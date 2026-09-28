En qué municipios del conurbano se puede instalar una casa prefabricada: permisos, costos y trabas

Cuando pensamos en instalar una casa prefabricada, estamos hablando naturalmente de algún municipio del conurbano bonaerense. Y ahí comienzan las dudas: ¿todos lo permiten? ¿cuáles son los requisitos? ¿y los costos?

Aunque las casas prefabricadas están habilitadas en la mayoría de los distritos, cada municipio define qué tipo de estructura admite, qué documentación exige y qué costos deben afrontarse antes de colocar la vivienda en el terreno.

En líneas generales, los municipios del conurbano permiten casas prefabricadas siempre que cumplan con tres condiciones básicas: contar con una platea o base estructural aprobada, presentar planos firmados por un profesional matriculado y respetar los indicadores urbanísticos de la zona (FOT, FOS, retiros y altura). La mayoría de los distritos considera a las prefabricadas como “viviendas tradicionales de construcción en seco”, lo que implica que deben cumplir los mismos requisitos que una obra húmeda en términos de seguridad, habitabilidad y documentación. Sin embargo, algunos municipios son más estrictos y exigen verificaciones adicionales sobre materiales, resistencia estructural o comportamiento térmico.

Los municipios del conurbano permiten casas prefabricadas siempre que cumplan con tres condiciones básicas: contar con una platea o base estructural aprobada, presentar planos firmados por un profesional matriculado y respetar los indicadores urbanísticos de la zona Mercado Libre

Municipios de GBA

En municipios como Tigre, San Isidro, Vicente López, San Martín, Morón, Ituzaingó y Tres de Febrero, las casas prefabricadas están plenamente habilitadas siempre que se presenten planos y memoria técnica. En estos distritos, el trámite es similar al de cualquier obra: se paga el derecho de construcción, se presenta la documentación y se inspecciona la platea antes de autorizar el montaje.

En otros municipios, como La Matanza, Quilmes, Florencio Varela o Almirante Brown, la habilitación existe, pero puede requerir instancias adicionales, como certificados de aptitud estructural o documentación específica sobre el sistema constructivo.

En zonas con normativas más antiguas, algunos códigos aún no contemplan explícitamente las viviendas industrializadas, lo que obliga a encuadrarlas dentro de categorías generales y puede generar demoras.

Los costos también varían según el municipio. El derecho de construcción suele calcularse por metro cuadrado y puede representar entre un 1% y un 3% del valor de la obra declarada. A esto se suman los honorarios del profesional que firma los planos, que en el conurbano se ubican en valores similares a los de CABA, y los gastos de certificaciones, visados y trámites administrativos. En algunos municipios, como Tigre o San Isidro, los costos son más altos por la actualización de sus tablas de tasas; en otros, como Moreno o Merlo, los valores son más accesibles pero los tiempos administrativos pueden ser más largos.

El derecho de construcción suele calcularse por metro cuadrado y puede representar entre un 1% y un 3% del valor de la obra declarada Amazon

¿Cuáles son las trabas?

Las trabas más frecuentes aparecen cuando el municipio exige que la vivienda cumpla con estándares que algunas prefabricadas económicas no alcanzan. Por ejemplo, ciertos distritos piden espesores mínimos de paneles, aislaciones térmicas específicas o documentación técnica que algunas empresas no entregan. También pueden surgir problemas cuando el terreno está en zonas de baja densidad, áreas inundables o sectores con restricciones ambientales, donde la instalación de cualquier vivienda —prefabricada o tradicional— requiere permisos adicionales. Otro punto que genera demoras es la falta de planos: muchas empresas venden casas prefabricadas sin incluir documentación técnica completa, lo que obliga al comprador a contratar un profesional externo para elaborar los planos y presentarlos ante el municipio.

A pesar de estas diferencias, la tendencia general es de apertura. La mayoría de los municipios del conurbano reconoce a las casas prefabricadas como una solución válida y segura, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos. La clave para evitar problemas es consultar la normativa del municipio antes de comprar, verificar que la empresa entregue planos y memoria técnica y contemplar los costos de permisos y platea dentro del presupuesto total.