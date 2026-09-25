Container, steel frame o prefabricada: cuál conviene para una casa de 60 m² y cuánto cuesta cada sistema

Entre las distintas opciones de construcción “no tradicionales” que hoy hay en el mercado, una de las preguntas clave es cuál es más conveniente. Y aunque el precio es seguramente un factor determinante, también es importante saber qué ofrece cada sistema y qué implica cada uno en términos de tiempos, mantenimiento y terminaciones.

En el caso de las casas prefabricadas, el atractivo principal es la previsibilidad. Las empresas trabajan con modelos estandarizados y entregan un presupuesto cerrado desde el inicio, lo que reduce la incertidumbre típica de una obra tradicional. Para una vivienda de 60 m², los valores base se ubican entre US$22.000 y US$30.000, según la empresa y el nivel de terminación. Ese valor incluye paneles, estructura, montaje y terminaciones estándar, pero no contempla platea, conexiones ni traslado, que pueden sumar entre un 40% y un 80% adicionales. La ventaja es la velocidad: una casa de este tamaño puede estar lista en pocas semanas, con un proceso industrial que reduce desvíos y tiempos muertos. La desventaja es la menor flexibilidad: aunque se pueden personalizar materiales y aberturas, el diseño general responde a un sistema modular que no siempre permite grandes modificaciones.

Para una vivienda de 60 m², los valores base se ubican entre US$22.000 y US$30.000 boxabl.com

El steel frame, en cambio, ofrece una combinación más equilibrada entre diseño y eficiencia. Es un sistema liviano, rápido y con muy buen desempeño térmico, que permite mayor libertad para definir la distribución interior y las aberturas. Para una casa de 60 m², los valores de obra completa —incluyendo estructura, cerramientos, instalaciones y terminaciones estándar— se ubican entre US$45.000 y US$65.000, dependiendo del estudio y del nivel de materiales elegido. A diferencia de las prefabricadas, el steel frame no trabaja con módulos prearmados, sino con estructuras montadas en obra, lo que permite adaptar el proyecto al terreno y a las necesidades del cliente. El tiempo de ejecución suele ser de dos a cuatro meses, y el mantenimiento es bajo si se utilizan placas y aislaciones de buena calidad. Su principal ventaja es la flexibilidad: se puede diseñar desde cero sin depender de catálogos. Su desventaja es el costo inicial, que suele ser más alto que el de una prefabricada, aunque menor que el de una obra húmeda tradicional.

Una construcción que se hizo con acero

Por último, las casas hechas con containers son rápidas, resistentes y tienen una estética industrial que muchos buscan deliberadamente. Pero no son necesariamente más baratas. Un container marítimo reciclado, adaptado y convertido en vivienda, tiene un costo inicial que ronda los US$12.000 a US$18.000 por unidad, pero para llegar a una casa de 60 m² se necesitan dos o tres módulos, más la intervención completa: corte, refuerzo estructural, aislación térmica, instalación eléctrica y sanitaria, revestimientos y aberturas. El costo final de una vivienda terminada de este tamaño suele ubicarse entre US$35.000 y US$55.000, dependiendo del nivel de terminación. Su ventaja es la rapidez y la durabilidad del acero, además de la posibilidad de trasladar la estructura si fuera necesario. Su principal desafío es la aislación: sin una intervención adecuada, el container puede ser muy frío en invierno y muy caluroso en verano. También requiere una platea o base estructural, igual que los otros sistemas.

Las casas hechas con containers son rápidas, resistentes y tienen una estética industrial que muchos buscan deliberadamente Aleksey Matrenin - Shutterstock

Por eso, de comparar los tres sistemas en términos de costos reales surge que las prefabricadas son la opción más económica en su valor base, pero al sumar platea, conexiones y mejoras, la brecha con el steel frame se achica. El container puede ser competitivo si se busca una estética particular o si se aprovechan módulos en buen estado, pero su costo final no es tan bajo como suele suponerse. En términos de tiempos, las prefabricadas y los containers son las más rápidas, mientras que el steel frame ofrece un equilibrio entre velocidad y diseño. En mantenimiento, el steel frame y las prefabricadas modernas tienen buen desempeño, mientras que el container exige una aislación muy bien ejecutada para evitar problemas futuros.