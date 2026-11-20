Luego de haber presentado en sociedad el año pasado su rediseñada imagen corporativa y sus nuevas oficinas, uno de los nombres fuertes del real estate local, LJ Ramos, sigue dando pasos en su etapa de transformación. Las novedades hoy tienen que ver con la incorporación de Bernardo Fernandini como CEO y de Eduardo Bagnato como director de la División Emprendimientos, una unidad que busca ganar protagonismo dentro de la organización y responder a las nuevas dinámicas del mercado inmobiliario.

Según explican desde la compañía, el objetivo es combinar la trayectoria de una marca que inspira confianza entre sus clientes con herramientas, estructuras y equipos alineados a las demandas actuales del negocio. “La idea es seguir profesionalizando la compañía. Para nosotros no es solamente todo lo que tiene que ver con temas digitales que están en boga. La inteligencia artificial y todas estas herramientas son importantes. Hay que tenerlas, pero especialmente hay que tener la gente”, señala Diego Cazes, vicepresidente de LJ Ramos.

En este marco, la incorporación de nuevos líderes forma parte de una estrategia orientada a consolidar el crecimiento de la empresa en un contexto cada vez más competitivo. Bernardo Fernandini, el nuevo CEO, ya había tenido un paso previo por la compañía y venía conversando con el equipo directivo sobre los cambios que experimenta el sector inmobiliario y las oportunidades que se abren para empresas con estructuras más robustas y especializadas. “Siempre hablábamos de la oportunidad que LJ Ramos tenía como una empresa distinta. Una empresa que se diferenció por quienes la fundaron, por las especializaciones, por el nivel de profesionalismo y por una mirada diferente hacia el mercado. Esta nueva etapa viene a reforzar ese mensaje. El cambio de logo no fue algo menor, tampoco la innovación tecnológica, el crecimiento del marketing interno o la decisión de fortalecer emprendimientos con un portfolio altamente especializado”, comenta el ejecutivo.

Según explica, uno de los objetivos es consolidar una plataforma capaz de responder a las distintas necesidades de los clientes en prácticamente todas las áreas del negocio inmobiliario. “Los clientes demandan muchos tipos de servicios vinculados al real estate y creemos que somos una empresa que puede abarcar la gran mayoría. Hacía falta fortalecer ciertas áreas y también generar una estructura que permita pensar el negocio en el mediano y largo plazo. Eso es lo que estamos construyendo”, afirma Fernandini.

División Emprendimientos

Si bien la división de Emprendimientos ya existía dentro de LJ Ramos, hasta ahora funcionaba principalmente como una respuesta a pedidos concretos de clientes desarrolladores. La decisión actual de incorporar a un profesional de experiencia como Eduardo Bagnato apunta a darle entidad propia, estructura y liderazgo específico. “Nosotros participábamos en determinados proyectos porque los clientes nos lo pedían. Nos decían que necesitaban jugadores serios para acompañarlos. Hoy nos presentamos en sociedad con nuestra división de Emprendimientos y apostamos a que será una de las áreas más importantes de la empresa”, cuenta Diego Cazes.

Para Bagnato, “en el mercado de hoy no te alcanza la marca, no te alcanza la tecnología, no te alcanza la plata”. La clave está en combinar todos esos elementos con gestión y desarrollo de negocios. “Yo no estoy buscando brokers o personas que solamente atiendan consultas. Estoy buscando gente que haga negocios. Ese es el perfil que viene buscando LJ Ramos en este desarrollo”, agrega.

Y es que el negocio de los emprendimientos está atravesando una transformación importante. La demanda ya no está impulsada exclusivamente por grandes inversores. “El mercado hoy mutó de los grandes inversores a los pequeños y a los consumidores finales. Entonces la forma de encarar eso es diferente. No alcanza con tener el producto, porque producto tienen todos. Hay que tener todos los elementos necesarios para servir bien tanto al desarrollador como al comprador. No hay que olvidarse de que una empresa inmobiliaria tiene dos clientes y debe atender correctamente a ambos”, detalla Bagnato.

En un mercado donde la oferta de servicios inmobiliarios se multiplicó a través de distintos modelos de negocio, desde LJ Ramos consideran que existe una oportunidad para aquellas compañías que logran combinar tecnología y modernización con responsabilidad profesional y cercanía en el trato. “Nosotros creemos que hoy el mercado está pidiendo empresas que estén modernizadas, que tengan toda la tecnología, pero especialmente que tengan personas y profesionales detrás. Cambiamos el logo, cambiamos la comunicación, transformamos la empresa, capacitamos a todo el equipo y sumamos líderes para conducir esta etapa. Sentimos que estamos en un muy buen momento”, concluye Diego Cazes.

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