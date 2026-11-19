¿Vivirías con tus compañeros de trabajo? No cualquiera se embarcaría en esa aventura, aunque no es una práctica nueva. Desde Mark Zuckerberg, hasta Bill Gates, algunos de los empresarios más reconocidos construyeron sus compañías en entornos donde los límites entre el trabajo y la vida personal eran difusos.

Pero este fenómeno no se limita a Silicon Valley, y sobre todo no implica vivir en espacios reducidos o incómodos. “Nuestro objetivo es que tantas personas como sea posible —de entre quienes trabajan para nosotros— vivan y trabajen bajo el mismo techo”, explica a LA NACIÓN Katrien Meire, fundadora de WorkNomads, una compañía de servicios y productos nativos de IA, que desembarca en+ Colonia, la “nueva ciudad” dentro de Colonia, Uruguay, que busca posicionarse como un enclave tecnológico y de innovación.

Nuestro objetivo es que tantas personas como sea posible —de entre quienes trabajan para nosotros— vivan y trabajen bajo el mismo techo, explica Katrien Meire, fundadora de WorkNomads WorkNomads

Con una inversión de US$45 millones, la empresa con base en Sofía, Bulgaria, avanza con su segundo proyecto de este tipo, que representa un nuevo modelo de negocios: la combinación del mundo empresarial con el hotelero. De esta manera, buscan que sus trabajadores, dispersos a lo largo del mundo, tengan una base para conocerse, y crear experiencias, con valores menores a los de los alquileres tradicionales y con contratos más libres. En concreto, el proyecto, que comenzará a construirse en 2027 y estará listo en 2029, se basa en un edificio multiuso de 18.000m2 con 200 habitaciones, 1300 m2 de coworking y 3500 m2 de espacios comunes como rooftops, una pileta, cocinas compartidas, áreas de bienestar y salas para talleres y eventos.

El proyecto, que comenzará a construirse en 2027 y estará listo en 2029 WorkNomads

A pesar de que están innovando en una industria desconocida para ellos, como lo es el real estate, su mayor problemática no es esa. Sino que es la confusión de las personas sobre a qué se dedica la compañía porque suelen confundirlos con servicios meramente hoteleros. “La gente asume que somos un hotel, un coliving o un espacio de coworking tradicional”, reconoce Meire y subraya que el hospedaje representa solamente de un 10% a un 15% de la ganancia. “Los alojamientos son solo un facilitador de nuestro lema ”una nación sin un país", pero nuestro verdadero negocio son los servicios de tecnologías de la información”, resume.

Es por eso, que al comparar este modelo con un coliving hay un factor diferencial clave: “Nuestros propios empleados viven y trabajan en el edificio”, destaca Meire, y subraya que no hay otra empresa que este realizando emprendimientos de estas características. “Las cadenas tradicionales de coliving, como Selina, están en banca rota por los altos costos de adquisición”, explica y agrega que para ella la competencia vendrá de compañías grandes que creen este tipo de productos. “Lo llamo oficina corporativa del futuro”.

El proyecto tendrá 1300 m2 de coworking y 3500 m2 de espacios comunes como rooftops, una pileta, cocinas compartidas, áreas de bienestar y salas para talleres y eventos WorkNomads

De Bulgaria a Uruguay

La empresa no está probando por primera vez este modelo de negocios. Sino que, están replicando el establecimiento que tienen desde hace cuatro años en Sofía, Bulgaria, también conocido como el pionero. “Allí contamos con más de 120 habitaciones, 40 de ellas reservadas permanentemente para el personal de la empresa”, cuantifica la CEO, quien detalla los valores de la central búlgara: los precios por noche parten de los €70 euros, mientras que las estadías mensuales comienzan en los €1095, según el tipo de habitación elegida. Todavía no tienen los valores de la nueva locación: “Miramos las tarifas locales, pero todavía es muy temprano para definir un precio”.

Así se ven los espacios compartidos de WorkNomads LAB Hotel en Sofía, Bulgaria

Un beneficio que remarca la fundadora, es que los trabajadores de la empresa- aproximadamente 200-, tienen descuentos de hasta el 50%. Los nómades digitales que trabajan en otras compañías podrán alojarse, pero deberán pagar la tarifa completa.

En Sofía tienen más de 120 habitaciones, 40 de ellas reservadas permanentemente para el personal de la empresa

Los trabajadores de la empresa tienen descuentos de hasta el 50% en el hospedaje

Al analizar por qué los clientes de su emprendimiento búlgaro y los posibles usuarios de la sede uruguaya, eligen y erigirían este tipo de vivienda, Meire destaca algunas tendencias actuales. Entre ellas remarca la soledad, el aumento de los solteros/as, y nuevas generaciones de jóvenes que no pueden permitirse o prefieren no tener una vivienda. “Buscan experiencias compartidas”, indica y confiesa que aunque los cuartos tienen espacio para cocina, decidieron no incluirlas para lograr que los huéspedes cocinen y coman juntos “en sintonía con la cultura sudamericana de organizar asados”. De la mano de este punto viene otra decisión: las mejores vistas al rio se reservaron para las zonas comunes.

“En Bulgaria organizamos excursiones, como por ejemplo a esquiar”, resalta la fundadora de WorkNomads, y comenta que el plan es hacer lo mismo en Colonia, donde planean viajes tanto dentro de Uruguay como a la Argentina.

Al conocer como funciona el modelo, resuena una pregunta, ¿cuál es el objetivo? La respuesta, según Meire, es sencilla: crear una comunidad internacional de personas que están pasando por la misma experiencia. Es más, lo compara a los primeros días en la universidad, en los que los estudiantes exploran la ciudad juntos. Es una manera de que los viajeros pueden conocer el país, con un alquiler sencillo, antes de tomar un compromiso permanente.

¿Por qué Uruguay?

La locación no fue aleatoria. La empresa buscaba expandirse a Sudamérica, y al investigar los destinos Uruguay apareció como el más favorable debido a la estabilidad, y la inversión extranjera.

“A través de un cliente nos enteramos de + Colonia y después de que nos explicaron su propósito, nos dimos cuenta que teníamos una visión en común”, describe Meire. La empresaria relata que cuando visitó el país oriental solamente reservó una noche en Colonia. “Extendí me visita porque me enamoré del pueblo, me pareció un match inmediato con mi proyecto”, recuerda, y comenta que una de las principales ventajas de la ubicación es la cercanía de Buenos Aires, lo que, según aspiran, les permitirá aprovechar su mercado.

Katrien Meire, fundadora de WorkNomad, junto a Eduardo Bastitta, creador de + Colonia WorkNomads

Al preguntarle si buscan expandirse a nuevas ubicaciones Meire no duda: “Nuestro objetivo no es tener 20 locaciones, sino tener hubs continentales”, indica y remarca a Colonia como el núcleo de Sudamérica, una base desde donde los trabajadores pueden viajar para conocer otros países. A su vez, adelanta el plan de tener un proyecto en algún punto de Asia.

La ciudad del futuro

Un punto que merece un análisis aparte es la ciudad inteligente de +Colonia. El emprendimiento, de Eduardo Bastitta, promete fusionar lo moderno con la tecnológia. En sus 500 hectáreas, aspira a convertirse en un modelo de “ciudad de 15 minutos”.

Una vista aérea de la ciudad de 15 minutos + Colonia

“Buenos Aires se expandió mucho hacia todos los puntos cardinales, y este proyecto es su expansión natural hacia el este”, suma Santiago Tarasido, presidente y CEO de CRIBA, la única constructora que está operando en la nueva ciudad, y agrega que se cruza el río en una hora, menos de lo que demanda llegar a Pilar un viernes. “Tienen el potencial de una ciudad planificada desde cero, lo cual es único”, afirma.

El especialista comenta que están desarrollando y construyendo Distrito Génesis, el primer barrio de la ciudad, donde ya superaron las 500 unidades vendidas; construyeron las dos torres Quartier junto con Argencons; y codesarrollaron el proyecto El Muelle, donde habrá 250 unidades divididas en cinco edificios.

“Hay departamentos desde US$ 90.000″, señala Tarasido y resalta como una de las grandes ventajas del proyecto la financiación con tasas cercanas al 5% y hasta 20 años de plazo. “Los valores por metro cuadrado promedian entre los US$3000 y los US$3500″, apunta Bastitta e indica que ya tienen casi 500 compradores individuales, con mayoría de argentinos, pero con una presencia creciente de europeos, americanos, brasileros y asiáticos.

Esto último lo justifica por la incertidumbre global, marcada por las tensiones entre Estados Unidos y China, las guerras en Ucrania e Irán y las dudas sobre el futuro del trabajo, que impulsan a las personas a mudarse.

Así será el zócalo comercial del proyecto + Colonia

En lo que respecta al mundo laboral, Bastitta remarca que tienen “la expresión de voluntad de unas 40 compañías, desde startups hasta empresas grandes, de establecerse acá”, y describe que estas empresas, principalmente de la región, están vinculadas a la tecnología, a la sustentabilidad y al impacto medioambiental. En concreto, el fundador enumera: 18 oficinas iniciales en alquiler o venta, en paralelo al desarrollo de la Zona Franca del Plata- un proyecto que busca atraer a empresas argentinas para que se radiquen en Uruguay -, y siete proyectos residenciales de alta, media y baja densidad.