Si hay un destino en el que se piensa cuando se habla de Brasil, ese es Florianópolis, el clásico de los argentinos. La variedad de playas, la infraestructura turística y las opciones de alquiler temporario permiten encontrar alojamientos para distintos presupuestos. Sin embargo, elegir una zona u otra puede cambiar considerablemente la cuenta.

Canasvieiras, Ingleses, Jurerê y Joaquina forman parte del mismo destino, pero tienen propuestas y precios diferentes.

“Se viene una temporada muy buena, especialmente para enero, teniendo en cuenta que el año pasado estuvo un poco más flojo porque con el Mundial, muchas personas decidieron guardarse”, cuenta Damián Baglieri, socio de MAB Imoveis. En su caso, registra una ocupación cercana al 70% y un incremento de las consultas de argentinos respecto del año pasado.

Jureré es una de las zonas más caras de Floripa Hernan Zenteno - La Nacion

Los precios de los alquileres para el verano

Según un relevamiento de LA NACION sobre propiedades publicadas en plataformas de alojamiento temporario para el verano 2027, un departamento para dos personas ubicado a menos de 300 metros de la playa cuesta, en promedio, US$100 por noche. Cuando la distancia supera los 600 metros, el valor baja a US$75.

Para una familia o un grupo de seis personas, los promedios ascienden a US$220 por noche cerca del mar y a US$160 en las propiedades más alejadas. Tomando esos valores como referencia, una estadía de 14 noches representaría US$3080 o US$2240, respectivamente. La diferencia alcanza los US$840 en alojamiento.

En cuanto a las zonas preferidas, el inmobiliario señala que Canasvieiras e Ingleses siguen liderando las elecciones de los argentinos, aunque también observa un interés creciente por Jurerê, Jurerê Internacional y Joaquina.

La playa de Florianópolis tienen mucha presencia de turistas argentinos Tomás Cuesta - LA NACION

Y las diferencias entre las playas son muy marcadas. Por ejemplo, un departamento para dos personas entre Jurerê y Jurerê Internacional (las zonas más caras) se encuentra publicado en US$208 por noche. Mientras que otro caso más exclusivo sobre la playa se alquila a US$429.

En cambio, al tomar el caso de Canasvieiras, que suele ser más económico, se encuentran opciones de departamentos para dos personas por US$105 o US$128.

Los precios corresponden al alojamiento completo por noche y son referencias para la temporada. El monto final puede variar según las fechas, la disponibilidad, las comodidades y los cargos adicionales de las plataformas.