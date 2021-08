Garantías de fianza. Cómo alquilar cuando no hay garantes directos

Las garantías de fianza como herramienta para alquilar una vivienda o un local comercial siguen ganando terreno en el mercado inmobiliario. Un sector que históricamente se manejó a través de las “garantías propietarias” hoy se vuelca hacia este tipo de instrumento porque, reconocen tanto inquilinos como propietarios, ya no resulta tan sencillo conseguir familiares directos que puedan ser garantes y porque este sistema resulta mucho más confiable y profesional.

Con 10 sucursales repartidas entre CABA y GBA y más de 20.000 garantías otorgadas, el crecimiento experimentado por Premium Group en los últimos años refleja el auge de las garantías de fianza. Según los clientes de la empresa, más allá de las ventajas que implica alquilar mediante un instrumento de este tipo, se trata de un servicio en el que lo más valorado es el trato humano y personalizado.

Hernán Dinkel es uno de los dueños de la marca Yogurtmanía, que con dos locales a la calle está en plena expansión. Antes de contratar a Premium Group había alquilado a través de otras compañías, pero ninguna lo había satisfecho del todo. “Tuvimos experiencia con otras garantías de alquiler, pero no resultaron buenas. Premium nos convenció por la forma de trabajar que tienen desde lo humano”, comenta mientras atiende su local de Avenida Cabildo y Manuela Pedraza.

Para Dinkel, como inquilino, su principal problema a la hora de alquilar un local comercial es la falta de una garantía propietaria, ya que en su caso no tiene ni padres ni hermanos a quien recurrir. De no existir un servicio como la garantía de fianza, directamente no podría emprender. “La posibilidad que te permite Premium Group en ser fiadores es más que bienvenida, sobre todo en este contexto de pandemia. Con lo que implica invertir y emprender en este momento, el hecho de que se pueda pagar en cuotas y no sean tan rígidos ha facilitado que hayamos podido abrir nuestro segundo local hace 6 meses”, cuenta.

Tanto para los inquilinos como para los propietarios, una de las grandes ventajas que tiene el sistema de garantías de fianza es que se ocupan de todo ante un incumplimiento. “A la hora de un incumplimiento ahí es donde más nos lucimos porque solucionamos los problemas de las tres partes. La inmobiliaria tiene a quien llamar. El inquilino tiene quien lo respalde, refinancie o le encuentre otro tipo de solución. Y el propietario nunca deja de cobrar ni debe afrontar gastos legales”, explica Alejandro Leveroni, presidente de Premium Group.

Jorge Luque es psicólogo y ha invertido gran parte del fruto de su trabajo como docente en la compra de algunas propiedades para poner en alquiler. Luego de pedir garantías propietarias durante mucho tiempo, hoy pone como condición que sus inquilinos contraten a Premium Group. “Recurrí a una garantía de fianza porque ya no están los padres que ponen una propiedad como garantía. Al principio pedía un familiar directo, luego no tan directo o algún amigo. Pero ahora directamente te llaman personas sin ninguna garantía y sin ingresos en blanco. Por eso Premium Group ha sido una solución muy importante para mí”, destaca.

Contemplada como una de las alternativas por la reciente Ley de Alquileres, la garantía de fianza se va imponiendo en el mercado porque les ofrece claras ventajas tanto a los propietarios como a los inquilinos e inmobiliarias. Y en ese rubro, Premium Group se ha consolidado por su dedicación, atención personalizada y eficiencia.

