.

Alrededor de 1965, seis de los siete hijos vivos de la pareja fueron retirados por los servicios familiares y colocados en hogares de acogida porque la casa, repleta de literatura nudista, platos sucios y desorden, se consideró inadecuada. (Un hijo, discapacitado, permaneció bajo la custodia de los Gulvin, y otro falleció a los 5 años, antes de la apertura del parque).

En esa época, Dick Falcon perdió interés en el Sunshine Beach Club y, a finales de los años 1960, vendió sus terrenos.

La Sra. Gulvin murió en el remolque en 1975 a la edad de 41 años.

En orden de batalla

En las décadas siguientes, el Sr. Gulvin deambulaba por los terrenos cobrando, metiendo dinero en sus calcetines marrones de nailon, y poniéndose ropa solo en los días más fríos. Demandó a un residente por negarse a andar desnudo (y perdió) y alegó que su orden religiosa lo eximía de impuestos (no era así).

En 1980, un camionero que nadaba desnudo con un amigo regresó a su coche y descubrió que le habían robado la ropa y la cartera. Un sábado por la noche, en junio de 1981, un hombre de 28 años de Indiana se ahogó en el lago. En julio de 1984, Sonny, una pitón de casi dos metros, desapareció, y el Sr. Gulvin comentó a un periodista que esto podría aliviar la pérdida de algunos gatitos callejeros en el parque.

El Sr. Gulvin, un segregacionista acérrimo, redactó escrituras que prohibían explícitamente la venta de terrenos a compradores negros. “No permitimos la entrada de negros”, declaró el Sr. Gulvin a un periodista en 1969. “No podríamos retener a los clientes aquí si lo hiciéramos”. El Sr. Gulvin mantuvo estas políticas hasta finales de la década de 1980, y siguió siendo un racista declarado mucho después de que el Movimiento por los Derechos Civiles pusiera fin a la segregación legal.

“Pensó que la gente negra se mudaría aquí y que todos se irían”, dijo Frank Shepard, un residente de 78 años. “Estaba atrapado en los años 30”.

En 1990, el Sr. Gulvin sufrió un derrame cerebral. Al necesitar silla de ruedas, se mudó con su hijo Art a la cercana Dade City. Art Gulvin solía llevar a su padre al Sunshine Beach Club, llevándolo en silla de ruedas hasta el lago. “Se sentaba allí y lo disfrutaba”, dijo.

Ward Gulvin murió en 1994.

Una casi salida

Art Gulvin, quien nunca fue nudista, se quedó con lo que una vez fue. Con el paso de los años, la propiedad se degradó hasta convertirse en arbustos descuidados que bloqueaban caminos llenos de baches, con autos abandonados estacionados frente a caravanas destartaladas.

Entonces llegó un salvavidas. En 2003, Bill Martin, un nudista cuáquero, promotor y administrador de residencias de ancianos, ofreció a los Gulvin 1,5 millones de dólares por la propiedad, con el plan de transformar la comunidad de unas 70 personas en un complejo turístico nudista cristiano llamado Natura Family Naturist Village.

“Pensé que tenía un gran potencial”, dijo Martin, de 87 años, en una entrevista desde su casa en Ohio.

Natura sería una comunidad exclusivamente nudista y familiar con una iglesia no confesional, viviendas, un hotel y un parque acuático. Las cuotas y tarifas se incrementarían considerablemente. Los Gulvin otorgaron al Sr. Martin un poder notarial para comenzar a implementar su visión antes del cierre de la venta del parque.

Los residentes se rebelaron y colgaron carteles de protesta. Uno de ellos demandó a la empresa del Sr. Martin, Continuing Care, argumentando que era ilegal obligar a los residentes a entrar en un complejo nudista cristiano. Los Gulvin demandaron al Sr. Martin por extralimitarse en su autoridad durante una venta pendiente.

En 2007, cuando Continuing Care se declaró en quiebra, el Sr. Martin abandonó el parque.

Hoy en día, los excursionistas aún pueden visitar el Sunshine Beach Club, pero a menudo solo deambulan por los alrededores las grullas canadienses.

El parque podría tener pronto un nuevo propietario. El dueño de una empresa de aire acondicionado inspeccionó la propiedad y está considerando convertirla en un resort nudista de lujo, aunque nunca antes ha gestionado uno, dijo el Sr. Johnson, el agente inmobiliario, quien se negó a revelar el nombre del posible comprador.

Se enfrentaría a residentes como Dewey Clauson, de 65 años, nudista de toda la vida, que vivió con su madre, Bonnie Clauson, hasta su fallecimiento el mes pasado a los 83 años. Antes de morir, la Sra. Clauson, quien participó en las manifestaciones contra el Sr. Martin, le dijo a un periodista que no se iría por ningún precio. Su hijo, sin embargo, fue más cauto y afirmó que se quedaría en los tres terrenos frente al mar donde vivió su madre durante décadas “hasta que alguien consiga el dinero necesario”.