El día después de la pandemia: ¿hacia dónde se mueve el mercado comercial inmobiliario?

Los depósitos logísticos, oficinas, locales comerciales y terrenos, presentan, luego de la pandemia, algunas particularidades que es necesario tomar en cuenta a la hora de realizar una búsqueda, una inversión o una transacción. La crisis del Covid nos obligó a cambiar algunos hábitos de nuestra vida diaria y muchos de ellos han impactado en el plano laboral y económico, de manera tal que las empresas deben hoy considerar nuevas variables a la hora de llevar adelante una operación.

Los distintos especialistas de la división comercial de Toribio Achával, conformada por un equipo de 25 profesionales distribuidos en tres áreas (Industria y Logística, Locales y Terrenos, Oficinas y Edificios), analizan constantemente cuáles son esas nuevas tendencias del mercado para que empresas y clientes puedan tomar las mejores decisiones.

“En 2020 la pandemia se nos presentó de manera inesperada y tuvimos que cambiar ciertos hábitos de nuestra vida diaria. En el plano laboral, por ejemplo, nos vimos obligados a quedarnos en nuestras casas y hacer home office. Por otro lado, mucha gente que no tenía asegurado su sustento económico buscó emprender algún tipo de negocio desde su hogar, cambiando y evolucionando a negocios de e-commerce. Las empresas, por su parte, se adaptaron generando grandes cambios en la forma de trabajo y de relacionarse”, sostiene Facundo Achával, director Comercial de Toribio Achával.

La vuelta a las oficinas

Tener en cuenta estos cambios es clave para entender qué está ocurriendo en los distintos segmentos del mercado inmobiliario comercial. En el plano corporativo, transcurridos más de dos años del inicio de la pandemia, el panorama aún es incierto y cambiante. Si bien la modalidad de trabajo 100% remota se mantiene en muchas compañías, ya no es por motivos externos como la necesidad de distanciamiento social, sino que ahora se debe al rol o a las características propias del trabajo a realizar. Los jóvenes profesionales se vieron con la necesidad de optimiza su tiempo y ya no quieren perder dos o tres horas trasladándose. ”Hoy vemos tres grandes situaciones: empresas que aún no volvieron a la presencialidad, empresas que optaron por el formato híbrido (4x1, 3x2) y empresas que necesitan que sus empleados estén físicamente en las oficinas porque necesitan sentido de pertenencia y trabajo en equipo”, señala Facundo Achával.

Esta heterogeneidad en las modalidades de trabajo impacta en qué tipo de oficina necesitan las empresas de acuerdo a su régimen. Consecuentemente, Facundo Achával explica que, en Toribio Achával, el primer contacto con el cliente es para justamente realizar un análisis personalizado de cada caso. “Primero buscamos conocer las necesidades del cliente, ser exhaustivos en las posibilidades y ver qué se quiere cambiar. Muchas veces, las empresas pueden tener un preconcepto de lo que precisan, pero con nuestra asesoría y un layout distinto quizás ven que necesitan algo diferente a lo que pensaban”, dice.

Locales y terrenos: un segmento particular

En lo que respecta al rubro de locales comerciales y terrenos, el rol que cumple el broker inmobiliario es sumamente importante porque se trata de segmentos con algunas particularidades. “El valor de un local no está estandarizado, por lo que es un error tasar por metro cuadrado. Es decir: cada tasación es única y debe hacerse de manera artesanal. Es preciso determinar cuáles son las distintas variantes dentro del local para valuar correctamente, como si la circulación por esa calle es menor o mayor que la de la siguiente, si el frente es amplio o no, los usos permitidos, cuáles son las características específicas dentro del local”, explica Gonzalo Painceira, gerente de la División de Locales y Terrenos de Toribio Achával. La mayoría de los brokers del área de Toribio Achával trabajan desde 2008 en el tema, lo que les otorga una experiencia única.

“Si en el negocio de los locales comerciales generalmente compradores y vendedores tienen un conocimiento similar, muy distinto es lo que ocurre en el caso de los terrenos, donde lo más usual es que solo los demandantes, es decir los desarrolladores, sean especialistas. Este desbalance exige que sea la inmobiliaria, a través de su asesoría, la que interceda entre ambas partes para equilibrar y facilitar el negocio”, sostiene Painceira.

El boom del mercado industrial y logístico

Dentro del mercado inmobiliario, uno de los grandes ganadores a raíz de los cambios de hábitos que produjo la pandemia fue sin duda el sector industrial y logístico. “Al principio del Covid-19 el mercado cayó al igual que todo. Pero después tuvo un fuerte crecimiento en lo que son alquileres de naves o depósitos logísticos por el auge del e-commerce. Hoy es muy complicado conseguir depósitos y se ha duplicado el valor de alquiler en dólares BNA en tan solo dos años”, comenta Alejandro Simonetti, gerente de la División Industria y Logística de Toribio Achával.

Cómo cubrir las necesidades de los clientes en esta coyuntura es, entonces, un gran desafío. “Nuestro equipo cuenta con cuatro brokers que se dedican únicamente a los inmuebles logísticos e industriales en toda la Argentina. Hoy tenemos negocios en Buenos Aires, Tucumán, Catamarca, Mendoza y Río Negro, por ejemplo. Hacemos la búsqueda de lo que el cliente necesita en la zona requerida y, si no lo tenemos, lo vamos a buscar. Nos ocupamos de encontrar el inmueble necesario, para lo cual nos valemos también de una excelente relación diaria con colegas de otras inmobiliarias. El objetivo, siempre, es agilizarle la búsqueda al cliente”, agrega Simonetti.

Con 65 años de trayectoria en el mercado inmobiliario y sus tres divisiones específicas, el asesoramiento y acompañamiento de Toribio Achával hacia sus clientes es integral. Además de las búsquedas del inmueble que se necesita, la empresa cuenta con un Departamento Jurídico para todos los detalles legales de la operación y un Departamento de Arquitectura que está atento a las nuevas tendencias en el armado de oficinas y/o industrias y realiza el análisis de la capacidad constructiva de cada terreno.

“El área comercial de Toribio Achával trabaja para mejorar los tiempos de cada uno de nuestros clientes, que tengan todos los elementos sobre la mesa y puedan tomar las mejores decisiones”, concluye Facundo Achával.

Para más información sobre la División Comercial , contactarse con Toribio Achával haciendo click aquí o por WhatsApp al 5491133110377.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.