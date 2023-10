escuchar

En el mes de la concientización sobre el cáncer de mama, varias celebridades participan de las campañas internacionales de detección precoz de la enfermedad. Con un mismo mensaje, Drew Barrymore decidió realizarse una mamografía y documentar el proceso en un video dirigido a las mujeres de todo el mundo.

Durante un nuevo episodio de su programa The Drew Barrymore Show, la actriz de 48 años decidió mostrar el paso a paso de un control rutinario en un centro especializado. “ Cumpliré 49 años y tengo dos hijos que han hecho que todo cambie para mí, me importa si voy a estar de ahora en más y cómo voy a estar. Soy más responsable que nunca con respecto a mi salud ”, expresa la célebre actriz y conductora al comienzo del clip.

Guiada por personal experto, Barrymore presta atención a la información que le trasladan los médicos y el quipo técnico en relación a las ventajas de un diagnóstico temprano de la enfermedad. Además, expone sus dudas a los médicos y recibe instrucciones sobre cómo debe colocarse frente al aparato encargado de tomar las imágenes.

“ Creo que nos suele jugar en contra nuestra propia cabeza a la hora de especular sobre los problemas de salud. No sé ustedes, pero yo me autodiagnostico todo el día y los resultados son horribles, esa no es la forma en que debemos hacerlo ”, advirtió la actriz, consciente de la importancia de guiarse por la opinión de los profesionales tanto en las acciones de prevención como en cualquier posible tratamiento.

Y agregó: “Estoy tratando de hacerme cargo y de resolver esto. Quiero que se unan a este viaje conmigo porque soy simplemente otro ser humano más que anda por ahí con miedo de recibir malas noticias, aunque sé que afrontarlo lo es todo”, remarcó.

Drew Barrymore

En el video, Barrymore intercambia palabras con la doctora Suzanne Gilberg-Lenz, obstetra, ginecóloga y superviviente de cáncer de mama, quien hizo hincapié en que las mujeres deben realizarse una mamografía anual a partir de los 40 años. También aclaró que, debido a que el riesgo de cáncer de mama aumenta a medida que se tiene más edad, no deberían saltarse años entre los controles.

En el clip, Barrymore documenta de principio a fin el proceso de realización de la mamografía. Según su experiencia, el mismo resultó “rápido e indoloro”. Frente a la máquina de diagnóstico, adoptando las posiciones necesarias para la toma de las imágenes, con sus brazos abiertos y su cuello estirado hacia uno y otro lado, la presentadora recordó que, en caso de resultar incómodas las posturas durante la realización de las pruebas, es importante recordar que son breves.

“ Si te duele, debes saber que son solo unos segundos y que eso puede salvarte la vida ”, añadió después de completar la prueba y antes de comunicar a la audiencia que sus resultados fueron normales.

Junto a los exámenes de detección de rutina, el personal de la salud recomienda a las mujeres de todas las edades que se practiquen un autoexamen para mantener un seguimiento respecto al estado de sus propias mamas, lo que significa familiarizarse con su aspecto y tratar de constatar a través de la autopalpación que no se produzcan cambios notables en las mismas.

Recientemente, otras celebridades como Linda Evangelista lanzaron mensajes de concienciación al respecto. La exsupermodelo tuvo que batallar contra el cáncer de mama y, aunque mantuvo inicialmente la enfermedad en secreto, finalmente decidió compartir el difícil proceso por el que transitó con la finalidad de ayudar a otras mujeres en la detección precoz del mismo.

Quien supo ser la estrella de las pasarelas mundiales en décadas pasadas, cuenta a sus 58 años que fue diagnosticada dos veces de la enfermedad en el plazo de un lustro. Evangelista reveló cómo ha sido su lucha desde entonces y compartió que ganancias que obtenga de la venta del libro que acaba de publicar junto al fotógrafo de moda Steven Meisel serán destinadas a la investigación del cáncer de mama.

