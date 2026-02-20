Cuánto sale pintar una casa completa de 100 metros cuadrados

¿Cada cuánto pintar la casa por completo? Los especialistas en decoración aseguran que es conveniente hacerlo cada cinco a siete años aproximadamente. Es necesario considerar cuál va a ser el presupuesto que nos va a llevar este proyecto. En ese sentido, Guillermo Ortega, gerente de la red Sui Color, explica que, en la Argentina no existe un precio único para pintar una casa completa ya que el valor depende de la mano de obra, el tipo de pintura, la preparación de superficies y la ubicación.

Sin embargo, como referencia, asegura que el costo promedio para pintar una vivienda de 100 m², incluyendo interiores y exteriores, en febrero de este nuevo se ubica entre $856.000 y $972.000 de materiales si se considera el uso de una marca de pintura de calidad media. A eso se suman unos $2.300.000 a $3.450.000 por la mano de obra profesional. Pero advierte que ese valor puede incrementarse si se requieren arreglos importantes, trabajos de enduido, tratamiento de humedades o el uso de pinturas premium o revestimientos texturados.

En cuanto al presupuesto, sostiene que suele incluir la preparación de superficies que implica el lijado, masillado y la colocación de selladores; la mano de obra para aplicar dos o tres manos de pintura; los materiales básicos como pinturas, imprimaciones y herramientas; y la limpieza final del área trabajada.

En cuanto a la cantidad de trabajadores que se necesitan para llevar adelante este proyecto, el gerente de Sui Color asegura que para una casa de 100 m², por lo general, se requiere un equipo de dos a tres pintores profesionales. En tanto que el tiempo total de obra suele ser de entre cinco y ocho días laborables, contemplando la preparación de superficies, la pintura de interiores y exteriores y los tiempos de secado entre manos, trabajando exclusivamente en esa casa jornadas completas.

La previa

Si se decide por una renovación total de la pintura hay algunos aspectos a tener en cuenta y uno de ellos es la preparación previa. En ese sentido, Ortega asegura que para agilizar el proceso es fundamental preparar la casa antes de que comience el trabajo. Esto implica retirar o cubrir muebles, descolgar cuadros y cortinas, proteger pisos y aberturas y definir previamente los colores.

“La familia debe organizar los espacios para que algunas áreas queden temporalmente fuera de uso y despejadas, asegurar una buena ventilación y coordinar horarios con el equipo de trabajo”, dice.

En cuanto al secado al tacto de la pintura, este suele ser de una a dos horas, mientras que el secado completo puede demorar alrededor de 24 horas en interiores y entre 24 y 48 horas en exteriores, dependiendo de la humedad y las condiciones climáticas. Para aplicar una nueva mano se recomienda esperar entre cuatro y seis horas.

Las tendencias 2026

Por último, para quienes quieran ir planeando la obra es bueno estar al tanto de las tendencias en pinturas para 2026 que, según Ortega, muestran una fuerte presencia de tonos cálidos y naturales. “En interiores se destacan los neutros cálidos como cremas y beiges, los tonos tierra, verdes suaves y azules apagados, así como colores profundos para paredes con acento”, aclara. Mientras que en exteriores predominan los colores inspirados en la naturaleza, como grises cálidos, verdes y arenas, combinados con detalles que aportan personalidad sin perder elegancia.

Desde CN Estudio, el departamento de Compañía Nativa dedicado al desarrollo de proyectos integrales de arquitectura e interiorismo, subrayan que los tonos amarronados son los nuevos protagonistas del hogar. Están presentes en todos los ambientes y se trata de una paleta que se despliega en distintos matices y texturas que aportan calidez, profundidad y una conexión directa con la naturaleza. Estos pueden estar presente en paredes, pero también en los distintos elementos que forman parte del interior del hogar, por ejemplo, en Casa Nativa, uno de los proyectos desarrollados por el estudio, los colores tierra atraviesan la arquitectura y el interiorismo de manera integral. Textiles naturales, cueros, y piedras en colores claro y neutros se combinan con maderas oscuras para conformar una base cromática que define la identidad de la casa. La propuesta se basa en una monocromía clara que se trabaja en capas que combinan diferentes texturas y, junto a la luz natural, permite que cada espacio tenga su propio carácter sin perder continuidad.