Puro disfrute: 6 planes para las vacaciones de invierno con Club LA NACION

Las vacaciones de invierno reeditan la pregunta de siempre: ¿qué hacemos con los chicos? Club LA NACION propone seis ideas con descuentos, pensadas para distintas edades, gustos y distancias. Desde una experiencia teatral única que despierta los sentidos hasta el parque de atracciones más grande del país, hay un plan para cada día de la semana.

Teatro Ciego

Una experiencia para estimular los sentidos

Sitio web: www.teatrociego.org

Beneficio: 2x1 y 20% en entradas seleccionadas

El dato: esta temporada de vacaciones de invierno se estrenan tres obras: El club de los sentidos, Chakras y La canción del abuelo, y continúa en cartel Mi amiga la oscuridad

Con cuatro obras en cartel durante las vacaciones de invierno, Teatro Ciego es una propuesta teatral única en su tipo: las obras se desarrollan en la oscuridad total, sin que el público pueda ver nada. Los actores guían a los espectadores a través de una experiencia que activa el olfato, el tacto, el oído y el gusto, convirtiendo cada función en una aventura sensorial distinta para cada persona. Es una de las experiencias culturales más originales y reconocidas de la ciudad, recomendada tanto para adultos como para niños mayores.

Lupalaland

Mientras los chicos juegan, los grandes toman un rico café: la genial propuesta de Lupalaland

Red social: www.instagram.com/lupalaland

Beneficio: 2x1 en la hora de juego en salón de juegos y 15% en talleres de cocina, arte y danza, de lunes a jueves

El dato: la cafetería para adultos tiene Wi-Fi, mesas cómodas y una propuesta de bebidas y snacks que la convierten en un espacio donde también se puede trabajar mientras los chicos juegan

Lupalaland es un espacio de juegos y café ubicado en Martínez que resuelve uno de los grandes dilemas de las salidas en familia: que los chicos se diviertan mientras los adultos pueden tomarse un café tranquilos. El área de juegos está pensada para distintas edades y cuenta con estructuras seguras, talleres y actividades que estimulan la creatividad y el desarrollo.

Cinemark

Grandes y chicos pueden entretenerse con los mejores estrenos en Cinemark Shutterstock

Sitio web: www.cinemark.com.ar

Beneficio: 2x1 en entradas seleccionadas

El dato: sus salas XD ofrecen imagen y sonido de última generación con pantalla de pared a pared, butacas reclinables y audio envolvente, para una experiencia cinematográfica muy por encima de lo convencional

Con presencia en las principales ciudades del país, Cinemark ofrece una experiencia cinematográfica de primer nivel: salas 2D, 3D y XD, cartelera que combina los últimos estrenos de Hollywood con producciones nacionales y una propuesta gastronómica variada. Durante las vacaciones de invierno, la cartelera infantil y familiar suele ser una de las más completas del año. ¡A aprovecharla!

Parque de la Costa

¿Quién se anima a la montaña rusa?

Ubicado en Tigre, el Parque de la Costa es el parque de atracciones más grande del país, con un predio de 13 hectáreas que combina juegos de adrenalina, atracciones familiares e infantiles y espectáculos en vivo. Para los más grandes, El Vigía, Boomerang y Vértigo Xtremo son las atracciones que marcan la diferencia. Para los más chicos, el mini parque tiene versiones adaptadas de los clásicos.

Brasov

El bowling es un plan que une a todas las edades

Ubicado en el kilómetro 49,5 de la Colectora Este de la Panamericana a la altura de Pilar, Brasov es un complejo de entretenimiento y gastronomía. Sus 10 pistas de bowling de última generación son el eje de la propuesta, complementadas por un restaurante con carta amplia que incluye pastas artesanales, pizza, carnes, sushi y hasta opciones para celíacos. Para las vacaciones de invierno, es una opción ideal para ir en familia o para grupos de amigos que quieren combinar comida, tragos y juego en un mismo espacio.

Lumiverse

Lumiverse propone múltiples desafíos para ponerse a prueba

Sitio web: www.lumiverse.com.ar

Beneficio: 15% en la reserva de la experiencia los miércoles y jueves

El dato: cada sala tiene su propia dinámica y un tiempo límite para completarla

Saltar sobre baldosas que se iluminan al pisarlas, escalar una pared sin arnés ni experiencia previa o cruzar una sala esquivando rayos láser son parte del recorrido que propone Lumiverse. La experiencia dura una hora y combina seis salas con luces LED y sensores, donde equipos de hasta seis personas se enfrentan a distintos desafíos físicos: desde una versión ampliada del clásico piso es lava hasta una reinvención del quemado que consiste en impactar hexágonos iluminados en la pared, pasando por una cancha con aros que cambian de color y dificultad.

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