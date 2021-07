Una pyme desarrolló una pintura que repele el coronavirus

Bajo los principios de la nanotecnología, una empresa local desarrolló una pintura con partículas de plata que impide la penetración y el desarrollo de virus y bacterias. Una innovación que no sólo tiene beneficios para la salud, sino que además es amigable con el medioambiente. Fue creada para aquellos espacios interiores que necesitan una asepsia mayor por la alta exposición a bacterias y virus como es el caso de hospitales, sanatorios y clínicas, geriátricos, escuelas, restaurantes, industrias alimenticias o gimnasios, pero también hay una línea específica para el hogar.

Después de dos años de investigación, la pyme de capitales 100% nacionales, Best Paint, lanzó al mercado una pintura especial “antivirus” llamada Vidaké, desarrollada junto con Nanotek Argentina. Al día de hoy, ya son 15 los hospitales en todo el país que cuentan con la cobertura de esta nanopintura antiviral y antibacteriana. Con la llegada del coronavirus, su demanda creció no sólo para el uso en hospitales sino también para los distintos ambientes de la casa.

Un freno al contagio

Se trata de una innovación que en tiempos de pandemia adquiere gran relevancia, si bien su desarrollo comenzó hace unos cinco años, durante el año pasado las ventas se multiplicaron. “Con la actual crisis sanitaria, gran parte de la sociedad tomó conciencia sobre la importancia de preservar la salud, la desinfección, la sanitización y la asepsia, entre otros cuidados. Sin dudas, este contexto hizo que creciera notablemente la demanda de Vidaké. En 2020, crecimos un 600% en ventas con respecto a 2019. Y este año, en el acumulado al mes de junio, dentro del contexto de pandemia, el crecimiento es de 200% en relación al 2020”, señala Facundo Delaico, director comercial de Best Paint. Y agrega “está comprobado que las paredes son un foco de colonización y reproducción de hongos, virus y bacterias que perjudican la salud general de las personas. En el mercado no se encontraban pinturas antimicrobianas sin venenos, de efecto total y duración eterna, es decir por toda la vida útil del producto. Esta pintura inhibe el desarrollo de estos microorganismos y corta los canales de contagio”.

La nanopintura es una pintura aditivada con nanopartículas de plata que son un agente antimicrobiano seguro y eficiente para lograr la asepsia de superficies. Estas nanopartículas tienen un tamaño promedio de 30 nanómetros (nm) y solo visibles en microscopio electrónico de fuerza atómica. “El pequeño tamaño de sus partículas y la gran cantidad de ellas, miles de millones, generan un área de cobertura muy grande que impide la penetración de los virus, que pueden medir entre 100 nm y 300 nm, como el coronavirus que mide entre 150/200 nm o las bacterias miden más de 500 nm”, explica el emprendedor. Las nanopartículas de plata liberan iones que desnaturalizan las proteínas necesarias para la vida microbiana modificando y alterando su ADN en bacterias y ARN en virus, lo que impide la colonización, reproducción y mutación microbial sobre las superficies pintadas.

Segura y ecológica

“Algo fundamental es que estos iones de plata no actúan por envenenamiento e intoxicación como los químicos que se utilizan tradicionalmente, sino que lo hacen por modificación del medio, afectando la alimentación, el desarrollo e inhibiendo la reproducción o replicación microbiana”, explica Delaico. Es entonces que los microorganismos no encuentran un medio acorde y se auto consumen sin reproducirse. “Otra ventaja es que por ser nanopartículas metálicas no se evaporan y es por eso que perduran durante toda la vida útil de la pintura. Al ser la plata un material tan noble, no produce reacciones alérgicas en humanos, animales y plantas y es amigable para la salud y el medioambiente”, explica el emprendedor. Además de utilizarse en lugares con alta exposición a virus y bacterias, la empresa desarrolló una línea para el hogar recomendada para todos los ambientes interiores de casas y departamentos, especialmente aquellos que están más expuestos a la presencia de agentes microbianos como cocinas y baños, pero también para dormitorios, comedores y salas de juegos.

Si bien su crecimiento tuvo un salto durante el año pasado a raíz del Covid-19, el desarrollo del producto pasó por varias etapas. En 2016, Best Paint y Nanotek iniciaron las primeras pruebas de pinturas con nanotecnología antimicrobiana. Luego de ensayar cientos de muestras de diferentes laboratorios se eligieron las que tenían la mejor eficacia antiviral y antibacterial utilizando para la evaluación normas internacionales. “Se seleccionaron dos que cumplían con la mejor ecuación costo/beneficio logrando también dos formulaciones diferentes para atender los problemas a nivel hogar y otra para ambientes especiales donde se encuentra una mayor carga microbial como hospitales”, explica el empresario. En 2017 se enviaron las muestras a Estados Unidos, a Situ Biosciences, en Illinois, para su análisis y certificación internacional arrojando un resultado mayor al 99,99% y al año siguiente se lanzó comercialmente al mercado argentino. Por otra parte, en 2020 se realizaron los ensayos en el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) para la determinación de su eficacia antiviral, ensayada con coronavirus, según la norma ISO 21702, arrojando un resultado del 99,99%.

Pero además de su eficacia respecto al cuidado de la salud, la producción de la nanotecnología aplicada a esta pintura es de segunda generación nanotecnológica, es decir, lo que se denomina química verde, que no genera efluentes ni residuos. “La pintura es base agua, no contiene solventes por lo tanto no emite vapores tóxicos ni hidrocarburos. Una vez aplicada, se mantiene limpia solo con agua y jabón, sin la necesidad de uso de productos químicos clorados para su desinfección, ya que la pintura se autolimpia de microorganismos y la superficie es bioactiva. No contiene veneno ya que la plata es un metal noble no contaminante”, sostiene Delaico.

Con su planta de producción ubicada en la localidad de Escobar, en la Provincia de Buenos Aires, sus productos llegan a todo el país. Además, en abril pasado, volvió a desembarcar en Uruguay y Best Paint proyecta llegar a otros mercados de la región e incluso a Europa. En cuanto a los costos, Delaico explica que su fabricación es costosa por el alto valor del paquete tecnológico antimicrobiano y porque, además, se trata de una pintura de calidad premium. “Sin embargo, dada la situación de emergencia sanitaria en la Argentina, la decisión fue fijar un precio accesible para que haya mayor acceso al producto. El actual precio de venta no supera el valor de una pintura estándar del mercado en esa categoría. De hecho, en algunos casos, el precio se encuentra por debajo de productos tradicionales”, finaliza Delaico que asegura que, en los dos últimos años, ya llevan invertidos cerca de 20 millones de pesos en el desarrollo de esta nanopintura.