Las expensas de los edificios premium: cuánto pagan los propietarios

A la hora de buscar un departamento para mudarse, elegir un edificio con amenities dejó de ser un lujo aspiracional para convertirse, en muchos casos, en una decisión concreta si se piensa en resolver diferentes necesidades: desde gimnasio, pileta, hasta algunos que cuentan con microcine, que satisfacen puertas adentro lo que de otra forma obliga a salir. Pero, el problema aparece cuando llega la liquidación mensual. Porque el lujo no es gratis y, en los edificios premium, se paga caro.

En la ciudad de Buenos Aires, las expensas siguen en alza. En noviembre, la liquidación promedio fue de $313.179 y registró una suba del 3,3% respecto a la expensa promedio de octubre que fue de $303.108, según relevó ConsorcioAbierto entre 13.000 consorcios que utilizan su plataforma. Por su parte, el incremento interanual es del 31,1%, ya que la expensa promedio en noviembre de 2024 en CABA fue de $238.957. Pero, el salto más notorio se da en los edificios de mayor categoría.

El diferencial está claro. Vivir con amenities de lujo implica asumir expensas más altas, sobre todo cuando el edificio combina servicios exclusivos, seguridad permanente y pocas unidades funcionales. “En edificios de mucha categoría con seguridad 24 horas y pocas unidades, las expensas son altas”, explican desde Octopus Proptech.

El peso de la seguridad es determinante. Según la compañía, este ítem representa cerca del 40% del total de la expensa mensual. Vigilancia privada, turnos rotativos y personal permanente hacen la diferencia en la factura.

Los amenities en los edificios de lujo encarecen las expensas y la seguridad privada se lleva el mayor porcentaje del costo

Cuánto pagan los propietarios en los edificios premium

De acuerdo a un relevamiento de la plataforma, con base en 150.000 usuarios, los propietarios que pagan más de un millón de pesos representan solo el 3,91% del total, y las expensas más caras se encuentran en tres edificios puntuales ubicados en los siguientes barrios:

Palermo Chico : $4.558.000

: $4.558.000 San Cristóbal : $4.429.000

: $4.429.000 Palermo: $3.413.242

En todos los casos, se trata del promedio de expensas por unidad dentro de cada edificio.

Más allá de estos extremos, los barrios que sistemáticamente encabezan el ranking de expensas más altas son Recoleta, Belgrano y Palermo, zonas donde la combinación de ubicación, categoría constructiva y servicios empuja los costos hacia arriba.

En Recoleta, Belgrano y Palermo se ubican los edificios con expensas más caras

Otro termómetro del mercado lo aporta Octavo Piso, plataforma de pago de expensas. En este caso, la empresa comparte el valor de la liquidación promedio de los edificios con los valores más caros relevados:

En Monserrat (CABA) , con spa, bares, pilates, vinoteca y SUM: $1.124.665,55

, con spa, bares, pilates, vinoteca y SUM: $1.124.665,55 En Palermo (CABA) , con dos SUM: $576.656,86

, con dos SUM: $576.656,86 En La Sonja (zona norte) , con SUM y solar: $446.626,30

, con SUM y solar: $446.626,30 En Recoleta (CABA) , sin amenities y cerca del cementerio: $445.171,41

, sin amenities y cerca del cementerio: $445.171,41 En Belgrano (CABA) , con SUM: $334.482,53

, con SUM: $334.482,53 En Parque Chacabuco (CABA) , con cancha de fútbol, cava, microcine, parrillas, spa y más: $327.980,92

, con cancha de fútbol, cava, microcine, parrillas, spa y más: $327.980,92 En San Isidro (zona norte) , con microcine, sauna, jacuzzi y SUM: $267.247,35

, con microcine, sauna, jacuzzi y SUM: $267.247,35 En Almagro (CABA) , con cancha de tenis, minicine, quincho y SUM: $258.943,55

, con cancha de tenis, minicine, quincho y SUM: $258.943,55 En Villa Devoto (CABA) , con SUM y pileta: $254.761,52

, con SUM y pileta: $254.761,52 En Caballito (CABA), con SUM y pileta: $251.541,86

Vivir con amenities de lujo implica asumir expensas más altas

En síntesis, los edificios premium ofrecen comodidad, servicios y status. Las expensas, en cambio, ofrecen una dosis mensual de realidad. En el mercado actual, el lujo no solo se ve: también se paga. Y se paga todos los meses.