Remodelar baño en abril 2026: tres presupuestos para cada bolsillo (económico, medio y premium)

A la hora de refaccionar el baño, hay múltiples opciones, todas con distintos presupuestos; los especialistas aseguran que, más allá de la inversión, la clave está en la elección de los materiales y la distribución del espacio.

Según el arquitecto Alejo Gómez Baranoff, asesor de Atrim Global, hoy es posible renovar un baño con distintos niveles de inversión incorporando soluciones que combinan diseño y funcionalidad. “En una reforma económica, pequeños cambios pueden generar un gran impacto sin necesidad de obra: sumar estantes, accesorios o toalleros eléctricos permite mejorar la organización del espacio, aportar confort y actualizar la estética del ambiente”, señala.

Agregar en un baño un secador de toallas y pequeñas luces led, es un plus que propone Atrim

En tanto que, en un nivel intermedio, se pueden incorporar elementos que mejoran tanto la experiencia como el diseño del baño, entre ellos, desagües lineales en la ducha o rejillas de diseño para sectores húmedos. “Estas soluciones no solo optimizan el drenaje, sino que también aportan una terminación más limpia y moderna”, agrega.

Un baño en la muestra Experiencia Living 2026 que se realiza en Remeros Beach, Tigre, hasta el 19 de abril Hernan Zenteno - La Nacion

Mientras que en una propuesta premium el foco está en la calidad de los detalles y en la integración de todos los elementos. En estos casos, la resolución va por la combinación de desagües lineales, perfilería para resolver encuentros de revestimientos y accesorios de diseño, que permiten lograr baños más sofisticados. “En estos donde cada terminación aporta precisión, durabilidad y una estética contemporánea”, comenta Baranoff.

Renovación premium

En aquellas renovaciones con un alto presupuesto, los arquitectos Justina Leone y Gastón Loray, directores del estudio homónimo, aseguran que la tendencia va por el wellness. Los especialistas advierten que en los últimos años el baño dejó de ser un espacio puramente funcional para convertirse en un ambiente de bienestar dentro de la vivienda. “La arquitectura residencial está cada vez más vinculada al concepto de wellness, donde los espacios buscan mejorar la calidad de vida y generar experiencias más sensoriales”, dicen.

En este contexto, una tendencia que se consolida hacia 2026 es la de los baños concebidos como espacios de bienestar. Esto implica ambientes más amplios, duchas tipo spa, bañeras exentas (que no están empotradas) y espacios pensados para relajación. Se suman materiales naturales y nobles como piedra, mármoles de veta suave o porcelanatos de gran formato que generan superficies continuas y elegantes. Detallan, además, que en estos casos, las paletas son cálidas y neutras y van por los tonos arena, beige, crema y madera natural que aportan calma visual. Por otra parte, en los baños premium las griferías se vuelven protagonistas con terminaciones en níquel cepillado, bronce o negro mate. En cuanto a iluminación, estos ambientes se inclinan por escenas de luz más suaves.

Los baños en colores oscuros son una tendencia, como se muestra en Experiencia Living 2026, en Remeros Beach, Tigre, hasta el 19 de abril Hernan Zenteno - La Nacion

A la hora de pensar en el presupuesto, Leone y Loray sostienen que, en proyectos de categoría alta, donde se priorizan materiales nobles, diseño a medida y ejecución cuidada, el costo de una remodelación premium suele comenzar aproximadamente entre los US$2000/m² y US$3500/m², que puede variar dependiendo el nivel de personalización, selección de materiales y equipamiento, de manera que aclaran que el valor puede escalar por encima de ese rango. La reforma puede incluir revestimientos de piedra natural o porcelanatos premium de gran formato, vanitory diseñado a medida, grifería y sanitarios de primera línea, mamparas de vidrio templado, iluminación integrada, entre otros.

Un baño para dos personas, diseñado por Leone y Loray

Presupuesto medio y económico

Por su parte, Flor Fasci, al frente del estudio homónimo, sostiene que hoy existen muchas opciones que permiten lograr un baño contemporáneo incluso con presupuestos moderados. En cuanto a la reforma de baño con presupuesto medio, la diseñadora asegura que cuando el presupuesto permite una intervención más completa, lo ideal es renovar revestimientos, sanitarios, griferías y mobiliario para lograr un resultado integral.

Los colores neutros en arena, beige y las textura de piedra son una tendencia: Experiencia Living 2026, en Remeros Beach, Tigre, hasta el 19 de abril Hernan Zenteno - La Nacion

“Uno de los materiales más utilizados actualmente es el porcelanato de gran formato, que permite reducir la cantidad de juntas y genera superficies visualmente más limpias y elegantes”, explica. Y detalla que, en el mercado local, un porcelanato nacional de formato 60 x 120 cm ronda actualmente los $40.000/m², lo que lo convierte en una opción más económica y muy equilibrada entre diseño y costo. “Si se busca una terminación más sofisticada para un presupuesto intermedio, los porcelanatos importados brasileños del mismo formato se encuentran alrededor de $55.000/m²”, agrega. En tanto que destaca que para proyectos donde se prioriza una estética más minimalista y contemporánea, también se utilizan porcelanatos importados españoles de gran formato 120 x 120 cm, cuyo valor ronda los $60.000 por metro cuadrado y permiten generar superficies más continuas y elegantes.

En cuanto a la grifería, los juegos completos para baño pueden encontrarse aproximadamente desde $600.000, mientras que las líneas más sofisticadas pueden alcanzar valores cercanos a $2.000.000. Respecto de los sanitarios, dentro de la oferta actual existen opciones de muy buena calidad en distintos rangos de precio. Por ejemplo, una línea básica está alrededor de $580.000, mientras que modelos de mayor diseño para una inversión intermedia pueden alcanzar aproximadamente $2.500.000.

“Los valores son los mismos que el mes anterior, ya que el mercado está muy frío y los proveedores no están tocando los precios”, advierte la diseñadora.

Un toilette diseñado por Flor Fasci resalta las líneas con el detalle de tubos led

La combinación de estos elementos con vanitorys flotantes en madera natural o melamina texturada, mesadas de cuarzo o porcelanato técnico y espejos retroiluminados permite lograr un baño contemporáneo, funcional y muy equilibrado desde lo estético, explica Fasci.

Por otra parte, la diseñadora de interiores sostiene que, cuando el presupuesto es más acotado la estrategia consiste en priorizar las intervenciones que generan mayor impacto visual sin necesidad de una renovación total. “En estos casos es posible utilizar porcelanatos nacionales o cerámicos de formato medio, concentrando el revestimiento en sectores clave como la pared de la ducha o el área del lavatorio”, indica.

También considera que otra decisión que transforma rápidamente el espacio es renovar el mueble del vanitory, el espejo y la iluminación. “Un mueble flotante sencillo, combinado con un espejo redondo o retroiluminado, puede modernizar completamente el baño”, cuenta. Y asegura que incluso dentro de presupuestos más contenidos, es posible seleccionar griferías de buena calidad dentro de las líneas más accesibles, manteniendo un equilibrio entre diseño, durabilidad y costo.

“Más allá del presupuesto disponible, lo importante es tomar decisiones inteligentes en la elección de materiales y en la distribución del espacio. Un baño bien pensado no depende únicamente de cuánto se invierte, sino de cómo se combinan diseño, funcionalidad y proporciones. Muchas veces, pequeñas decisiones bien tomadas pueden lograr resultados tan atractivos como los de una reforma mucho más costosa”, concluye.