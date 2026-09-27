El pueblo que tiene menos de 1000 habitantes y sus casas están construidas al borde de un acantilado de 50 metros

Casas de piedra al borde de un acantilado de 50 metros de altura, calles medievales y menos de 1000 habitantes. Así es Castellfollit de la Roca, uno de los pueblos más particulares de Cataluña, construido sobre una estrecha pared de roca volcánica que se eleva entre los ríos Fluvià y Toronell, en la provincia de Girona.

La imagen sorprende especialmente cuando se observa desde abajo: las construcciones parecen estar suspendidas sobre el vacío, alineadas sobre el borde del risco. El pueblo, que forma parte del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, ocupa menos de un kilómetro cuadrado y conserva un casco antiguo en el que la arquitectura medieval y la piedra volcánica son protagonistas.

Castellfollit de la Roca (Gerona). La pequeña villa medieval española enclavada en un precipicio de 50 m de altura. shutterstock - Shutterstock

Castellfollit de la Roca tiene poco más de 900 habitantes y una superficie de menos de un kilómetro cuadrado, lo que lo convierte en uno de los términos municipales más pequeños de toda España. Es, además, el más pequeño de la provincia de Girona y el segundo más pequeño de Cataluña.

Castellfollit de la Roca, el pueblo catalán que se alza sobre una pared de roca volcánica de 50 metros de altura

El casco antiguo conserva su trazado medieval, con calles estrechas y casas construidas con piedras volcánicas de la zona. Muchas viviendas se asoman directamente al vacío, con vistas abiertas a los valles del Fluvià y del Toronell, los dos ríos que fluyen a los pies del acantilado.

Uno de los edificios más representativos del pueblo es la iglesia de San Salvador, ubicada en el extremo del risco. Su existencia está documentada desde el siglo XIII. El edificio actual, de estilo renacentista tardío, fue modificado varias veces a lo largo del tiempo.

La iglesia de San Salvador, ubicada en el extremo del risco, es uno de los puntos más representativos del pueblo shutterstock - Shutterstock

El interior de la iglesia de San Salvador funciona actualmente como centro cultural y espacio de exposiciones Shutterstock

Tiene un campanario de base cuadrada, aberturas a los cuatro lados y una cúpula decorada con pequeñas pilastras. En su estructura se conservan elementos del pasado, como una ventana románica y bloques de basalto reutilizados. Hoy, el interior de la iglesia funciona como centro cultural, donde se realizan exposiciones temporales y actividades abiertas al público.

Más allá de su atractivo visual, el pueblo también tiene interés desde el punto de vista urbano e inmobiliario. Aunque el espacio es limitado y las regulaciones son estrictas por estar dentro de una zona natural protegida, Castellfollit de la Roca atrae a quienes buscan tranquilidad, paisaje y un fuerte sentido de identidad local. La arquitectura, el entorno volcánico y la historia del lugar le dan un carácter único en la región.

El sendero central conecta el casco antiguo con el resto del pueblo y permite apreciar las casas construidas con piedra volcánica Shutterstock

El camino principal atraviesa el núcleo histórico, flanqueado por viviendas que conservan el trazado medieval Shutterstock

Una hilera de casas es atravesada por un único sendero central shutterstock - Shutterstock

El pueblo cuenta con servicios básicos, como comercios, bares y caminos señalizados para quienes desean hacer senderismo o explorar el entorno natural. También hay un museo dedicado a la piedra, que explica cómo se ha utilizado el basalto a lo largo del tiempo en la construcción local.

Castellfollit de la Roca muestra cómo el entorno natural puede influir en la forma de un pueblo y en su modo de vida. Su ubicación, su historia y su estructura urbana lo convierten en un caso particular dentro del paisaje catalán.