La demanda de capacidad de cómputo abre oportunidades para nuevas localizaciones. Buenos Aires conserva su atractivo para los servicios que necesitan estar cerca de los usuarios, mientras que otras regiones pueden competir por proyectos de mayor escala.

Durante años, la discusión sobre dónde instalar un centro de datos en la Argentina estuvo muy ligada a Buenos Aires. Allí se concentran empresas, redes de telecomunicaciones y buena parte de la infraestructura que les presta servicio. La inteligencia artificial amplía esa búsqueda. Cuando un proyecto requiere mucha potencia eléctrica y puede operar a mayor distancia de sus usuarios, entran en consideración lugares que antes difícilmente habrían figurado en la lista.

El punto de partida muestra cuánto pesa todavía Buenos Aires. En mayo de 2026, la Cámara Argentina de Internet (CABASE) relevó 13 centros de datos operativos de más de un megavatio. En conjunto sumaban cerca de 32 megavatios de potencia instalada. El 71 % de esa capacidad se ubicaba en la Ciudad de Buenos Aires y el resto, en la provincia. Esa concentración ayuda a entender la ventaja de las localizaciones que ya reúnen clientes y redes. La expansión del mercado abre la posibilidad de sumar otros polos, con proyectos que responden a necesidades distintas.

La instalación de centros de datos en la Argentina abre nuevas posibilidades para distintas regiones del país. 2148069547

Qué cambia según el uso del centro de datos

Para algunos servicios digitales, la velocidad de respuesta es decisiva. En esos casos importa cuánto tarda la información en viajar entre el usuario y el lugar donde se procesa. Estar cerca de los principales centros de consumo y de redes con buenas conexiones puede hacer una diferencia. Esa es una de las razones por las que Buenos Aires conserva su atractivo para empresas que necesitan atender operaciones locales con tiempos de respuesta bajos.

El entrenamiento de ciertos modelos de inteligencia artificial permite considerar otras ubicaciones. Gran parte del trabajo se realiza antes de que el modelo empiece a responder consultas de usuarios, lo que da más margen para elegir dónde procesar esos datos. En esa búsqueda ganan peso la potencia que el proyecto puede contratar, el plazo para recibirla y la posibilidad de ampliar la operación. Así se entiende por qué zonas como Neuquén, Chubut o Bahía Blanca empiezan a aparecer en las conversaciones sobre infraestructura digital de gran escala.

Esto amplía el mercado inmobiliario para un tipo de inversión que hasta hace poco tenía pocas localizaciones evidentes. Una empresa puede buscar un centro cerca de sus clientes para prestar un servicio y evaluar otra región para tareas que demandan más capacidad de cómputo. Los dos proyectos pueden formar parte de una misma estrategia. Para la Argentina, la oportunidad está en ofrecer localizaciones que compitan por distintos usos y que puedan crecer a medida que se confirme la demanda.

Martín Potito, director de Brokerage de Cushman & Wakefield para Argentina y Uruguay.

Cómo se comparan las localizaciones

Desde el punto de vista comercial, una empresa compara cuánto capital tendrá que comprometer, cuándo podrá empezar a prestar servicio y qué margen tendrá para sumar capacidad. Una localización cerca de una fuente de generación puede resultar atractiva. La decisión depende de cuánta potencia podrá recibir en el predio y de qué obras habrá que hacer para conectarlo. Si esas obras demoran, la empresa puede tener que postergar el inicio de la operación o asumir costos durante más tiempo del previsto.

En septiembre, Reuters informó que un proyecto en la zona franca de Bahía Blanca contaba con un acuerdo para el suministro de 30 megavatios en su primera etapa. Para una empresa que compara localizaciones, la potencia prevista es una primera referencia. Lo que define si puede avanzar es cuánta de esa capacidad podrá contratar y en qué fecha podrá empezar a utilizarla.

La escala inicial también pesa. Un operador puede empezar con la capacidad necesaria para atender a sus primeros clientes y decidir después cuándo ampliarla. Un desarrollo que permite prever ese crecimiento le da margen para ajustar el desembolso inicial a la demanda. Al mismo tiempo, el desarrollador puede definir qué infraestructura tiene sentido anticipar y qué obras conviene ejecutar cuando haya un proyecto concreto.

La próxima inversión puede responder a necesidades muy distintas según el servicio que se quiera prestar. Para algunos operadores, la mejor propuesta argentina estará cerca de los usuarios y de las redes existentes. Para otros, estará donde puedan contratar potencia a tiempo y ampliar la operación sin mudar lo que ya construyeron. Cuantas más localizaciones puedan demostrar que ofrecen para cada tipo de proyecto, más posibilidades tendrá el país de entrar en las decisiones de inversión que hoy se toman a escala regional.

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