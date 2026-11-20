Con la llegada del calor, bichos y mosquitos vuelven a convertirse en uno de los protagonistas de la temporada. Frente a un verano que se anticipa especialmente intenso en materia de lluvias y humedad, muchas familias empiezan a analizar una solución permanente para mantener las ventanas abiertas sin permitir el ingreso de insectos. Por eso, los mosquiteros aparecen como una de las inversiones más habituales en hogares y departamentos, aunque los costos pueden variar significativamente según el sistema elegido, el tipo de abertura y las dimensiones de cada ambiente.

A diferencia de lo que ocurría años atrás, hoy existen múltiples alternativas que van mucho más allá de la clásica tela fija de aluminio. El mercado ofrece sistemas enrollables, corredizos, plegables, desmontables y modelos fabricados a medida para adaptarse a distintos tipos de ventanas y puertas balcón. La elección depende tanto de cuestiones estéticas como de la forma en que se utiliza cada abertura.

Los bichos y mosquitos vuelven a convertirse en uno de los protagonistas de la temporada Pixabay

Los modelos más económicos son los mosquiteros autoadhesivos o de colocación manual. Se comercializan en kits para instalar sin herramientas y suelen costar entre $15.000 y $35.000 por ventana, dependiendo de las dimensiones y de la calidad de la tela. Son una solución práctica para quienes buscan resolver el problema de manera rápida, aunque generalmente tienen una vida útil menor y una terminación más básica.

Un escalón más arriba aparecen los mosquiteros enrollables, que hoy son uno de los sistemas más demandados. Su principal ventaja es que la tela queda protegida dentro de un cajón de aluminio cuando no se utiliza, lo que mejora la estética y prolonga la durabilidad del producto.

También existen opciones corredizas, plegables y fijas, especialmente utilizadas en puertas balcón y grandes ventanales. La posibilidad de adaptación es una de las dudas más frecuentes. En la mayoría de los casos no es necesario cambiar la abertura para instalar un mosquitero. Los fabricantes trabajan con guías, perfiles suplementarios y sistemas específicos que permiten incorporar la protección incluso en ventanas que originalmente no fueron diseñadas para ello. Sólo en situaciones particulares, vinculadas a diseños muy poco convencionales o a determinadas carpinterías antiguas, puede ser necesario realizar modificaciones adicionales.

Las puertas balcón representan uno de los casos más costosos. Mientras una ventana estándar suele requerir un único módulo de protección, un gran ventanal puede necesitar sistemas laterales o corredizos de mayor complejidad técnica. Por esa razón, el precio por abertura puede duplicar o incluso triplicar al de una ventana convencional.

Los especialistas también recomiendan prestar atención a los materiales. Los perfiles de aluminio y las mallas de fibra de vidrio revestidas en PVC son actualmente los componentes más utilizados por su resistencia al sol, a la humedad y al uso cotidiano. Estos materiales permiten una buena ventilación y visibilidad, además de requerir poco mantenimiento.

El precio de los mosquiteros va a depender del tamaño y del estilo que se utilice Estrella Herrera

¿Cuánto cuesta entonces equipar una vivienda completa?

La respuesta depende de la cantidad de aberturas y del sistema elegido. Tomando una ventana estándar de aproximadamente 1 metro de ancho por 1,20 metros de alto, los mosquiteros fijos o desmontables suelen partir desde los $60.000 hasta los $120.000 por unidad instalada, dependiendo del perfil de aluminio y de la calidad de la malla. Los modelos corredizos, utilizados con frecuencia en ventanas de aluminio corredizas, se ubican habitualmente entre $120.000 y $250.000 por ventana.

Los enrollables, hoy los más demandados por cuestiones estéticas, arrancan en $100.000 y pueden costar hasta $180.000 para una ventana estándar, aunque las medidas especiales pueden superar holgadamente esos valores. En puertas balcón y grandes ventanales los precios aumentan de forma considerable: un mosquitero enrollable lateral para una abertura de entre 1,40 y 2 metros de ancho puede costar entre $250.000 y $550.000, según el sistema y el fabricante.

Como sea, ya sea por la diversidad de modelos y de dimensiones, cada vivienda exige una cotización particular. Y, en este sentido, es necesario tener en cuenta que noviembre es “temporada alta” en lo que a demanda de mosquiteros se refiere.