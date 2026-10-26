Saavedra, bajo la lupa: cuánto cuesta comprar un dos ambientes en octubre 2026 y por qué atrae compradores

“Siento que ya no va más vivir en el caos. Barrios como Palermo tienen un montón de oportunidades, pero también vivís rodeado de gente, tránsito y movimiento constante. Saavedra, en cambio, está muy bien ubicado, conectado, se está desarrollando un montón y tiene propuestas gastronómicas distintas, pero conserva la tranquilidad de un barrio residencial”, cuenta Sol, que actualmente vive en Palermo, pero está pensando en mudarse a Saavedra.

Su mirada refleja una tendencia que empieza a ganar terreno entre quienes buscan alejarse del ritmo frenético de las zonas más concurridas de la ciudad sin resignar conectividad, servicios ni propuestas para salir. Y Saavedra parece reunir buena parte de esas condiciones.

En los últimos años, el barrio se convirtió en uno de los protagonistas de la transformación del mapa inmobiliario porteño. Los carteles de venta de nuevos emprendimientos se multiplican en sus calles arboladas, donde los edificios modernos conviven con las casas bajas de toda la vida. Una postal que resume su identidad: un barrio que crece y se moderniza, pero que todavía conserva buena parte de su esencia residencial.

Se convirtió en un set de filmación con nieve falsa, autos volcados y fachadas intervenidas para recrear la invasión alienígena de El Eternauta Fabián Marelli

El crecimiento gastronómico de la zona fue meteórico con restaurantes, cafecitos y bares que se instalaron a un ritmo inusual. La mayoría se concentra sobre la avenida García del Río que, con su hermoso bulevar, desemboca en un oasis verde: el Parque Saavedra, también rodeado de locales y emprendimientos.

Pero, además, el barrio fue protagonista de un fenómeno inesperado, como escenario de ciencia ficción. En 2023, se convirtió en un set de filmación con nieve falsa, autos volcados y fachadas intervenidas para recrear la invasión alienígena de El Eternauta. La emblemática parroquia de San Isidro Labrador (donde se refugian algunos de los personajes de la serie) y el Puente Saavedra marcaron el inicio de la resistencia civil ante la amenaza extraterrestre.

Saavedra, la zona dentro del radar inmobiliario

Saavedra también está en el centro de otra historia: la del crecimiento inmobiliario. Según datos de Zonaprop, el valor promedio por metro cuadrado en septiembre para un departamento de dos ambientes fue de US$2890, en el mismo rango que barrios como Colegiales (US$3108), Coghlan (US$2852) y Chacarita (US$2837), el barrio más cool de la ciudad.

Y el barrio sigue dando de que hablar desde el lado del aumento en el precio del metro cuadrado de compraventa publicado. Mientras que en la ciudad de Buenos Aires el promedio de suba en el último año fue del 2,2%, Saavedra mostró un incremento que llegó al 6,79% y se posiciona en el segundo lugar del ranking de los barrios que más subieron de precio, superado solo por Villa Riachuelo (11,14%).

En los alquileres no se queda atrás, con un valor promedio de $967.294 mensuales para un dos ambientes, se posiciona dentro del top 10 de los barrios por los que más se paga.

Los motivos de este auge son múltiples: delimitado por las avenidas Constituyentes, General Paz, Cabildo y Crisólogo Larralde, y las calles Galván, Núñez y Zapiola, combina la tranquilidad de un barrio con alma familiar con la vitalidad de polos gastronómicos, desarrollos de oficinas y edificios de vanguardia.

Es una zona tranquila con perfil familiar Soledad Aznarez

La avenida García del Río, protagonista del crecimiento del barrio Soledad Aznarez

La accesibilidad por avenidas como Cabildo, Crámer y Ricardo Balbín también resulta fundamental. Además, funcionan como ejes de atracción los espacios verdes: al Parque Sarmiento y al clásico Parque Saavedra llegan vecinos de otras zonas para pasear y hacer deportes al aire libre.

“Dentro de lo que llamamos ‘derrame de barrios consolidados’, quienes vivían o buscaban vivienda en Belgrano y Núñez comenzaron a expandir su radar, y así conocieron esta zona”, explica Martín Flachsland, gerente de marketing de Estudio Kohon, que recientemente adquirió cuatro nuevos terrenos en Saavedra.

Concuerda María Gabriela Besuzzo, gerente de obras y emprendimientos de Interwin: “Saavedra se consolida como un desborde natural de Núñez, acompañando esta expansión con propuestas cada vez más valoradas por quienes priorizan el entorno verde, la tranquilidad barrial y el acceso ágil tanto al transporte público como a los principales corredores viales de la ciudad, que incluyen salidas rápidas a la zona norte”. Y continúa: “A esto se suma la proliferación de un nuevo polo gastronómico en los límites entre Núñez y Saavedra, que complementa la experiencia residencial con un estilo de vida urbano, pero relajado”.

En la zona, restaurantes, cafecitos y bares que se instalaron a un ritmo inusual Soledad Aznarez

Saavedra es uno de los barrios que aprovechó el efecto derrame de sus vecinos más consolidados Soledad Aznarez

Diego Schwengber, CEO de Predial, aporta una mirada estratégica: “Hay más desarrollos en zonas con tickets más accesibles, pero que no dejan de estar cerca de los barrios núcleo. Muchas veces conservan nombres de calles de Belgrano o Núñez, como Crámer, y eso les da una ventaja marketinera: parece que estás en Belgrano, pero estás en Saavedra”. Y agrega que la proximidad con la autopista y el shopping Dot, donde también hay un auge de oficinas y empresas que dejaron el microcentro tras la pandemia, favorece al barrio como nueva área empresarial.

Por su parte, Mateo García, director de Toribio Achával, resalta el impacto del nuevo paisaje urbano: “En los últimos años, Saavedra ha visto un aumento en la construcción de nuevos edificios y desarrollos residenciales, lo que mejoró la infraestructura y los servicios del barrio. Esto atrajo a más compradores e inquilinos”.

Ezequiel Wierzba, desde Click Aparts, resume el fenómeno: “Es un barrio que sigue consolidándose como una de las zonas con mayor potencial de crecimiento dentro de la ciudad. Todavía se pueden encontrar precios más accesibles que en otras zonas consolidadas, pero con un entorno cada vez más atractivo para vivir o invertir. Se suman propuestas nuevas, cafés, comercios y desarrollos que mantienen la esencia barrial sin perder funcionalidad urbana”.

Es uno de los barrios elegidos por quienes buscan una vivienda para mudarse Soledad Aznarez

Cuando la avenida García del Río deja de ser bulevar, bordea un costado del Parque Saavedra para seguir en la línea del verde. El paisaje se prestaba para que allí emergiera un polo gastronómico, y así sucedió. De hecho, es una de las arterias con mayor transformación del barrio.

De esta manera, los desarrolladores perciben que Saavedra levanta el perfil y acompañan este movimiento que, por otro lado, retroalimentan con nuevos emprendimientos inmobiliarios. El despegue ya es un hecho.