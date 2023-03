Se había mudado hace ocho meses: Britney Spears vendió su nueva casa en California y perdió mucha plata

escuchar

La famosa cantante Britney Spears vendió su enorme mansión de un piso en Calabasas después de haber estado buscando un comprador fuera del mercado desde enero, según Dirt, el sitio web de noticias inmobiliarias de lujo. A pesar de haber pedido originalmente US$12 millones por la propiedad, Spears finalmente cerró el trato por US$10.1 millones, lo que significa que perdió US$1.9 millones en comparación con lo que pagó por la casa hace ocho meses.

La estrella pop compró la propiedad después de su boda con el preparador físico y actor Sam Asghari, donde esperaba formar un nuevo hogar para convivir con sus hijos. Sin embargo, se mudó poco después, en gran parte debido a temas de privacidad.

La cantante se caso con Sam Agashi el año pasado, donde su expareja intentó colarse en la boda y fue detenido por la policía.

La propiedad se encuentra en el prestigioso vecindario residencial Estates at The Oaks, en Calabasas, California, un terreno de 6475 metros cuadrados que incluye una casa principal y una cabaña de invitados. La casa cuenta con siete habitaciones y nueve baños, y aunque es bastante nueva (construida en 2008), no ha sido objeto de mejoras significativas durante el breve período de tiempo que Spears la ocupó, por lo que la artista podría no haberse acomodado del todo a su nuevo hogar.

La suite principal cuenta con una chimenea, área de descanso, terraza, vestidores dobles del tamaño de una pequeña boutique, e incluso un gimnasio. One Shot Productions

La mansión incluye una cocina de chef con una enorme isla y electrodomésticos de alta gama ocultos detrás de los gabinetes. One Shot Productions

Desde la entrada con pórtico, se ingresa a un vestíbulo de doble altura en tonos crema, con espejos haciendo juego, candelabros y consolas de madera que se alinean a ambos lados del amplio espacio. En toda la casa, los techos abovedados y los pasillos arqueados están decorados con pisos de piedra, ónix y madera dura, y elementos decorativos clásicos como pilastras y hojas de acanto. Los acabados predominantes son beige y gris pardo, excepto por una sala de cine oscura y una sala de estar con pisos de parqué oscuro y sillas y taburetes revestidos de cuero, acompañados de paneles de madera oscura que rodean una barra.

El patio cuenta con una chimenea, una estación de barbacoa y mucho espacio para sentarse. One Shot Productions

Otros espacios destacados incluyen una sala de estar y un comedor formal, cada uno con su propia chimenea, un estudio con paneles de madera, una bodega y una cocina de chef con una enorme isla y electrodomésticos de alta gama ocultos detrás de los gabinetes.

Tiene su propia sala de cine para diez personas. One Shot Productions

En el exterior, hay un patio de 185 metros cuadrados con una chimenea, una estación de barbacoa y mucho espacio para sentarse. Además, hay un patio estilo centro turístico que incluye una piscina y un spa de cinco metros cuadrados, con un tobogán de agua y cascadas escalonadas. En resumen, la propiedad es impresionante y ofrece un sinfín de comodidades para el disfrute de sus nuevos propietarios.

Según comunicó el sitio de real estate, los registros indican que el comprador es Ezekiel Tyson Jr., un abogado de lesiones personales con sede en Dallas e inversionista veterano en bienes raíces.

