En los desarrollos premium –donde la amplitud y la ubicación suelen darse por sentadas– elementos como las terminaciones high end pueden marcar una interesante diferencia. En parte, claro, porque brindan una experiencia de vida superior, aunque también por su capacidad de sostener el valor de la inversión.

La calidad constructiva, la durabilidad, la estética y la atención al detalle resultan hoy clave al momento de pensar un proyecto inmobiliario.

Es por eso que la elección de las aberturas en el proyecto de La Clementina, el desarrollo más premium de las Lomas de San Isidro, fue fundamental. La firma alemana Rehau, proveedora de los perfiles de PVC y Welttechnik, fabricante de ventanas instalarán allí un total de 800 ventanas de piso a techo, con extraordinarias prestaciones de aislamiento térmico y acústico y completamente libres de mantenimiento.

“Esto es vanguardia: lo mejor que hay en el mercado en términos de confort térmico y acústico. Es el producto que este público busca, y que aquí encuentra instalado y funcionando”, explica Ezequiel Pascual, director de Ingeniería en Rehau Windows Solutions.

Las ventanas que serán instaladas en La Clementina aseguran menor ruido exterior, más confort en verano e invierno (y menos consumo de energía, lo que incide también en el valor de reventa), hermeticidad y ausencia de filtraciones. Los perfiles tienen, además, excelentes propiedades ignífugas. Y resultan muy durables, con lo que refuerzan la inversión a largo plazo.

Las aberturas de PVC de Rehau contribuyen a un ahorro energético significativo, resultan durables y no requieren mantenimiento, lo que refuerza la propuesta de valor de La Clementina.

Cuando las ventanas definen la arquitectura

De acuerdo a los desarrolladores, la elección de Rehau fue tomada desde el principio como algo estratégico: la asesoría de la compañía alemana comenzó incluso en la etapa de los planos.

“Una parte de la decisión tuvo que ver, naturalmente, con garantizar a los futuros usuarios un aislamiento térmico y acústico superior –explica Agustín Río, director comercial del proyecto–. Y enfatiza: “Muchos de nuestros clientes ya tienen Rehau en sus casas y conocen a la marca. Queríamos también ofrecer un producto premium de bajo mantenimiento y que perdure en buen estado durante muchísimo tiempo”.

“Pero en este caso –sostiene– hay algo más: los ambientes de los 116 departamentos que construimos resultan especialmente amplios, luminosos y con vistas despejadas hacia un entorno arbolado. Contamos entonces con muchísimos metros lineales de ventanas que no solo acompañan la arquitectura, sino que directamente la definen”.

Las aberturas de PVC de Rehau contribuyen a un ahorro energético significativo, resultan durables y no requieren mantenimiento, lo que refuerza la propuesta de valor de La Clementina.

Todas las unidades se estarán entregando llave en mano y con terminaciones high-end. Los sistemas Rehau que incorporan son High Design, Eurodesign Slide y Eurodesign 60, mientras que el color elegido para los perfiles es gris antracita con terminación foliada, liso en ambas caras. El tono, que luce una impronta súper sofisticada, logra integrarse muy armoniosamente a la estética del proyecto. La firma Welttechnik será la encargada de fabricar e instalar las ventanas con doble vidriado hermético (DVH), con sistema multipunto en todo el perímetro para asegurar hermeticidad y máxima seguridad.

Pascual agrega: “Fue un encargo bastante detallado por los requerimientos que solicitaba la especificación. Trabajamos toda la ingeniería de los tamaños, cargas estructurales y presiones de viento, tratando de conseguir que las superficies vidriadas fueran lo más amplias posible. Nos gusta decir que las ventanas son hoy los nuevos muros, cien por ciento implicadas en el diseño”.

El cierre con sistema multipunto en todo el perímetro asegura hermeticidad y máxima seguridad.

“Acompañamos este proyecto desde sus inicios, asesorando al comitente en la elección de las mejores soluciones de carpintería para las fachadas del edificio”, comenta por su parte el director de Welttechnik, Federico Elliot. Y agrega: “En Welttechnik combinamos experiencia, capacidad industrial y tecnología de última generación con la calidad de los sistemas Rehau, lo que nos permite afrontar obras de gran envergadura con precisión, confiabilidad y excelencia”.

El estándar más alto, siempre y en cada detalle

“Cuando un desarrollador elige un proveedor tiene en cuenta un montón de aspectos. Uno no menor es que ese proveedor tenga la capacidad operativa de instalar su producto en tiempo, en forma y con la calidad que nosotros comprometemos”, advierte Río. “También tiene que poder responder a la posventa con soluciones inmediatas. La elección de Welttechnik tuvo que ver con todo esto”.

El tono gris antracita del foliado armoniza maravillosamente con la arquitectura contemporánea del proyecto.

“Estamos convencidos de que es un producto que agrega valor. Valor para el comprador actual y también valor de reventa”, concluye Pascual.

Se trata, en suma, de dos marcas premium que se potencian y cuya alianza es expresión de una misma exigencia: la de mantener en cada detalle el estándar más alto.

Conocé más en:

www.rehau.com/ar-es, https://www.laclementinasanisidro.com/https://welttechnik.com.ar/

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