Hay una pregunta que atraviesa hoy muchas búsquedas inmobiliarias: ¿qué tipo de vivienda acompaña mejor la vida que cada uno quiere llevar? Para algunos, la prioridad es contar con ambientes amplios y una buena expansión al aire libre. Para otros, tener un jardín propio, sumar un espacio de trabajo o disponer de una terraza donde recibir amigos.

En ese abanico de expectativas se inscribe Line Ocampo, el desarrollo residencial ubicado en Ortiz de Ocampo 3195, en Barrio Parque.

El sueño posible: casa con jardín dentro de un edificio.

La propuesta parte de una premisa interesante: no todos buscan lo mismo cuando eligen una vivienda, incluso dentro de un mismo segmento. Por eso, el proyecto reúne distintas tipologías que permiten pensar experiencias residenciales diferentes bajo una misma dirección.

Departamentos de dos, tres y cuatro dormitorios, unidades con dependencia y playroom, casas con jardín y piscina propia, pisos exclusivos con terrazas parquizadas y penthouses con expansiones al aire libre forman parte de una oferta que busca responder a distintas necesidades.

La amplitud como punto de partida

Ambientes de amplias dimensiones y panorámicos para interactuar con el entorno.

En las unidades, uno de los aspectos centrales es la relación entre los ambientes interiores y el exterior. Los balcones aterrazados amplían el uso de los espacios de estar y permiten incorporar el aire libre a la vida cotidiana. Las visuales abiertas, tanto hacia el río como hacia el entorno de Barrio Parque, suman otra dimensión a esa experiencia.” — Gabriela Goldszer, Directora Ocampo Propiedades.

Las diferencias entre tipologías también se expresan en la manera de organizar la vida doméstica. Hay departamentos que incorporan dependencia o playroom, alternativas para quienes necesitan ambientes adicionales y mayor flexibilidad; y unidades de mayor escala, con superficies exteriores que adquieren un protagonismo propio.

Las distintas tipologías permiten elegir el estilo de vida que cada uno quiere construir.

En los extremos de esa variedad aparecen las casas, con jardines y piscinas privadas, y los penthouses, que trasladan buena parte de la experiencia de vivir al aire libre a sus terrazas jardín.

No se trata solamente de una diferencia de metros cuadrados. Cada configuración propone una relación particular entre intimidad, encuentros y espacios de uso cotidiano. La posibilidad de elegir entre un departamento con una gran expansión, una casa con jardín propio o una residencia en altura con terraza y piscina permite que el proyecto dialogue con distintas etapas y estilos de vida.

Un proyecto en diálogo con su entorno

La ubicación es otro elemento que define la propuesta. Barrio Parque tiene una identidad urbana singular, marcada por sus calles arboladas, su escala residencial y una relación muy cuidada entre arquitectura y paisaje. Su trazado, proyectado por Carlos Thays en 1912, contribuyó a darle al sector un carácter diferente dentro de la ciudad.

En construcción. Cada vez más el proyecto va tomando forma y luciéndose en Barrio Parque.

En ese contexto, Line Ocampo plantea una arquitectura contemporánea que busca integrarse a un entorno de baja densidad y fuerte presencia del verde.

Está ubicado a pocos metros de avenidas como Del Libertador y Figueroa Alcorta, con cercanía a espacios culturales, plazas y algunos de los principales puntos de referencia de la zona norte de la ciudad.

La propuesta también incorpora el arte a los espacios comunes. Una de las intervenciones más singulares estará en las dos piscinas climatizadas indoor-outdoor: fue concebida por el artista argentino Leandro Erlich, reconocido por sus obras que juegan con la percepción y las perspectivas.

Las grandes piscinas serán uno de los mayores atractivos del proyecto.

Su incorporación busca transformar un ámbito asociado al descanso en una experiencia visual que forme parte de la identidad del edificio. Se trata de un diferencial que excede la elección de materiales o terminaciones y suma una dimensión artística a la vida residencial.” — Arq. Juan Martín Santagada.

Una visita en una etapa clave

Con la obra avanzada y próxima a su finalización, el proyecto atraviesa una instancia que permite apreciar aspectos que en los planos resultan más difíciles de dimensionar. Aunque todavía se encuentra en construcción, el recorrido por algunas de las unidades permite observar las proporciones de los ambientes, la distribución y la conexión entre los espacios interiores y los balcones y terrazas.

El desarrollo fue concebido por el estudio Anchezar Santagada y su comercialización está a cargo de Ocampo Propiedades. Con la obra en una etapa avanzada, el momento también ofrece una oportunidad para conocer el proyecto desde adentro: recorrer algunas de las unidades, apreciar sus dimensiones y distribución, y descubrir en el espacio concreto cómo se vinculan los ambientes interiores con balcones y terrazas. “Se trata de una instancia que permite ir más allá de los planos y comprender mejor las distintas alternativas residenciales que propone Line Ocampo”, asegura Goldszer.

Amenities de lujo, uno de los requerimientos más buscados por los clientes.

Los espacios comunes y amenities forman parte de la propuesta prevista para el edificio terminado. Entre ellos se cuentan un hall de recepción en triple altura, servicio de conserjería y vigilancia las 24 horas, restó/bar, gimnasio y spa, microcine, cava de vinos, salón de eventos, quinchos con parrilla y jardines comunes.

Hasta el gym busca interactuar con el afuera y se destaca por sus dimensiones extraordinarias.

También están proyectadas dos piscinas, una de ellas climatizada, cuya intervención artística estará a cargo de Erlich. Estos ámbitos todavía no se encuentran disponibles para su uso; las imágenes de referencia permiten anticipar cómo se integrarán al conjunto.

Más que responder a una única idea de vivienda, Line Ocampo propone un repertorio de posibilidades: distintas maneras de organizar los espacios, de incorporar el exterior y de encontrar un equilibrio entre privacidad y vida social.

En una zona de Buenos Aires donde el entorno tiene un peso decisivo, la propuesta suma otra variable a la elección: no solo dónde vivir, sino qué tipo de casa —en altura o a nivel del jardín— se quiere habitar.

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