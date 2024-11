Eduardo Elsztain: El empresario se mostró optimista, se preguntó ¿será verdad? y habló del dólar

“¿Será verdad?”, se preguntó retóricamente Eduardo Elsztain, el número uno de IRSA, el grupo que después de casi 15 años de concentrar las inversiones en shoppings y oficinas, está volviendo a apostar millones de dólares a la construcción de viviendas en la Argentina. En concreto, hace pocos meses anunció una inversión de US$2000 millones en cuatro proyectos residenciales en la ciudad de Buenos Aires.

El empresario aseguró que así como ayer fue el momento de los bonos y las acciones argentinas, ahora es tiempo de activos argentinos, trasluciendo así su perspectiva para con el sector inmobiliario.

“Estamos convencidos que la reaparición del crédito hipotecario fue el puntapié inicial de los nuevos horizontes económicos que se evidencian en nuestro país. Soy muy optimista con lo que puede pasar con el mercado inmobiliario a partir de la combinación del crédito hipotecario”, aseguró Eduardo Elsztain, que se volvió a mostrar muy entusiasmado con la marcha de la economía. “Es mucho más lógico tomar un crédito para tener una casa que para comprar un electrodoméstico”, agregó en el marco del Evento del Hogar, que todos los años organiza el Banco Hipotecario, el primero en anunciar créditos para comprar una casa en abril de este año.

El proyecto inmobiliario que planea en la zona del DOT Gentileza

“Estamos atravesando una etapa con números fiscales que no tuvimos en la historia y con un ajuste que pensamos que no iba a ser posible realizar”, contextualizó el CEO tras la apertura del evento, que distinguió con la esfinge de su tradicional búho y premios en millas a empresas que trabajan con el Hipotecario.

“Tengo miedo de ser optimista”, confesó, antes de asegurar que, hoy, él mismo se sorprende de estar con lanzamientos que hace 30 años que intentaban concretar y no podían: por ejemplo, el proyecto Ramblas del Plata, en la ex ciudad deportiva de Boca, y Mercado del Plata, en el microcentro porteño. “Y lo mismo sucede con DOT”, puntualizó, enumerando las iniciativas puestas en marcha en 2024.

El icónico edificio del Mercado del Plata, ubicado a metros del Obelisco, se reconvertirá en 720 departamentos Gentileza

A la hora de referirse a la vivienda, Elsztain subrayó que se trata “del activo más buscado en el mundo y el que más tarda en pagarse”, en contrapunto a lo que sucede en la Argentina, que se abona de contado. En este escenario, aseveró, es momento de que el banco vuelva a su razón de ser: a dar créditos y, subrayó, a liderar el sector como ya sucede hoy. “El sueño de cada uno de acceder a su casa propia dependerá de su salario y del acceso a créditos”, enfatizó la cabeza del grupo que también incluye a Cresud y La Rural.

La exciudad deportiva del club Boca Juniors, donde se realizará uno de los proyectos que planea IRSA Gerardo Viercovich - LA NACION

En esta línea, el máximo directivo de IRSA compartió que están trabajando para desarrollar el mercado de hipotecas secundario. “Creo que la hipoteca no es sólo darla sino también poder hacer un paquete financiero para poder volver a descargarla”. Aseguró que, hasta ahora, no fue posible en la Argentina: “No funcionó porque después de los ciclos, volvíamos a las andadas y espero que éste no sea un ciclo más en el que vamos y venimos”.

De hecho y para cerrar, Elsztain se mostró confiado ante su audiencia con el anuncio de las hipotecas divisibles: “Ahora soy muy optimista y realmente espero que el banco les abra oportunidades porque creo que invertir en este mercado en este momento es también una gran oportunidad. La política de no emisión es clave y, cuando dicen que el dólar es caro o es barato yo creo, como prueban los últimos 20 años, que no es una problemática de precio sino de que el dólar va para afuera o va para adentro”. Ordenar y conformar un mercado de hipotecas es, a entender del CEO, un factor importante para conseguirlo.

Victoria Aranda Por