¿Cuánto cuesta alquilar un penthouse en Buenos Aires?

En el universo inmobiliario porteño, los penthouses ocupan un lugar singular: son los departamentos más altos, más privados y, muchas veces, los más deseados.

Aunque su origen arquitectónico fue modesto —espacios residuales en la azotea, sin ascensor directo y con techos inclinados—, el mercado los resignificó como íconos de exclusividad.

Hoy, alquilar un penthouse en Buenos Aires implica acceder a una experiencia residencial que combina vistas abiertas, diseño sofisticado y una relación directa con el cielo urbano.

Según Zonaprop, actualmente hay unos 20 penthouses en alquiler en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con precios que oscilan entre los US$500 y los US$8000 mensuales.

Las unidades más accesibles se encuentran en barrios tradicionales como Recoleta o San Telmo, mientras que las más costosas se concentran en zonas como Puerto Madero, Belgrano y Palermo.

De espacio marginal a símbolo de estatus

Durante décadas, los penthouses fueron considerados espacios marginales dentro de la lógica edilicia. Eran los últimos pisos, muchas veces sin acceso directo por ascensor, con superficies irregulares y expuestos a las inclemencias del clima. No figuraban en los planos originales y se construían como anexos improvisados, sin pretensiones de lujo.

Sin embargo, con el crecimiento vertical de las ciudades y la valorización de las vistas abiertas, estos espacios comenzaron a ganar protagonismo. La posibilidad de tener una terraza propia, ambientes luminosos y una sensación de casa en altura los convirtió en objetos de deseo.

En Buenos Aires, esta transformación se consolidó en los últimos veinte años, con desarrollos que incorporan penthouses desde el diseño inicial, pensados para un público exigente que busca privacidad, amplitud y amenities de alto nivel.

Hoy, un penthouse no es solo el último piso: es una categoría en sí misma. Su atractivo radica en la combinación de factores que lo diferencian del resto del edificio: acceso exclusivo, terrazas privadas, doble altura, diseño personalizado, y en muchos casos, servicios como piscina, gimnasio, seguridad 24 horas y cocheras múltiples.

Además, suelen estar amueblados y listos para habitar, lo que los vuelve ideales para expatriados, ejecutivos y familias que buscan confort sin comprometer ubicación.

Rangos de precios y zonas más buscadas

Precios : desde US$500 por unidades de 45 m² en Recoleta hasta US$8000 por propiedades de 300 m² en Puerto Madero.

: desde US$500 por unidades de 45 m² en Recoleta hasta US$8000 por propiedades de 300 m² en Puerto Madero. Barrios destacados : Palermo, Belgrano, Recoleta y Puerto Madero concentran la mayoría de las ofertas.

: Palermo, Belgrano, Recoleta y Puerto Madero concentran la mayoría de las ofertas. Superficies: van desde 45 m² hasta 340 m², con terrazas privadas, múltiples dormitorios y amenities de lujo.

Los 5 penthouses con los valores más altos del mercado

Ubicado en el barrio más joven de la ciudad, Puerto Madero, la unidad está en el emprendimiento Zencity y se ofrece a US$8000. Tiene 300 m² distribuidos en dos plantas, tres suites con vestidor, terraza 360° con jacuzzi.

La segunda unidad con el valor más alto está en Belgrano. Ubicado en la avenida Libertador entre Zabala y Teodoro García se ofrece a US$4500. Tiene 340 m² en dúplex con vista al río, tres dormitorios en suite, doble circulación, dos cocheras. Se trata de un edificio con SUM, parque y vigilancia.

La tercera, en Palermo Soho está en Santa Fe al 3900. Tiene 160 m² con diseño de autor y mobiliario importado, dos dormitorios, dependencia, escritorio, calefacción central. Rodeado de espacios verdes y oferta gastronómica se ofrece a US$2500.

El cuarto está en Las Cañitas, en el proyecto Quartier del Polo. Tiene 210 m² con dos master suites y balcón aterrazado, amenities premium: piscina olímpica, sauna, sala de masajes, además de vista panorámica y cochera doble. Cuesta US$3500.

El que completa la lista está en Caballito: ubicado en la calle Riglos, tiene 250 m², terraza privada y parrilla, cuatro dormitorios, jacuzzi, doble ingreso. Se alquila amueblado por períodos mínimos de seis meses. Su valor de alquiler es de US$3000.

¿Qué define el precio?

Los valores dependen de múltiples factores: ubicación, superficie, cantidad de ambientes, equipamiento, diseño y servicios del edificio.

Las unidades más costosas suelen estar en pisos altos, con terrazas privadas, amuebladas y en edificios que ofrecen amenities de alto nivel. También influye el tipo de contrato: algunas propiedades se alquilan por períodos cortos, otras exigen mínimo seis meses o un año, y en ciertos casos se requiere garantía propietaria o seguro de caución.

En definitiva, alquilar un penthouse en Buenos Aires es mucho más que acceder a un departamento: es habitar un espacio que combina privacidad, diseño y vistas privilegiadas, en una ciudad que sigue mirando hacia arriba.