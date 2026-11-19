Las proyecciones climáticas para los próximos meses encendieron las alertas en gran parte del país. Distintos informes indican que el fenómeno conocido como Súper Niño alcanzará su mayor intensidad hacia diciembre, incrementando la probabilidad de lluvias por encima de los valores normales, tormentas severas y episodios de anegamientos en distintas regiones argentinas.

Para los propietarios de viviendas, esto implica la necesidad de revisar con anticipación distintos aspectos de la casa para minimizar daños y evitar problemas que suelen aparecer cuando las tormentas llegan de forma intensa y persistente. La experiencia muestra que muchas de las complicaciones asociadas a lluvias extremas no surgen únicamente por el volumen de agua caída, sino también por la falta de mantenimiento preventivo en techos, desagües y sistemas de evacuación.

La planificación es clave para evitar daños innecesarios Soledad Aznarez

Las previsiones climáticas indican que el fenómeno continuará influyendo sobre las condiciones meteorológicas al menos hasta principios de 2027, con una mayor presencia de lluvias abundantes y tormentas en diferentes puntos del país. Frente a ese escenario, los especialistas recomiendan comenzar por una tarea básica: verificar que el agua tenga caminos libres para escurrir.

Las canaletas suelen ser uno de los primeros puntos críticos. La acumulación de hojas, ramas, tierra y residuos puede bloquear el drenaje y provocar filtraciones o rebalses que terminan afectando techos y paredes. Las recomendaciones difundidas por organismos oficiales incluyen la limpieza periódica de canaletas, rejillas, sumideros y desagües pluviales antes de la llegada de las tormentas más intensas.

Revisar las canaletas es fundamental Shutterstock

También conviene revisar cuidadosamente el estado de las cubiertas. Tejas desplazadas, membranas deterioradas, grietas o fisuras que pasan desapercibidas durante los meses secos suelen transformarse en filtraciones cuando se producen lluvias prolongadas. Lo mismo ocurre con claraboyas, chimeneas, encuentros de techos y distintos puntos donde la impermeabilización puede haberse deteriorado con el paso del tiempo.

Las terrazas, los balcones y los jardines

Los espacios de exteriores merecen una atención especial. Es frecuente que las bocas de desagüe se obstruyan por la acumulación de hojas o polvo, generando encharcamientos que terminan filtrándose a los ambientes inferiores. Una revisión preventiva puede evitar reparaciones mucho más costosas durante el verano.

Las viviendas con jardín necesitan además verificar la capacidad de absorción del terreno y el estado de las pendientes. Cuando el agua no encuentra una salida adecuada, tiende a acumularse cerca de la vivienda, aumentando el riesgo de ingreso a través de puertas, ventanas o sectores más bajos del lote. Mantener limpios los desagües exteriores y asegurar una correcta evacuación del agua ayuda a reducir este riesgo.

Las viviendas con jardín necesitan además verificar la capacidad de absorción del terreno Gentileza Silvina Capón - Jardín

Otro aspecto importante es la protección de objetos ubicados en exteriores. Las tormentas asociadas al fenómeno de El Niño suelen estar acompañadas por ráfagas de viento que pueden desplazar macetas, muebles de jardín, parrillas móviles, sombrillas o elementos de decoración. Las recomendaciones oficiales sugieren guardar o asegurar aquellos objetos que puedan convertirse en un riesgo durante un temporal.

La instalación eléctrica también merece una revisión. En viviendas donde existen antecedentes de filtraciones o sectores propensos a inundarse, resulta fundamental conocer dónde se encuentran las llaves de corte y verificar que los tableros estén correctamente protegidos. Las autoridades recuerdan que, si el agua ingresa al interior de la vivienda, una de las primeras medidas de seguridad es interrumpir el suministro eléctrico para evitar accidentes.

Se espera un diciembre con fuertes tormentas

Más allá de las cuestiones vinculadas directamente con la construcción, los organismos de emergencia también recomiendan contar con una planificación básica para eventos climáticos severos. Tener a mano documentos importantes protegidos del agua, disponer de linternas, baterías y elementos esenciales puede resultar útil si las condiciones meteorológicas afectan temporalmente los servicios. Por eso, en definitiva, la mejor estrategia sigue siendo la prevención.