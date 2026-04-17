Tiny house en Argentina: cuánto cuesta vivir en una casa de 30 m²

Las viviendas pequeñas tienen sus pro y sus contras. Pero para muchos funcionan como la primera llave de acceso a la casa propia. En los últimos años, una tendencia arquitectónica dejó de ser una curiosidad de Pinterest para transformarse en una alternativa concreta dentro del mercado argentino: las tiny houses.

En un contexto donde cada metro cuadrado cuesta cada vez más, la pregunta ya no es solo si conviene vivir en pocos metros, sino cómo hacerlo.

Estas casas comenzaron como una curiosidad de Pinterest

Qué es una tiny house

Las tiny houses son viviendas compactas construidas bajo un sistema modular o industrializado. Algunas se fabrican casi por completo en una fábrica, se transportan y se montan en el terreno en cuestión de días. No son casas rodantes ni motorhomes: están pensadas como viviendas fijas, completas y permanentes. Un hogar en versión chica, pero funcional.

Este esquema reduce tiempos y costos de obra. “Las viviendas industrializadas ofrecen una solución habitacional de calidad, rápida instalación, con excelente aislación térmica y una muy buena relación precio-producto”, explican desde el Grupo Idero, especializado en este tipo de construcción.

Las tiny houses son viviendas compactas construidas bajo un sistema modular o industrializado viviendas-modulares.com

Detrás del formato hay una filosofía: menos metros, menos cosas y una vida más simple. El minimalismo no es una pose estética, sino una forma concreta de habitar.

Por qué son furor

Las razones se repiten entre quienes apuestan por este tipo de vivienda. Menor inversión inicial, bajo costo de mantenimiento y facturas más chicas. A eso se suma la eficiencia energética, el diseño inteligente, con muebles multifunción y espacios bien aprovechados, y la posibilidad de ampliarse en el futuro. Puede que no sea una casa “definitiva” para todos, pero sí una puerta de entrada.

Cuánto cuesta una tiny house

Los números varían según el proveedor, los metros cuadrados y el nivel de personalización.

En el caso del Grupo Idero, los valores de base son en dólares. Una tiny house de 30 m² arranca en US$31.308. Un modelo de 36 m² cuesta alrededor de US$35.360. Y una unidad de 47 m² -con tres ambientes, dos dormitorios, baño y cocina integrada- llega a los US$46.164.

La fabricación demora unos 90 días y el transporte y montaje alrededor de una semana, sin embargo estos últimos valores no están incluidos.

Una tiny house de 30 m² arranca en US$31.308 viviendas-modulares.com

Por otro lado, Marcelo González, gerente comercial de Servicios y Sistemas Modulares (SySM), enlista los valores desde su empresa: la variante más pequeña- de 26 m²- tienen un valor de US$19.000, de ahí hay variantes hasta los 40 m², con un valor de US$36.000.

Entones, el metro cuadrado comienza en los US$650 y llega hasta los US$1000, dependiendo los acabados y materiales.

La fabricación demora unos 90 días y el transporte y montaje alrededor de una semana viviendas-modulares.com

La ecuación, sin embargo, no termina ahí. La tiny house necesita tierra. Por eso, la inversión funciona como un combo: casa más lote. Para quienes ya cuentan con terreno, o compran en zonas donde el valor del suelo sigue siendo bajo, el costo total puede ser sensiblemente menor al de un departamento tradicional.

Quiénes las eligen

El perfil es amplio, pero hay patrones claros. Una persona sola, parejas jóvenes que recién empiezan, familias con un hijo pequeño, personas que buscan una vivienda simple en su propio terreno y también quienes las usan como oficinas o espacios de trabajo.