Tiny house o monoambiente tradicional: qué rinde más por metro cuadrado para vivir o invertir

Las viviendas pequeñas tienen sus pro y sus contras. Pero, sin dudas para muchos es la primera posibilidad para acceder a su vivienda propia y luego poder dar el salto a una propiedad más grande. Los departamentos de un ambiente de entre 18 m² y 40 m² comenzaron a popularizarse fuertemente en la Argentina a partir de comienzos del siglo XX, como respuesta a cambios demográficos y a la necesidad de soluciones habitaciones más compactas y económicas.

Pero también, además de los pequeños departamentos, en los últimos años una tendencia arquitectónica comenzó a ganar más terreno en el país. Las casas diminutas, también conocidas como tiny houses, se presentan como una opción innovadora para aquellos que buscan un estilo de vida más simple y sostenible, sin renunciar al confort y la comodidad.

El público que busca estos espacios para vivir son principalmente los jóvenes estudiantes o profesionales, solos o en pareja.

Las mini casas dejaron de ser una rareza importada de Pinterest para convertirse en una alternativa real del mercado argentino. En un escenario en el que cada metro cuadrado se analiza como si fuera oro fino, la pregunta ya no es solo si conviene vivir en pocos metros, sino qué formato rinde más: la tiny house instalada en un terreno propio o el clásico monoambiente. La respuesta, como siempre en el real estate, se esconde en los números, pero también en la forma en que cada uno imagina su vida.

Las tiny houses son transportables y requieren un terreno donde instalarse

Esta pequeña casa combina madera, chapa y tiene un invernadero Olive Nest Tiny Homes

Las tiny house son viviendas compactas construidas bajo el esquema modular. Ese sistema permite fabricar la casa completa en planta, transportarla y montarla en un terreno en cuestión de horas.

Vivir en una propiedad pequeña es adoptar un modo de vida minimalista, que privilegia la calidad sobre el exceso. No buscan la movilidad de una casa rodante; no son motorhomes. Están pensadas como viviendas fijas, completas, permanentes. Un hogar en versión pequeña, pero sin renunciar a lo esencial.

Hay tiny houses cada vez más pequeñas y mejor pensadas

¿Por qué las eligen?

Minimalismo y simplicidad : una vida con menos cosas y menos estrés.

: una vida con menos cosas y menos estrés. Sostenibilidad : menor consumo de energía y recursos, menor impacto ambiental.

: menor consumo de energía y recursos, menor impacto ambiental. Economía : menor costo de construcción, compra y mantenimiento, y facturas más bajas.

: menor costo de construcción, compra y mantenimiento, y facturas más bajas. Funcionalidad y diseño inteligente : aprovechan cada centímetro con muebles multifuncionales y soluciones creativas.

: aprovechan cada centímetro con muebles multifuncionales y soluciones creativas. Facilidad de mantenimiento: menos espacio para limpiar y organizar.

¿Qué rinde más por metro cuadrado para vivir o invertir?

Una tiny house de 30 m² arranca en US$31.308. Una de 36 m², en US$35.360. Y un modelo de 47 m² - de tres ambientes, con dos dormitorios, baño y cocina integrada— llega a los US$46.164. Todos montos sensiblemente por debajo del ticket de un monoambiente porteño.

Un monoambiente promedio de 40 m² con balcón en la ciudad tiene un valor de US$107.493, de acuerdo a los últimos datos de Zonaprop, lo que implica un costo promedio de US$2559/m². Es decir: el triple de lo que sale, en promedio, el metro cuadrado de una tiny house.

Un monoambiente promedio de 40 m² con balcón en la ciudad tiene un valor de US$107.493 Javier Picerno

Los nuevos proyectos proponen monoambientes amplios para sectorizar los espacios

Claro que la ecuación no es tan lineal. La tiny house necesita un terreno: sin tierra, no hay casa. Por eso su cálculo de inversión está más cerca de un combo. Quien ya posee tierra -o compra en zonas donde el suelo sigue siendo accesible- puede lograr una vivienda completa por una fracción de lo que cuesta un departamento.

En el mundo de los departamentos, en cambio, el comprador está pagando ubicación, acceso, infraestructura y valor de reventa. El monoambiente es el “caballito de batalla” del mercado desde hace décadas: fácil de alquilar y siempre demandado. La tiny house, por su parte, es más nueva pero con un atractivo distinto: baja inversión inicial, rapidez de ejecución y un estilo de vida más descontracturado.

La tiny house requiere baja inversión inicial, rapidez de ejecución y un estilo de vida más descontracturado gentileza

Una buena distribución interior permite comodidades gentileza

En este modelo, un entrepiso para el dormitorio gentileza

Para uso propio, la elección depende de lo que prefiera cada persona: quien aspira a una vida urbana, con buena conectividad y cerca del trabajo, no encontrará reemplazo en una mini casa instalada en las afueras de la ciudad. Pero quien busca verde, simpleza y autonomía financiera encuentra en las tiny houses una suerte de vía a otra forma de habitar: menos metros, menos costos y menos ruido.

A fin de cuentas, la pregunta no es solo qué rinde más por metro cuadrado, sino qué tipo de vida y de inversión estamos dispuestos a enfrentar en un país donde cada metro es una decisión y un esfuerzo.