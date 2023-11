escuchar

“Probablemente, cuando cerramos los ojos y pensamos en un espacio pequeño, encontramos paredes blancas, falta de iluminación y mal almacenamiento”, dijo Nate Berkus.

Berkus, el famoso diseñador de interiores, estaba de pie en un luminoso baño equipado con muebles que diseñó para “Small/Cool NYC " de Apartment Therapy, una exposición temporal en Sunset Park, en Brooklyn. El evento, que se llevó a cabo durante fines de semana consecutivos durante octubre, está a medio camino entre una casa tipo showroom y una sala de exposición.

La posibilidad de generar ventanas en techos para que ingrese la luz natural cuando no es posible en las paredes Followtheflow

Más de una docena de diseños de habitaciones de 2 x 2 metros, imaginados por creadores tan frescos como Maitri Mody, una influencer de la moda que publica en Instagram bajo el nombre Honey I Dressed the Pug, y tan experimentada como la presentadora del programa de entrevistas y doméstica estratega Drew Barrymore: ofrece consejos para relajarse en espacios reducidos. Los visitantes pueden robar ideas como la elección de Mody de utilizar herrajes con forma de frutas y verduras en alacenas de cocina.

“Quiero que cada habitación sea una solución, además de una apariencia atractiva”, dijo Maxwell Ryan, quien fundó Apartment Therapy con su hermano, Oliver Ryan, como un blog de diseño para urbanitas en 2004 y ha supervisado su desarrollo hasta convertirse en una empresa de medios con múltiples sucursales. Dorm Therapy, una plataforma de diseño ejecutada por una red de estudiantes universitarios, es la última.

Una influencer recomienda usar tirantes de frutas y verduras en alacenas de cocina @honeyidressedthepug

“Small/Cool” comenzó cuando los hermanos Ryan, inspirados por el torneo tipo NCAA del sitio web College Humor, con corchetes, para encontrar “la universitaria más atractiva”, pidieron a los lectores que publicaran fotos de sus geniales y compactos hogares para que otros voten.

“Mirando hacia atrás, eso no fue de buen gusto”, dijo.

El concurso finalmente perdió fuerza y se retiró varios años después, pero “regresó con todo” durante la pandemia, dijo Ryan. Cuando lo revivió, su equipo propuso un complemento no competitivo que tendría productos y soluciones con los que los visitantes podrían interactuar y comprar, algo que recuerda a la época en que los grandes almacenes como Bloomingdale’s mostraban muebles en entornos realistas, similares a habitaciones de tamaños reales.

Una gran opción para espacios de pocos metros son los escritorios que se despliegan o que no tienen patas para poner debajo cajoneras o espacios de guardado Archi_Viz

Después de un par de esfuerzos que tuvieron una dimensión virtual debido a la pandemia, la versión emergente en la vida real de “Small/Cool NYC” se materializó por completo el año pasado en SoHo. La edición actual tiene lugar en Industry City, el complejo comercial y de fabricación de Brooklyn.

A cada decorador invitado se le entregó un tema.

Kim White, una diseñadora de Nueva York, abordó su tema, “House of Hacks”, con un escritorio que se despliega desde una pared y una mesa que se puede subir y bajar mediante control remoto para cenar o tomar café.

Carmen René Smith, una diseñadora y artista que se describe a sí misma como maximalista en Oakland, California, abordó su tema, “Pastiche parisino”, con una mezcla de ingredientes rococó, déco y surrealistas y una chimenea llena de botellas de licor entrelazadas con luces de hadas.

DuVäl Reynolds, diseñador de interiores DuVäl Design, LLC

“Mi encargo era inspirarme en una importante casa de moda”, dijo DuVäl Reynolds, un diseñador de Virginia. Imaginó un salón privado que sería apreciado por un nieto de Ralph Lauren respetuoso del patrimonio que se desviara seriamente de la familia Esa habitación, con sus paredes a cuadros, alfombra de piel de vaca, muebles modernos de mediados de siglo y lámpara de araña negra con cuentas, es lo que Lauren podría haber diseñado si estuviera canalizando al fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, tal vez con un toque de Miss Kitty, la tabernera del Western televisivo de larga duración “Gunsmoke”.

“La mayoría de la gente piensa que una barra tiene que ser algo grande y tosco con mucho espacio de almacenamiento”, dijo Reynolds. Pero los únicos marcadores realmente identificables son un mostrador y taburetes, agregó, y el mostrador puede ser un trozo de madera flotante envuelto en papel adhesivo que se parece notablemente a la piedra y está sostenido por soportes a la pared. Era tan consciente de su espacio limitado que usaba libros falsos y ahuecados para guardar artículos de bar.

Hollie Velten-Lattrell, diseñadora de Nueva Jersey, dijo que su tema, “Hipstoric Nowstalgia”, encajaba perfectamente con el énfasis de su estudio en los hallazgos antiguos que se reviven a través de la carpintería y la tapicería nueva.

“Estaba tratando de incluir experiencias en lugar de cosas”, dijo, señalando que una percepción errónea común de las habitaciones pequeñas es que los muebles deben estar dispuestos alrededor de la periferia. Al crear un área de conversación central dominada por un sofá, creó pequeños rincones laterales para disfrutar de la música (“una cabina de escucha”) y tomar cócteles (“un bistró”). La parte superior con volados del sofá tiene el doble beneficio de disimular las manchas de la tapicería original y ocultar el exceso de objetos debajo del faldón.

Cuando se le preguntó si mucho ha cambiado en el diseño de espacios pequeños desde que fundó Apartment Therapy hace casi dos décadas, Ryan dijo: “Mi instinto me dice que no. Los proveedores cambian y los estilos cambian, pero las soluciones son algo no perecedero”.

Un ambiente estrecho bien aprovechado Airbnb

Su objetivo para la plataforma siempre fue “hablar de ese primer momento cuando llegas a ese primer hogar”, dijo, y agregó que espera servir a una audiencia de novatos para siempre.

“Martha Stewart enseñó a toda una generación cómo poner una mesa, hacer una cama y pintar una pared por primera vez”, dijo. “No es tanto que las cosas cambien, sino que lo seguimos haciendo una y otra vez”.

Julie Lasky